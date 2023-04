Sudán: enfrentamientos entre ejército y paramilitares, apertura de corredores humanitarios

Al menos 59 civiles, incluidos tres trabajadores humanitarios, han muerto en los combates en curso en Sudán, incluso en Jartum, donde las tensiones entre los paramilitares y el ejército se han convertido en enfrentamientos, ataques aéreos y amenazas a través de los medios. El domingo se escucharon disparos y explosiones en la capital. No obstante, ambas partes han anunciado la apertura de corredores humanitarios. Continúan los enfrentamientos en Sudán . Por segundo día consecutivo, los combates enfrentan al ejército sudanés contra una poderosa fuerza paramilitar, en el contexto de una lucha de poder entre los dos generales al mando desde el golpe de Estado de 2021. Los resultados de los enfrentamientos han dejado al menos 59 muertos, incluidos tres trabajadores humanitarios.Además, "decenas" de combatientes han sido segados por balas, cohetes y otros proyectiles disparados desde tanques o aviones desde la mañana del sábado, informa una red de médicos prodemocracia, que contabiliza más de 600 heridos.Las batallas callejeras y los vehículos blindados a lo largo de las carreteras impiden cualquier movimiento en la capital, Jartum, donde hombres armados deambulan y se cruzan con civiles en busca de refugio.Por todas partes, columnas de humo se elevan en el centro de la ciudad, donde se ubican las principales instituciones del Estado. "Es muy preocupante, parece que no se calmará rápidamente", dijo Ahmed Seif, que vive con su esposa y sus tres hijos en el este de Jartum. Teme que su edificio haya sido alcanzado por disparos, como muchos otros, pero dice que tiene "miedo de salir a revisar", por miedo a las balas perdidas ya los hombres con uniforme de faena que cruzan las calles.En la capital sudanesa, la noche fue larga. "Las explosiones y los tiroteos no se han detenido", dijo a la AFP Ahmed Hamid, en los suburbios del norte de Jartum.Según testigos, el combate con armamento pesado, en los suburbios del norte de Jartum como en el sur de la capital, es una oposición al ejército de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR, por sus siglas en inglés), compuesto por miles de ex milicianos de la guerra de Darfur que se convertido en auxiliares oficiales de las tropas regulares.Los testigos también reportaron fuego de artillería en Kassala, en la costa este del país.Tres cooperantes asesinadosAdemás, tres trabajadores humanitarios del Programa Mundial de Alimentos (PMA) han muerto en los combates en Sudán, anunció el domingo el enviado de la ONU al país. Perdieron la vida "el sábado mientras hacían su trabajo en el norte de Darfur", en el oeste cerca de Chad, dijo Volker Perthes en un comunicado.Este anuncio fue transmitido en Twitter por el PMA en Sudán . El PMA, en el proceso, anunció suspender sus operaciones en el país.El Ejército y los paramilitares, que se enfrentan desde el sábado en Sudán, anunciaron que abrirían el domingo a las 14:00 GMT "corredores humanitarios" para evacuar a los heridos "durante tres horas", manteniendo en ambos bandos un "derecho de respuesta en caso de incumplimiento" del contrato.Conflicto entre dos generalesLa situación llevaba semanas latente, impidiendo cualquier arreglo político en un país que intenta, desde la revuelta popular que derrocó a Omar al-Bashiren 2019, organizar sus primeras elecciones libres tras 30 años de dictadura.Durante el golpe que puso fin a la transición democrática en octubre de 2021, el jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhane y el jefe del FSR, Mohamed Hamdane Daglo, conocido como "Hemedti", aparecieron juntos formando un frente común para derrocar al poder de los civiles.Sin embargo, después comenzó la rivalidad entre ambos generales y, latente durante semanas finalmente, estalló en Jartum, que amaneció el sábado 15 de abril con el sonido de las explosiones y los combates. Fusiles, artillería y aviones de combate se utilizaron en la capital y en varias ciudades de este país de 45 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo y destrozado por décadas de guerra.La comunidad internacional está aumentando los llamados a un alto el fuego. El último vino de Beijing cuando el Papa Francisco llamó a "rezar para que se abandonen las armas". La Liga Árabe y la Unión Africana, donde se sientan los grandes de la política sudanesa, tuvieron que reunirse de manera urgente.Difícil saber qué sostiene qué Imposible en el estado saber qué fuerza sostiene qué. El FSR anunció que habían tomado el aeropuerto en pocas horas el sábado, pero el ejército lo negó. El FSR también dijo que ocuparía el palacio presidencial. El ejército también ha negado y sobre todo asegura mantener el cuartel general de su Estado Mayor, uno de los principales complejos de poder en Jartum.En cuanto a la televisión, las dos partes también aseguran haberla tomado. En los alrededores, los vecinos denuncian continuos enfrentamientos mientras que en el aire -como durante el golpe- sólo se transmiten canciones patrióticas sin ningún comentario.Porque la guerra abierta entre los generales también es mediática: el sábado, Hemedti dio entrevistas en los canales de televisión del Golfo, del que varios Estados son sus grandes aliados, multiplicando los insultos contra su rival, el general Burhane, quien no ha aparecido hasta ahora.Hemedti ha seguido exigiendo la salida de "Burhane el criminal", mientras que el Ejército publicó en su cuenta de Facebook un "aviso de búsqueda" contra Hemedti, "criminal prófugo".Los dos hombres, sin embargo, respondieron al teléfono cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó para exigir "el fin inmediato de la violencia". También instó al presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sissi, un vecino muy influyente, a actuar ya que desde el sábado El Cairo ha estado preocupado por un video que muestra a varios de sus soldados aparentemente en manos de hombres de las RSF.Con AFP y nota original en France24.fr