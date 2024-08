Your browser doesn’t support HTML5 audio

Más de 400 detenidos y decenas de heridos es el balance de los disturbios ultraderechistas en Reino Unido, con imágenes de asedio a migrantes y musulmanes. Ante esta situación, el gabinete del laborista Keir Stammer se reunió el lunes 5 de agosto de emergencia y anunció un despliegue policial, refuerzo judicial y de capacidad carcelaria. El Gobierno también responsabilizó a las tecnológicas por permitir la difusión de noticias falsas en medio de la ola de violencia.

Una vez terminada la reunión del Comité de Emergencia Cobra, el primer ministro británico, Keir Starmer, compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre la respuesta del Gobierno a los disturbios de los últimos días.

"Sea cual sea la motivación aparente: esto no es protesta, es pura violencia y no toleraremos ataques contra mezquitas o contra nuestras comunidades musulmanas. Por lo tanto, se utilizará toda la fuerza de la ley contra todos aquellos identificados de participar en estas actividades", dijo el premier.

Entre las medidas que tomará, el Gabinete laborista ha decidido desplegar un "ejército permanente" de policías especializados que abordará la violencia cuando sea necesaria; pero también anunció refuerzos al sistema judicial para hacer frente a los cientos de detenciones; y aseguran que hay espacio suficiente en las cárceles.

"Haremos que esto funcione y nos aseguraremos de que tengamos los lugares que se necesitan (en referencia a las cárceles) para llevar rápidamente a los responsables ante la Justicia", dijo en rueda de prensa Starmer.

El primer ministro también hizo referencia a que se buscará identificar a los violentos de las calles, pero también a los de internet. La Policía culpa a la desinformación en línea, amplificada por figuras de alto perfil, de conducir la violencia desatada tras el apuñalamiento mortal contra tres niñas en la ciudad noroccidental inglesa de Southport. Grupos antimigración y antiislamistas difundieron información falsa sobre el autor del ataque.

Leer tambiénPrimer ministro británico condena el ataque a un hotel para migrantes y ola de disturbios

Reunión de emergencia Cobra

El gabinete de crisis convocado por Keir Starmer reunió a varios ministros, jefes policiales y los servicios de seguridad británicos. Analizaron los disturbios y se preparan para más.

Un portavoz de Downing Street informó que durante la reunión se homenajeó el trabajo de los agentes de Policía en los últimos días. Mientras tanto, se están desplegando recursos adicionales en todo el país en lugares estratégicos, como, por ejemplo, las mezquitas.

Distintos oficiales de Policía, por todo el país, informan de la intensificación de sus labores de respuesta, prevención e identificación. Por ejemplo, Lindsey Butterfield, subjefa policial de South Yorkshire, lanzó un contundente mensaje a los alborotadores, cuando hacía valoración del intento de quemar un hotel para migrantes: "Los encontraremos".

Decenas de agentes de Policía han sido hospitalizados por lesiones en los últimos seis días tras ser golpeados con ladrillos, botellas y grandes postes de madera. Hay más de 400 detenidos, que se enfrentan desde prohibiciones de viajar, hasta penas de cárcel.

Ante las protestas de los últimos días y las imágenes de violencia que han dado la vuelta al mundo, varios países lanzaron alertas de viaje a sus ciudadanos. Australia actualizó su recomendación y pidió "un alto grado de precaución". Medidas, que también han tomado países como Malasia y Nigeria.

Leer tambiénProtestas en Reino Unido de grupos contrarios a la inmigración son las peores en más de 10 años

Bulos de internet y figuras de ultraderecha, señalados de alimentar el desorden

El magnate ultraderechista Elon Musk, dueño de la red social X, respondió a un tuit, que atribuía los desórdenes a la migración masiva y a las fronteras abiertas: "La guerra civil es inevitable".

Estas palabras no han gustado en Downing Street. El portavoz de Starmer dijo que no había "ninguna justificación" para el comentario de Musk. De hecho, aseguró que las tecnológicas no han hecho lo suficiente para impedir la propagación de la desinformación y aseguran que parte de la manipulación viene de países extranjeros.

"La desinformación que hemos visto en internet atrae la amplificación de la actividad de 'bots'", dijo el portavoz en una declaración tras la reunión.

Pero más allá de las tecnológicas, también están los líderes de extrema derecha, en un país que votó por el Brexit y en el que, en las últimas elecciones, cuatro millones de personas respaldaron al ultraderechista Nigel Farage. Entre las figuras de esta tendencia está también Tommy Robinson, al que los medios de comunicación locales culpan de difundir información errónea.

Leer tambiénInforme desde Londres: fin de semana violento en Reino Unido por protestas antimigración

Turbas trataron de incendiar dos hoteles para migrantes

El 29 de julio, un joven de 17 años atacó con arma blanca un centro recreativo en Southport. Murieron tres niñas, mientras que ocho menores y dos adultos resultaron heridos.

Esto, y la propagación de bulos, desataron los disturbios. Grupos de ultraderecha divulgaron en redes sociales información falsa. Aseguraban que el agresor era un solicitante de asilo, que había cruzado en patera el canal de la Mancha.

Los disturbios antimigración e islamófobos se volvieron violentos en Liverpool, Bristol, Tamworth, Middlesbrough, Rotherham, Sunderland y Belfast, en Irlanda del Norte. La mayoría de los violentos llevaban pasamontañas y estaban envueltos en banderas británicas. Grupos de izquierda y migrantes salieron también a las calles en algunas ciudades para defenderse. En Londres, el abogado de origen bangladesí, M. A. Gani, dijo a Reuters que "están viviendo con miedo".

El domingo, turbas enfurecidas atacaron dos hoteles utilizados para alojar a solicitantes de asilo, rompiendo ventanas y encendiendo fuegos antes de que la Policía dispersara a la multitud y se evacuara a los residentes.

"Las personas razonables que tienen todo ese tipo de puntos de vista y preocupaciones no recogen ladrillos y se las tiran a la Policía", dijo la secretaria de Interior, Yvette Cooper, en referencia al rechazo a las políticas migratorias.

Además del rechazo a la migración o al islam, el analista Mauricio Ramírez, dijo a France 24, que la situación económica está afectando a las clases populares inglesas: "Las condiciones de vida de los ciudadanos se ha visto afectada por, entre otras razones, la guerra en Ucrania". De esta manera, al ver degradado su capital, y con las noticias falsas y la instrumentalización ultraderechista, culpan a los migrantes de su pérdida de poder adquisitivo.

Leer tambiénDesinformación y xenofobia, el coctel que causa nuevos disturbios en Reino Unido

Con Reuters, AP y medios locales