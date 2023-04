Trump, interrogado por segunda vez sobre demanda por fraude en Nueva York

El expresidente Donald Trump pasó horas en las oficinas de la fiscal general de Nueva York este jueves 13 de abril para su segunda declaración en una batalla legal sobre las prácticas comerciales de su empresa. Su abogado señaló que esta vez estaba respondiendo preguntas en lugar de invocar su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. “El presidente Trump no solo está dispuesto, sino ansioso por testificar hoy ante el fiscal general”, había dicho su abogada, Alina Habba, en un comunicado emitido poco después de que el magnate ingresara al rascacielos de Manhattan. "Se mantiene firme en su postura de que no tiene nada que ocultar, y está deseando educar al Fiscal General sobre el inmenso éxito de su empresa multimillonaria".El republicano se reunió con los abogados de la fiscal general Letitia James, quien demandó a Trump el año pasado. Según la funcionaria, Trump y su familia engañaron a bancos y socios comerciales al darles información falsa sobre su patrimonio neto y el valor de activos como hoteles y campos de golf.La demanda no está relacionada con los cargos penales por delitos graves presentados contra Trump por el fiscal de distrito de Manhattan, que llevaron la semana pasada a su histórica lectura de cargos penales. La primera para un expresidente.En una publicación en las redes sociales el jueves por la mañana, Trump calificó la demanda de "ridícula". Un adjetivo con el que catalogó "a todos los otros casos de interferencia electoral" en su contra.Levantó el puño cuando salió de su apartamento en Trump Tower, y su caravana llegó a la oficina de la fiscal general alrededor de las 9:42 a.m. (hora local). El interrogatorio se prolongó durante más de siete horas.James se negó a responder una pregunta sobre la declaración en una conferencia de prensa sobre un asunto no relacionado el miércoles.La primera reuniónTrump se reunió previamente con los abogados de James el 10 de agosto, pero se negó a responder a todas menos algunas preguntas de procedimiento, invocando sus derechos de la Quinta Enmienda más de 400 veces.En ese momento, James aún no había presentado su demanda y no estaba claro si las preguntas sobre la forma en que Trump valoraba su empresa se convertirían en la base de un caso penal."Cualquiera en mi posición que no aceptara la Quinta Enmienda sería un tonto, un absoluto tonto", dijo en esa declaración, que fue grabada en video y luego divulgada públicamente. Trump predijo que un fiscal “renegado” intentaría convertir sus respuestas en un caso penal, si las daba."Una declaración o una respuesta ligeramente errónea, sólo ligeramente, por accidente, por error, como que hacía un día soleado y hermoso, cuando en realidad estaba ligeramente nublado, sería recibida por las fuerzas del orden a un nivel pocas veces visto en este país, porque lo he experimentado", dijo.Las circunstancias desde entonces han cambiado. Los cargos penales presentados por el fiscal de distrito de Manhattan se centraron en cómo la compañía contabilizó internamente los pagos a su exabogado, Michael Cohen, por pago a dos mujeres para que no hicieran públicas historias sobre encuentros sexuales extramatrimoniales. Unas que Trump asegura que nunca sucedieron.La demanda que presentó James está programada para ir a juicio en octubre. Las grabaciones de video de las declaraciones de Trump podrían potencialmente reproducirse en el juicio, si la demanda no se resuelve.La declaración del jueves se llevó a cabo en privado.Con APEste texto fue adaptado de su original en inglés.