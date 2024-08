Your browser doesn’t support HTML5 audio

29/08/2024 · 05:29 AM

Rusia atacó el jueves a Kiev por tercera vez en una semana y el Ejército ucraniano afirmó haber derribado unos 60 drones y dos misiles rusos en nueve regiones. Rusia denuncia ataques ucranianos en Belgorod y Kursk. Por su parte, Ucrania reivindica ataques a varios depósitos de combustible rusos realizados con la finalidad de complicar el abastecimiento de las tropas de ese país.

En el cuarto día de la intensificación de los ataques rusos contra infraestructura energética en Ucrania —según la Fuerza Aérea ucraniana— sus defensas aéreas derribaron unos 60 drones y dos misiles lanzados por Rusia en un ataque nocturno de 74 drones en nueve regiones.

"La aviación, las tropas de misiles antiaéreos, la guerra electrónica y los grupos de fuego móvil de la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa de Ucrania participaron en repeler el ataque aéreo", dijo la entidad en Telegram y confesó haber perdido la pista de 14 drones, que probablemente cayeron en territorio ucraniano.

Mientras que Serhiy Popko, jefe de la administración militar de Kiev, hizo referencia en un comunicado a 15 drones lanzados por Rusia en su tercer ataque contra la capital ucraniana en cuatro días, que no alcanzaron sus objetivos.

Los restos de los drones habrían dañado ventanas y puertas de un edificio de apartamentos; y provocaron un incendio en un edificio no residencial, que fue extinguido. Los daños no afectaron infraestructuras críticas en la región, según el gobernador regional de Kiev, Ruslan Kravchenko. Además, las autoridades municipales y regionales no informaron sobre víctimas.

Lo que sí se provocó fue un incendio en los terrenos de una empresa privada en la región central de Cherkasy. Los servicios de emergencia y 75 equipos de rescate estaban haciendo frente al fuego, que se había propagado por 2.700 metros cuadrados en la mañana del jueves, según informó el servicio de emergencias estatal ucraniano.

El lunes Rusia atacó instalaciones energéticas de todaUcrania con más de 200 misiles y aviones no tripulados, informaron las autoridades ucranianas. Esto le suma a lo que se considera una invasión a gran escala a Ucrania, que empezó a finales de febrero de 2022 con lo que Rusia ha denominado la “operación militar especial”. Su más reciente asalto a la red eléctrica ha obligado a Kiev a recurrir a cortes de energía de emergencia y programados esta semana para tratar de estabilizar el sistema.

Rusia denuncia nuevos ataques ucranianos

En suelo ruso un civil ha muerto producto de un ataque ucraniano este jueves en la ciudad de Shebekino, en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, según ha informado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov en Telegram.

Otras dos personas, un hombre y una mujer, resultaron heridas y fueron hospitalizados. Los ataques también dañaron un edificio administrativo y una obra de infraestructura social, añadió esta fuente.

En la misma región, el ministerio de Defensa ruso anunció el jueves que se había derribado un dron la noche anterior.

Por el lado de Kursk, donde el 6 de agosto de 2023 las fuerzas ucranianas llevaron a cabo el primer ataque terrestre a Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y ahora dicen tener el control de unas cien localidades; el alcalde de Lgov, Alexéi Klemeshov, afirma que las tropas ucranianas atacaron con su artillería esa ciudad, de poco más de 20.000 habitantes, que se encuentra a unos 50 kilómetros de la frontera con Ucrania:

Las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon hoy con artillería la ciudad de Lgov. Se registraron cuatro impactos. Como resultado del ataque, dos edificios de vivienda y las vías del tren de la estación Lgov-Kiev resultaron dañados

El bombardeo no causó víctimas entre la población —según el alcalde, quien se pronunció en Telegram— pero provocó un incendio en un almacén de una de las fábricas de la ciudad, sofocado por los bomberos.

"A todos aquellos que abandonaron la ciudad les recomiendo que no regresen hasta que se estabilice definitivamente la situación", advirtió.

Depósitos de petróleo rusos, objetivos de Ucrania

En un intento de debilitar la maquinaria de guerra rusa, Ucrania golpea prácticamente a diario objetivos militares y de la industria petrolera dentro de la Federación Rusa usando los drones de largo alcance desarrollados por su propia industria militar.

Este jueves, el Estado Mayor ucraniano reivindicó dos ataques contra depósitos de combustible situados en las regiones de Rostov y Kirov, y un tercero contra un campo de artillería del Ejército ruso en la de Voronezh, todos situados en la Federación Rusa.

El Estado Mayor de Kiev en un comunicado dijo:

Las Fuerzas Armadas (de Ucrania) continúan empleando todos los medios para socavar el potencial económico-militar de los ocupantes rusos y para detener la agresión armada rusa contra Ucrania

En la madrugada del miércoles se llevó a cabo el ataque contra la infraestructura petrolera Atlas, de la región de Rostov, en el suroeste de Rusia y cerca de la frontera con Ucrania.

“Como resultado del golpe se produjo un incendio en los tanques (de almacenamiento de combustible) verticales de la infraestructura”, explicó el Estado Mayor ucraniano.

La inteligencia militar ucraniana (GUR), en cooperación con efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirman haber sido los responsables.

Además, el Estado Mayor de Kiev asegura haber alcanzado un depósito de combustible en la región de Kirov y un campo de artillería del grupo Západ (oeste) del Ejército ruso, aunque no están todavía claras las consecuencias de tales actos.

Con EFE, Reuters y AFP