Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/11/2024 · 09:51 AM

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció este 27 de noviembre ante el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de su Ejecutivo ante el desastre de la DANA. Sánchez defendió que su Administración cumplió sus responsabilidades y apuntó contra la respuesta del president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sin mencionarlo directamente. Además, anunció un tercer paquete de ayuda por 2.274 millones de euros para la reconstrucción de las zonas más afectadas.

A punto de cumplirse un mes de uno de los mayores desastres climáticos en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rindió cuentas ante el Congreso por la gestión de la DANA.

El desastre que deja al menos 222 personas muertas y cinco desaparecidas también ha estado en el centro de nuevos rifirrafes políticos. La declaración de Sánchez tuvo lugar en momentos en que los opositores del Partido Popular (PP) y del ultraderechista VOX apuntan en mayor medida al Ejecutivo nacional que a la Administración de Carlos Mazón, president de la Comunidad Valenciana, la más azotada por la tragedia.

El Gobierno cumplió, que justos no paguen por pecadores

El líder del izquierdista Partido Socialista (PSOE) aseguró ante los diputados que su Gobierno cumplió con sus responsabilidades ante un fenómeno meteorológico extremo que, señaló, fue causado por el cambio climático.

En este sentido, destacó que su Ejecutivo está haciendo un “esfuerzo titánico” para superar las consecuencias de las devastadoras inundaciones. Y apuntó directamente contra la gestión de Mazón, del PP, aunque sin mencionarlo directamente.

“El Gobierno cumplió, que justos no paguen por pecadores (…) En la DANA no falló el sistema, fallaron algunas personas que no entendieron su responsabilidad”, remarcó Sánchez.

Asimismo, el líder del Gobierno español se mostró este miércoles a favor de llevar a cabo una comisión de investigación en el Congreso sobre el manejo de la DANA, como proponen algunos grupos parlamentarios.

“Habrá tiempo de sobra, yo lo estoy deseando, para denunciar negligencias y depurar responsabilidades”, aseguró Sánchez durante su comparecencia.

El president valenciano respondió a las declaraciones de Sánchez al asegurar que “es sorprendente que no asuma ningún fallo y que eche toda la culpa a los demás”.

En las últimas semanas, miles de personas han salido a protestar para exigir la renuncia de Mazón a quien culpan de una deficiente gestión durante el desastre y después. Acusan a su Administración por una respuesta tardía a la hora de alertar a los ciudadanos y decirles que se quedaran en casa después de las advertencias emitidas por el servicio meteorológico estatal y los expertos en hidrografía. Además, indican que la respuesta posterior a las riadas ha sido caótica.

Para los próximos 29 y 30 de noviembre, están convocadas nuevas manifestaciones para exigir la salida de Mazón del Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Leer tambiénInforme desde Madrid: Mazón pide "perdón" por la gestión de la DANA sin aceptar responsabilidades

Sánchez anuncia tercer paquete de ayuda por 2.274 millones de euros

Se trata de ayudas adicionales para reconstruir las zonas golpeadas de la Comunidad Valenciana por las inundaciones más letales de la historia moderna de España.

Los hechos se remontan al pasado 29 de octubre, cuando las lluvias torrenciales causaron inundaciones que arrasaron los suburbios al sur de la capital regional, Valencia. También resultaron afectadas Castilla-La Mancha y Andalucía.

Hay algo mucho más peligroso que la emergencia climática y son los gobiernos negacionistas que, por acción u omisión, niegan los efectos devastadores del cambio climático

Hasta ahora, el Gobierno nacional ha prometido un total de 16.600 millones de euros en ayudas y Sánchez resaltó al Legislativo que seguirá cooperando mientras sea necesario.

Mazón, por su parte, reprochó las ayudas anunciadas por la Administración de Sánchez para los damnificados al asegurar que “parte de ellas no son ayudas, son préstamos que habrá que devolver con intereses”.

En España, las regiones están a cargo de la gestión de desastres, pero la cadena de eventos ha dado lugar a un cruce de culpas entre el Gobierno minoritario de izquierdas y la oposición conservadora.

"El cambio climático mata. Hay algo mucho más peligroso que la emergencia climática y son los gobiernos negacionistas que, por acción u omisión, niegan los efectos devastadores del cambio climático", remarcó el presidente del Gobierno ante los legisladores, en una crítica a Mazón sin mencionar su nombre de forma directa.

Leer tambiénEspaña: Sánchez anuncia más de 3.700 millones de euros adicionales de ayuda urgente tras la DANA

Con medios locales