Serbia lanza plan de desarme a gran escala tras el segundo tiroteo masivo en dos días

En respuesta a los dos asesinatos en masa ocurridos en 48 horas, el Gobierno del presidente Aleksandar Vucic anunció que implementará un plan a gran escala para retirar cientos de miles de armas del país. Por otra parte, las autoridades serbias reportaron este viernes 5 de mayo la detención de un joven de unos 20 años, acusado de ser el autor de la balacera que un día antes dejó al menos ocho personas muertas. Luego de los dos tiroteos masivos en 48 horas que dejaron al menos 17 muertos en total, el presidente serbioAleksandar Vucic aseguró que su Gobierno lanzará un plan para retirar cientos de miles de armas del territorio nacional."Haremos un desarme casi completo de Serbia", sostuvo el mandatario durante su alocución transmitida en vivo por la televisión local.Asimismo, el jefe de Estado propuso medidas de control de armas más estrictas. Esto incluirá una moratoria de dos años en la emisión de permisos para armas de fuego, que calificó de "desarme práctico". Bajo este esquema también se exigirían controles médicos y psicológicos más frecuentes y obligatorios para los propietarios de esos artefactos.El mandatario además anunció que su gobierno contratará a 1.200 nuevos policías para mejorar la seguridad en las escuelas, tras describir la tragedia del pasado miércoles como "uno de los días más difíciles" en la historia reciente del país.Aunque en Serbia el presidente es en gran medida una figura simbólica, Vucic ejerce un poder considerable, ya que encabeza el partido gobernante.Entretanto, el Ministerio del Interior hizo un llamado a todos los propietarios de armas de fuego para que las mantengan bajo llave y en cajas fuertes. A aquellos que no acaten la medida, se les incautarán esos artefactos.Además, esa cartera también instará a los individuos que posean armas de forma irregular y artefactos explosivos a entregarlos en el plazo máximo de un mes, a cambio de no tener consecuencias legales.Detenido el presunto autor del segundo tiroteoPor otra parte, las autoridades anunciaron el arresto del presunto autor del segundo tiroteo que impactó a Serbia esta semana, el cual dejó 8 muertos. Se trata de un joven de alrededor de 20 años de edad que vestía una camiseta con símbolos neonazis quien fue encontrado en la casa de su abuelo en la madrugada de este viernes 5 de mayo."El sospechoso U.B., nacido en 2002, ha sido detenido en las cercanías de la ciudad de Kragujevac, se sospecha que mató a ocho personas e hirió a 14 durante la noche", señaló un comunicado del Ministerio del Interior, al explicar que el presunto responsable disparó de forma indiscriminada contra varias personas en tres aldeas antes de huir.Además, la Policía señaló que fueron aprehendidos el abuelo y un tío del presunto atacante.Según los investigadores, todo inició el jueves por la noche en el pueblo de Dubona, ubicado unos 42 kilómetros al sur de Belgrado, cuando el sospechoso estuvo envuelto en un altercado en el patio de una escuela.El joven se marchó del lugar, pero luego regresó con un rifle de asalto y una pistola. Entonces abrió fuego y siguió disparando a personas al azar desde un automóvil en movimiento.Los hechos ocurrieron cuando el país aún no se recuperaba del impacto de otro tiroteo masivo, ocurrido solo un día antes en una escuela de Belgrado. Allí, el miércoles 3 de mayo, un menor de 13 años armado con dos pistolas de su padre acabó con la vida de nueve personas e hirió a otras siete. La mayoría de víctimas eran compañeros de clase, aunque también falleció un guardia de seguridad.Los serbios acababan de comenzar tres días de luto por esas víctimas cuando se supo la noticia del segundo tiroteo."Esto es terrible para nuestro país, es una gran derrota. En dos días tantos... muertos", señaló un residente de Dubona, identificado como Iván.Serbia, un país inundado de armas que empieza a ser "sacudido por la realidad"La nación balcánica tiene una arraigada cultura de posesión de armas, especialmente en las zonas rurales. De hecho, el país cuenta con una de las mayores cantidades de armas de fuego per cápita del mundo.Sin embargo, Serbia también tiene estrictas leyes de control en esta materia. Las armas automáticas son ilegales y a lo largo de los años las autoridades han ofrecido varias amnistías a quienes las entreguen.Los tiroteos masivos en el país son inusuales y el ocurrido el pasado miércoles es el primero en una escuela en la historia moderna del país.Pero tanto Serbia como el resto de naciones de los Balcanes siguen inundadas de armas y municiones de grado militar que quedaron bajo propiedad privada después de las guerras de la década de 1990, destacan los expertos."Ni siquiera tenemos una evaluación de cuántas armas ilegales existen y de qué tipo", señaló Aleksandar Zivotic, historiador de la Universidad de Belgrado.Por su parte, Dragan Popadic, profesor de psicología en la Universidad de Belgrado, indicó que el tiroteo en la escuela expuso el nivel de violencia presente en la sociedad y causó una profunda conmoción."La gente de repente ha sido sacudida por la realidad", subrayó.Por años, los expertos han advertido sobre el peligro que representa la cantidad de armas en Serbia, un país muy dividido donde los criminales de guerra condenados son frecuentemente glorificados y la violencia contra los grupos minoritarios a menudo queda impune.Los analistas también señalan que décadas de inestabilidad derivadas de los conflictos en la década de las Guerras de los Balcanes, así como las dificultades económicas en curso, podrían desencadenar más estallidos violentos.Con Reuters y AP