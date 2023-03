Solo esperamos una chispa: la desobediencia civil echa raíz en Irán

Seis meses después de la muerte de Mahsa Amini y de la oleada de protestas contra las autoridades, las protestas se han vuelto esporádicas en Irán. La desobediencia civil es hoy la palanca que utilizan los iraníes en un movimiento de protesta que está lejos de extinguirse. "En la situación actual, cualquier incidente puede desencadenar nuevas protestas", señala el sociólogo Abbas Abdi, entrevistado el 13 de marzo por AFP en Teherán, casi seis meses después de la muerte de Mahsa Amini, fallecida el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por la policía de la moral por llevar el velo de forma "indebida".Las últimas noticias procedentes de Irán le dan la razón. Pequeños grupos de iraníes no dudaron el martes 14 de marzo en cooptar las celebraciones nocturnas de la fiesta del fuego persa, el 'Chaharshanbeh suri', que tradicionalmente da lugar a alegres concentraciones en las calles cuando se acerca el Año Nuevo iraní. En varios vídeos que inmortalizan el acontecimiento en Teherán y Rasht (norte), la multitud grita "Libertad", o "Muerte al dictador"."Solo estamos esperando una chispa", dice el autor de uno de estos vídeos, en otro distrito de Teherán.Sin embargo, desde enero, las manifestaciones se han vuelto esporádicas, con la excepción de la ciudad de Zahedan, en Baluchistán (sureste), donde cada viernes se celebran grandes concentraciones que son duramente reprimidas. El movimiento de protesta continúa ahora en forma de multitud de actos de desobediencia civil.Las presas liberadas siguen negándose a llevar el veloEntre estos actos, hace unos días, una joven se arriesgó a subir a lo alto de una valla publicitaria en una autopista iraní para colgar una gran pancarta convocando nuevas manifestaciones. La escena fue filmada y colgada en las redes sociales para infundir valor a otras personas. Otro vídeo ha sido ampliamente compartido en las últimas semanas. Una ingeniera iraní, Zainab Kazempour, fue invitada el 17 de febrero a pronunciar un discurso en el Congreso de la Organización de Ingeniería de la Construcción de Teherán. Ante un anfiteatro abarrotado, la indignada iraní abandonó el escenario arrojando su pañuelo al suelo. ¿El motivo? Su candidatura a la junta directiva de la organización iraní había sido rechazada por sus posiciones progresistas sobre el velo, que se negó a llevar bajo coacción. Un gesto contundente que llevó a demandar a Zainab Kazempour por "insultar" el velo musulmán.También hay vídeos de presas políticas en Teherán que, recién liberadas, cantan -lo que está prohibido para una mujer soltera en Irán- o corean eslóganes. Rinden homenaje a sus compañeras de prisión, reafirman su oposición al régimen, corean que "hay que destruir el poder opresor" o repiten el famoso eslogan "¡Mujer, vida, libertad!Desde febrero, las autoridades han puesto en libertad a 22.600 detenidos cuyas detenciones estaban "relacionadas con los disturbios", según declaró el 13 de marzo el jefe de la autoridad judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei.Sin embargo, Clément Therme, investigador del Instituto Internacional de Estudios Iraníes y profesor de la Universidad de Montpellier, señala que la amnistía fue hábilmente orquestada. "En su relato oficial, el régimen iraní quiere demostrar que se encuentra en una 'fase de reconciliación'. Los activistas iraníes de derechos humanos también han calificado el indulto de "maniobra mediática". Varios destacados activistas siguen en prisión, entre ellos la activista de derechos humanos Narges Mohammadi, las ecologistas Sepideh Kashani y Niloufar Bayani -condenadas en 2020 a diez años de cárcel por "espionaje"- y la activista de derechos humanos germano-iraní Nahid Taghavi. Confesiones forzadas por bailarEn cuanto a las detenciones y condenas, estas no han cesado. Y los actos de desobediencia civil no son menos arriesgados que manifestarse. A finales de enero, una pareja fue condenada a 10 años y medio de cárcel por bailar cogidos de la mano en la simbólica Plaza de la Libertad de Teherán, en un vídeo ampliamente compartido en las redes sociales. El 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, un grupo de jóvenes filmó un baile coreografiado al pie de edificios del barrio de Ekbatan, en Teherán. Vestidas con crop tops, bailaron al ritmo de 'Calm Down', un sensual éxito afrobeat de la cantante nigeriana Rema y Selena Gómez. La policía emprendió una persecución y acabó deteniéndolas. Tras dos días detenidas, el 14 de marzo apareció en las redes sociales un vídeo en el que se ve a las cuatro amigas, con la cabeza cubierta, expresando por turnos su arrepentimiento.Mientras tanto, su vídeo se ha hecho viral en Tiktok, inspirando a otras mujeres a adoptar el símbolo. En Isfahán y Shiraz, las mujeres iraníes adoptaron la danza y se filmaron en señal de apoyo. "Acabar con el 'muro del miedo'""El régimen intenta imponer la idea de que estos actos se llevan a cabo desde el extranjero, cuando en realidad forman parte de un rechazo al estilo de vida impuesto por la República Islámica. En realidad, las autoridades temen perder el control sobre la población", analiza Clément Therme."Todo el trabajo del régimen consiste en volver a colocar el 'muro del miedo' que ha estado cayendo durante los últimos meses. Como prueba de ello, ya no es raro observar en las calles de Teherán o de otras grandes ciudades la presencia de cada vez más mujeres que no llevan el velo, como resalta el politólogo Ahmad Zeidabadi, entrevistado por AFP.

El régimen ha obtenido una victoria en materia de seguridad, pero no una victoria política

Pero para reprimir, explica el investigador, el Estado iraní dispone de un "aparato estructurado que aguanta bien por el momento, dado que no hay escisión en la Guardia Revolucionaria". Esta fuerza de coacción "no deja ningún margen para expresarse en la calle", prosigue el especialista en Irán. El balance humano es elevado, lo que puede haber disuadido a los manifestantes de volver a salir a la calle: cuatro ejecuciones, decenas de condenas a muerte, torturas -incluidas violaciones en las cárceles- y al menos 530 personas muertas en las protestas de los últimos seis meses, según varias ONG, entre ellas Human Rights Iran."De momento, el régimen ha obtenido una victoria en materia de seguridad, pero no una victoria política", afirma Clément Therme. "La confianza con la población se ha roto, ya no cree en la propaganda del Estado", añade. Prueba de ello es la fuerte emoción provocada por el misterioso envenenamiento de alumnas en cientos de escuelas femeninas en los últimos tres meses . Los padres han culpado en gran medida a las autoridades de esta tragedia, a pesar de la detención por los servicios del Estado de personas sospechosas de estar detrás de los ataques tóxicos, entre ellas algunas "implicadas en los recientes disturbios", según un comunicado del Ministerio del Interior. Este artículo fue adaptado de su original en francés