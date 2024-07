Your browser doesn’t support HTML5 audio

02/07/2024 · 02:29 AM

Christian Tein, acusado de orquestar disturbios contra la reforma electoral en Nueva Caledonia, lleva una semana en la cárcel de Mulhouse, al este de Francia. El lunes, durante una visita de dos senadores, insistió en que era un "preso político".

"Soy un preso político", declaró el lunes 1 de julio Christian Tein, portavoz canaco de la Célula de Coordinación sobre el Terreno (CCAT), de Nueva Caledonia, encarcelado en Mulhouse (Haut-Rhin), durante una visita de dos senadores, a la que pudo asistir un corresponsal de la AFP.

Christian Tein, que llegó a la cárcel de Mulhouse-Lutterbach, en Francia, hace una semana, sospechoso de haber orquestado los disturbios contra la reforma electoral en Nueva Caledonia, recibió la visita imprevista de dos senadores, a la que pudo asistir un periodista de Dernières Nouvelles d’Alsace, corresponsal de la AFP.

Christian Tein, acusado en particular de complicidad en intento de asesinato y de conspiración para cometer un crimen, pudo hablar libremente sobre sus condiciones de encarcelamiento.

"Estaba bajo custodia policial en Noumea y el juez de libertad y custodia me dijo que me enviarían a una celda de aislamiento en Mulhouse", declaró este hombre de 56 años, que siempre ha negado haber hecho llamamientos a la violencia, vestido con pantalones grises de entrenamiento, camiseta blanca y gafas en la punta de la nariz.

Votar por delegación

"Me di cuenta de que había que calmar los ánimos después de toda la cobertura mediática. No hay tiempo para preparar nada", dijo a los senadores ecologistas Jacques Fernique (Bajo Rin) y Anne Souyris (París).

"Llegué aquí y fue el centro el que me dio las primeras cosas para cambiarme. El viaje fue interminable y me esposaron en el avión. Fue difícil. Empecé a orientarme. También necesitaba descansar, tener algo de calma por el momento. El personal es muy amable, así que de momento todo va bien.

Durante esta entrevista, Christian Tein no pudo hablar de su papel en los disturbios que paralizaron Nueva Caledonia. No obstante, declaró: "Soy un preso político, y el primero de mis compañeros en ser extraditado de esta forma”.

"Pude telefonear a mi abogado en Noumea, pero es complicado, está la diferencia horaria. Tengo que ponerme en contacto con un abogado de aquí", continúa el preso número 5106.

"También me he puesto en contacto con mi pareja, que llegará a Francia y aquí el jueves. Espero poder verla en las próximas semanas. Ella está fuera de cualquier marco político".

Christian Tein también se declaró "preocupado" por sus compañeros detenidos y extraditados al mismo tiempo que él. "Me gustaría saber si las cosas van bien" para ellos.

De momento, Christian Tein no puede recibir visitas, pero intenta llevar una vida casi normal: ve la televisión y sigue las noticias. Para las elecciones, incluso votó… por poderes.

Fueron los senadores quienes le informaron de los resultados de la primera vuelta en Nueva Caledonia y le comunicaron que Emmanuel Tjibaou había resultado vencedor en la segunda circunscripción (la suya) con algo más del 44% de los votos. "Por fin mi voto habrá valido para algo", sonríe Christian Tein.

"Tendremos que volver a la mesa"

Su situación en el establecimiento de Haut-Rhin va a cambiar rápidamente. El miércoles debería poder participar en actividades con otras personas aisladas (juegos de mesa, mediación con animales, ajedrez, clases, etc.).

"Mientras tanto, estoy leyendo, esta mañana he visto a un capellán y me ha dado una Biblia. También tengo algunos libros de la biblioteca. Pero eso no sustituye al contacto humano", dice.

Filosófico, se apresura a divagar: "En algún momento, tendremos que volver a sentarnos a la mesa y empezar a hablar de nuevo. La supervivencia de Nueva Caledonia depende de ello".

Según el Alto Comisariado francés en Nueva Caledonia, 1.520 personas han sido detenidas desde el comienzo de los disturbios en Nueva Caledonia relacionados con la reforma constitucional para liberar al electorado, criticada por el movimiento independentista canaco.

Once activistas independentistas fueron detenidos el 19 de junio. Nueve de ellos fueron puestos en prisión preventiva, siete de ellos en diversas cárceles de Francia.

La violencia, la peor en el archipiélago desde los años 80, dejó nueve muertos, según las últimas cifras oficiales, y causó cuantiosos daños materiales (incendios, destrozos, saqueos, etc.).

