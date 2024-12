Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/12/2024 · 10:45 AM

El presidente interino de Corea del Sur, Choi Sang-mok, ordenó este lunes 30 de diciembre una inspección de seguridad de emergencia de toda la operación aérea del país tras la colisión de un avión, un día antes, que dejó 179 personas muertas y dos sobrevivientes. Más de 140 de las víctimas mortales ya fueron identificadas, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.

Inspección de emergencia a todas las aerolíneas en Corea del Sur tras el accidente de un avión que dejó 179 personas muertas. Así lo ordenó este 30 de diciembre el presidente interino del país, Choi Sang-mok.

Como primer paso, el Ministerio de Transporte anunció una revisión especial de los 101 aviones Boeing 737-800 operados por aerolíneas surcoreanas a partir de este lunes. La verificación estará centrada en el historial de mantenimiento de los componentes clave, en un esfuerzo por determinar las causas del letal accidente aéreo ocurrido el 29 de diciembre.

“La esencia de una respuesta responsable sería renovar los sistemas de seguridad de la aviación en su conjunto para evitar que se repitan incidentes similares y construir una República de Corea del Sur más segura”, subrayó Choi, quien también es viceprimer ministro y ministro de Finanzas, pero el pasado viernes se convirtió en el segundo presidente interino, en menos de un mes, en medio de la crisis política del país.

El siniestro que conmociona al país ocurrió en un avión Boeing 737-800, operado por la aerolínea de bajo costo surcoreana Jeju Air, el cual abortó su primer intento de aterrizaje por razones que aún no están claras.

Luego, durante su segundo intento de aterrizaje, recibió una advertencia de impacto de aves del centro de control en tierra antes de que su piloto emitiera una señal de socorro. El avión aterrizó sin desplegar el tren de aterrizaje delantero, se salió de la pista, se estrelló contra una valla de hormigón y estalló en una bola de fuego.

Alan Price, expiloto jefe de Delta Air Lines y ahora consultor, destacó que el Boeing 737-800 es un "avión probado" que pertenece a una clase diferente de aeronave que el avión de pasajeros Boeing 737 Max que estuvo vinculado a accidentes fatales en 2018 y 2019.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte surcoreano remarcó este lunes que son necesarias las inspecciones de seguridad de todos los aviones de pasajeros Boeing 737-800 operados por las aerolíneas de su país, así como una revisión más amplia de los estándares de seguridad de Jeju Air, que opera 39 de esas aeronaves.

Este lunes, otro avión Boeing 737-800 operado por Jeju Air regresó al Aeropuerto Internacional Gimpo de Seúl poco después del despegue, cuando el piloto detectó un problema con el tren de aterrizaje. Song Kyung-hoon, un ejecutivo de Jeju Air, afirmó que el problema se resolvió mediante la comunicación con un centro de equipos en tierra, pero el piloto decidió regresar a Gimpo como medida de precaución.

Joo Jong-wan, alto funcionario del ministerio de Transporte, señaló que se espera que representantes de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos y Boeing lleguen a Corea del Sur este lunes para participar en la investigación.

Y es que según las normas de aviación internacional, Corea del Sur debe dirigir una investigación civil que involucre a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, país donde se fabricó el avión.

¿Qué investigan las autoridades surcoreanas tras el accidente?

Como posibles factores en el accidente, los investigadores evalúan los impactos de aves, si alguno de los sistemas de control del avión estaba desactivado y la aparente prisa de los pilotos para intentar un aterrizaje poco después de declarar una emergencia, señalaron los funcionarios del departamento de bomberos y de transporte.

Los funcionarios del Ministerio de Transporte también aseguraron que investigarán si el localizador del aeropuerto de Muan, una valla de hormigón que alberga un conjunto de antenas diseñadas para guiar a los aviones de manera segura durante los aterrizajes, debería haber sido fabricado con materiales más livianos que se romperían más fácilmente en caso de impacto.

Joo Jong-wan, alto funcionario del Ministerio de Transporte afirmó que ha determinado que hay estructuras de hormigón similares en otros aeropuertos nacionales, incluidos los de la isla de Jeju y las ciudades sureñas de Yeosu y Pohang, así como en aeropuertos de Estados Unidos, España y Sudáfrica.

El vídeo del accidente indica que los pilotos no desplegaron los flaps ni los slats para frenar el avión, lo que sugiere una posible falla hidráulica, y no bajaron manualmente el tren de aterrizaje, lo que sugiere que no tuvieron tiempo, sostuvo John Cox, piloto de aerolínea retirado y director ejecutivo de Safety Operating Systems en San Petersburgo, Florida.

A pesar de esa situación, la aeronave estaba bajo control y viajaba en línea recta, por lo que los daños y las lesiones probablemente se habrían minimizado si no fuera por la barrera que estaba tan cerca de la pista, remarcó Cox.

Otros observadores resaltaron que los vídeos mostraban que el avión sufría un presunto problema de motor, pero que el mal funcionamiento del tren de aterrizaje probablemente fue una razón directa del accidente. Dijeron que probablemente no habría un vínculo entre el problema del tren de aterrizaje y el presunto problema del motor.

Los expertos insisten en que quedan muchas preguntas por responder, incluyendo por qué la aeronave-propulsada por dos motores CFM 56-7B26-parecía viajar tan rápido y por qué su tren de aterrizaje no parecía estar abajo cuando se deslizó por la pista y se estrelló contra un muro en el Aeropuerto Internacional de Muan, en el sur del país.

Este 30 de diciembre, funcionarios del Ministerio de Transporte indicaron que cuando los pilotos hicieron una aproximación programada, le dijeron al control de tráfico aéreo que el avión había sufrido un impacto de aves, poco después de que la torre de control les avisara que se habían visto aves en las cercanías.

Los pilotos emitieron entonces una advertencia de Mayday- señal de socorro utilizada como llamada de emergencia-y señalaron su intención de abandonar el aterrizaje y volver a intentarlo. Poco después, el avión cayó sobre la pista en un “aterrizaje de panza”, a unos 1.200 metros a lo largo de la pista de 2.800 metros, deslizándose hacia el terraplén al final de la pista.

Asimismo, las autoridades indagan qué papel jugó en el accidente la antena localizadora, ubicada al final de la pista para ayudar en el aterrizaje, incluido el terraplén de hormigón sobre el que se encontraba, señalaron funcionarios del Ministerio de Transporte en una conferencia de prensa.

"Normalmente, en un aeropuerto con una pista al final, no hay muro (…) Tal vez tengan un sistema de detención de material diseñado, que permite que el avión se hunda un poco en el suelo y lo frene", afirmó Christian Beckert, un experto en seguridad de vuelo y piloto de la aerolínea Lufthansa con base en Munich.

Identifican a más de 140 de las víctimas mortales

A la par de las investigaciones, avanza la identificación de las víctimas mortales. El Ministerio de Transporte informó este 30 de diciembre que al menos 146 de las 179 víctimas mortales que dejó la tragedia aérea ya han sido identificadas.

Las autoridades se encuentran recolectando muestras de ADN y huellas dactilares de las otras 33 personas muertas.

La máxima prioridad por ahora sigue siendo identificar a los fallecidos, apoyar a sus familias y tratar a los dos sobrevivientes, remarcó el presidente interino Choi, en una reunión de gestión de desastres en Seúl.

"Incluso antes de que se conozcan los resultados finales, pedimos que los funcionarios revelen de forma transparente el proceso de investigación del accidente e informen rápidamente a las familias de las víctimas", aseveró.

Park Han Shin, un representante de las familias de las víctimas mortales, señaló que las autoridades les informaron que los cuerpos estaban en un estado tan crítico que necesitan tiempo antes de devolverlos a sus familias.

"Exijo que el gobierno movilice más personal para devolver a nuestros hermanos y familiares lo más intactos posible más rápidamente", señaló conteniendo las lágrimas.

