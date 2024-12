Your browser doesn’t support HTML5 audio

10/12/2024 · 11:29 AM

Un tribunal argentino desestimó este 10 de diciembre los cargos de violación agravada contra los jugadores de rugby franceses, Hugo Auradou y Oscar Jegou. El anuncio pone fin a un período oscuro para la comunidad de rugby del país europeo.

Archivada la causa en Argentina contra dos jugadores de rugby franceses, acusados de violación.

Hugo Auradou y Oscar Jegou, ambos de 21 años, han estado bajo investigación desde el pasado 12 de julio por presunta violación agravada, tras ser señalados de violación en grupo.

Los hechos, según la denuncia, habrían tenido lugar en la provincia occidental de Mendoza después de que ambos hicieran su debut internacional en el deporte.

Desde entonces, los dos jugadores han negado haber cometido ese delito y señalaron se trató de sexo consensuado.

"El juez acaba de ordenar la absolución de los jugadores, argumentando que el acto no fue un delito (…) El sobreseimiento no se debe a la duda, sino a que el delito no existió", afirmó a Reuters Rafael Cuneo Libarona, el abogado de los jugadores franceses.

Los dos acusados pasaron varios días en prisión preventiva y casi un mes bajo arresto domiciliario en Argentina. Finalmente, se les permitió salir del país a principios del pasado septiembre, cuando regresaron a Francia.

Auradou ha jugado ocho partidos con su club, Section Paloise, desde que regresó a las competencias deportivas el 5 de octubre. Por su parte, Jegou volvió a jugar el 2 de noviembre con el Stade Rochelais y ha disputado cuatro partidos.

El presidente de la federación francesa de rugby, Florian Grill, aseguró el pasado octubre que no volverían a jugar con la selección francesa "hasta que se desestime el caso", un paso que llegó este 10 de diciembre desde Buenos Aires.

