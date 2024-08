Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/08/2024

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó este miércoles 14 de agosto al primer ministro Srettha Thavisin, después de que algunos ex senadores lo acusaran de violar las normas éticas al nombrar a un abogado con antecedentes penales en su gabinete. El Parlamento del país anunció que sostendrá una reunión de emergencia el próximo viernes para designar un nuevo jefe de Gobierno.

Destituido el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, por el Tribunal Constitucional.

La corte emitió la decisión, calificando al saliente premier de “deshonesto” tras un caso de ética que ha sumergido al país en una agitación política.

El puesto ministerial del primer ministro ha sido cancelado de acuerdo con la Constitución

Cuatro de los cinco jueces del Constitucional declararon que Srettha violó las normas al nombrar como uno de los ministros de su gabinete al abogado Pichit Chuenban, con antecedentes penales.

"No tiene honestidad, ha violado los estándares éticos", afirmó el juez Punya Udchachon al leer la sentencia del tribunal y agregó que "el puesto ministerial del primer ministro ha sido cancelado de acuerdo con la Constitución".

Según la corte, el premier debía haber sabido, cuando lo nombró, sobre la condena de Chuenban, registrada en 2008.

Srettha deja el cargo después de menos de un año y se convierte en el tercer primer ministro del partido Pheu Thai en ser expulsado por el Tribunal Constitucional.

La medida llega una semana después de que el mismo tribunal disolviera el principal movimiento de la oposición, el Partido Avanzar, y prohibiera a su ex líder participar en la política durante 10 años.

Srettha Thavisin rechaza los calificativos del tribunal

El ex magnate inmobiliario de 62 años se defendió de las acusaciones y consideró "triste" ser etiquetado como “deshonesto”. Sin embargo, declaró que acatará la decisión de la corte.

Me entristece el hecho de que se me considere un primer ministro sin moral, y afirmo que no soy esa persona

"Respeto la decisión del Tribunal Constitucional, pero quiero afirmar que durante mi mandato de un año, o casi un año, como primer ministro, he tratado de hacer todo correctamente. Estoy realmente comprometido con mi trabajo, defiendo mi trabajo con honestidad e integridad, escucho las opiniones de todas las partes y afirmo que no he sido un punto de discordia para todos. Pero confirmo, una vez más, que respeto la decisión del Tribunal Constitucional", subrayó Srettha.

"Me entristece el hecho de que se me considere un primer ministro sin moral, y afirmo que no soy esa persona. Pero cuando el poder judicial toma una decisión, tengo que aceptarla", agregó.

La política tailandesa ha soportado dos décadas de inestabilidad crónica, marcada por golpes de Estado, protestas masivas y órdenes judiciales, gran parte de ellas impulsadas por la prolongada batalla entre los militares, el establishment promonárquico y los partidos progresistas vinculados al patriarca del Pheu Thai, Thaksin Shinawatra.

El viceprimer ministro Phumtham Wechayachai reemplazará a Srettha como interino hasta que el Parlamento se reúna para votar por un reemplazo, algo que ya fue confirmado para el próximo viernes 16 de agosto.

Según las reglas tailandesas, el nuevo primer ministro debe ser elegido de la lista de candidatos que los partidos presentaron antes de las elecciones del año pasado.

Además de Srettha, entre los nominados del partido Pheu Thai se encuentra la hija de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra.

En un artículo publicado en el sitio de noticias ‘Thai Enquirer’, el analista político Ken Mathis Lohatepanont aseguró que la coalición liderada por el Pheu Thai "casi con toda seguridad se mantendrá".

El experto también señaló que el puesto de primer ministro probablemente "es para Paetongtarn si ella lo quiere", pero de lo contrario podría ir para Anutin Charnvirakul, líder del partido Bhumjaithai, que es parte de la coalición.

Ciclo de agitación política

Srettha sale del cargo por el nombramiento de Pichit, un abogado asociado con la familia del ex primer ministro multimillonario Thaksin, ex propietario del Manchester City y durante mucho tiempo considerado “bestia negra” de la élite conservadora promonárquica y promilitar de Tailandia.

Pichit, sentenciado a seis meses de prisión en 2008 por un delito relacionado con corrupción, abandonó el gabinete en un intento por salvar a Srettha cuando surgió la controversia a principios de este año, pero el tribunal siguió adelante con el caso.

Srettha llegó al poder hace menos de un año, al frente de una coalición liderada por Pheu Thai, después de llegar a un acuerdo con partidos vinculados al Ejército.

La era oscura de Tailandia, en la que se destruye la democracia mediante sentencias irresponsables del Tribunal Constitucional, controlado por la élite conservadora, continúa

El fallo pone en relieve viejas divisiones en la política tailandesa entre el establishment conservador y los partidos progresistas, como Pheu Thai y su nuevo rival el MFP.

En el espacio de una semana, el Tribunal Constitucional ha destituido al primer ministro y disuelto el movimiento político que ganó la mayoría de los escaños en las elecciones del año pasado, el MFP.

Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch en Asia, condenó la sentencia.

"La era oscura de Tailandia, en la que se destruye la democracia mediante sentencias irresponsables del Tribunal Constitucional, controlado por la élite conservadora, continúa con la destitución del primer ministro Srettha Thavisin (…) ¡El absurdo es palpable! Observa cómo los inversores extranjeros se marchan", escribió Robertson en la plataforma X.

Pheu Thai emitió un comunicado en el que se comprometió a seguir trabajando por el pueblo tailandés.

"No es la primera vez que Pheu Thai se enfrenta a un obstáculo, pero seguiremos trabajando sin parar", concluyó la nota oficial.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AFP