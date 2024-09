Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por unanimidad, la primera sala de la Corte Suprema de Brasil ratificó este lunes 2 de septiembre la decisión cautelar que suspendió los servicios de la red social X en el país, debido a reiterados desacatos del magnate Elon Musk a diversas sentencias de ese tribunal. Musk, propietario de esa red social, ha señalado que no cumplirá con la sentencia y calificó de una censura a la libertad de expresión la suspensión en contra de X, que entró en vigencia la semana pasada. A la disputa se sumó Starlink, también propiedad de Musk, que anunció que no cumplirá la decisión contra X hasta que no sea levantado el bloqueo de sus cuentas.

Hasta que Elon Musk cumpla con las órdenes judiciales, se mantiene la suspensión de X en todo Brasil.

Esa fue la decisión que ratificó la sala de la Corte Suprema de Brasil este lunes 2 de septiembre. Los cinco magistrados votaron a favor de la suspensión que entró en vigor, gradualmente, desde la madrugada del pasado sábado 31 de agosto y que se mantendrá hasta que la red social cumpla "todas" las decisiones de la corte, que "valen para todas las empresas que operan en Brasil", según la sentencia.

Durante su votación, el juez Alexandre de Moraes cuestionó los “reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas” que la Justicia brasileña impuso a la empresa de Musk, que ascienden a un total de cuatro millones de dólares.

Musk también incumplió la orden de suspender decenas de perfiles de X reportadas como espacios de difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones.

Dejar al dueño de la plataforma sin ninguna sanción, dijo Moraes, sería “instituir un ambiente de total impunidad y una tierra sin ley. Además, reprochó que de no aplicar la suspensión a estas cuentas estaría facilitando “la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales con una masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”.

Los jueces Flavio Dino, Cristiano Zanin , Carmen Lucia y Luiz Fux se pusieron del lado de De Moraes, aunque algunos de ellos dijeron que la suspensión podría revertirse si la plataforma cumple con fallos judiciales anteriores.

Cuando De Moraes emitió la primera sentencia contra X, a finales de agosto, Musk calificó de "dictador" al magistrado. Previo a la votación, Musk publicó: “Violó la constitución de Brasil de manera reiterada y flagrante, después de jurar protegerla”

También aclaró que no buscan imponer leyes de otros países y ratificó que cumple con la legislación local. “Obedecemos las leyes de ese país en ese país. El problema en Brasil es que Alexandre de Moraes nos decía que infringiéramos las leyes brasileñas y que seríamos sancionados si se lo contábamos a alguien”:

‘Desacato a la Justicia’

X fue bloqueado en Brasil, el sexto mercado más grande del mundo para esta plataforma, con 21,5 millones de usuarios. Primero están Estados Unidos, Japón, India, Indonesia y Reino Unido, según Statista.

La sentencia llegó en las primeras horas del sábado 31 de agosto, tras una decisión de De Moraes, luego de que la plataforma no cumpliera con el plazo impuesto por el tribunal para nombrar un representante legal en Brasil, como lo exige la ley local.

Esta es la razón por la que los cinco magistrados decidieron respaldaron la medida de suspensión contra X.

Desde el fin de semana, Brasil comenzó a bloquear X, dejándola en gran medida inaccesible tanto en la web como a través de su aplicación móvil, después de que la compañía se negó a cumplir con la orden del juez.

Leer también¿Cómo puede un solo juez en Brasil suspender a la red social X de Elon Musk?

Para bloquear a X, el regulador de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, ordenó a los proveedores de servicios de internet que suspendieran el acceso de los usuarios a la plataforma de redes sociales. A partir de la medianoche del sábado, hora local, los principales operadores comenzaron a hacerlo.

Aunque aún se puede ingresar a la plataforma con un sistema VPN. Sin embargo, De Moraes también incluyó en su sentencia de finales de agosto que prohibía el uso de una VPN para acceder a la aplicación y fijó una multa diaria de 50.000 reales (8.900 dólares) para las personas o empresas que utilicen este mecanismo.

‘Persecución y censura’

Para Musk y el equipo de X, se trata de una persecución “simplemente porque no cumpliríamos con sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos”.

La disputa entre Musk y De Moraes lleva meses y se agudiza en la antesala de las elecciones municipales de octubre en Brasil.

El caso agitó a la extrema derecha, liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, que lo calificó de "persecución ideológica" contra los "conservadores". Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que toda empresa extranjera que opera en Brasil debe "respetar" la Justicia del país.

Desde que Musk compró la plataforma antes conocida como Twitter, restableció cuentas que previamente fueron suspendidas, como las del teórico de la conspiración Alex Jones y el expresidente estadounidense Donald Trump, así como las cuentas pertenecientes a neonazis y supremacistas blancos.

No es la primera vez que Musk enfrenta acusaciones por falta de regulaciones a las cuentas que divulgan información falsa o discursos de odio.

En el caso de Brasil, después de que una turba que respaldaba a Jair Bolsonaro irrumpiera en la capital de Brasil, de Moraes ordenó a Facebook, Twitter, Telegram, TikTok e Instagram que bloquearan las cuentas de personas acusadas de incitar o apoyar ataques al orden democrático brasileño.

Las sanciones también van contra Starlink

La disputa también llevó a la congelación esta semana de las cuentas bancarias en Brasil del proveedor de internet satelital de Musk, Starlink, que tiene unas 215.000 líneas activas en el gigante suramericano y que ya han sido bloqueadas por De Moraes a fin de garantizar el pago de las multas impuestas a X.

Leer tambiénLula da Silva pide a Musk acatar decisiones del Supremo de Brasil

La empresa anunció que no cumplirá esta decisión contra X hasta que no sea levantado el bloqueo de sus cuentas.

“Esta orden se basa en una determinación infundada de que Starlink debería ser responsable de las multas impuestas, de manera inconstitucional, contra X. Se emitió en secreto y sin otorgarle a Starlink ninguno de los debidos procesos legales garantizados por la Constitución de Brasil. Tenemos la intención de abordar el asunto legalmente”, dijo Starlink en su comunicado.

Para la diputada probolsonarista del Congreso Nacional de Brasil Bia Kicis, “las consecuencias de los ataques de Alexandre de Moraes a Elon Musk, X y Starlink serán lamentables para los brasileños”.

Pidió a Rodrigo Pacheco, presidente del Senado del país, que actúe. Kicis ha instado repetidamente a Pacheco a abrir un proceso de destitución contra el magistrado de la Corte Suprema que mantiene la disputa con Musk.

Con EFE, AP, REUTERS.