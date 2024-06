Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/06/2024 · 11:40 AM

Joe Biden prometió el sábado 8 de junio el apoyo de Washington a Kiev en su batalla contra la invasión rusa, advirtiendo que Vladimir Putin "no se detendrá" en Ucrania, así lo dijo frente al presidente francés Emmanuel Macron, quien recibió al presidente de los Estados Unidos en una visita de Estado marcada por la pompa y un desfile. Se esperan conversaciones sobre comercio y la situación de Gaza, entre otros temas.

Los dos hombres, que comparten una cálida relación a pesar de las tensiones pasadas por un acuerdo de submarinos con Australia, participan en una ceremonia de bienvenida, con sus esposas, en el emblemático Arco del Triunfo y en un desfile por la avenida de los Campos Elíseos antes de mantener una reunión política y después una cena.

“Putin no se va a detener en Ucrania”, dijo Biden junto a Macron tras las conversaciones en París.

“Toda Europa se verá amenazada, no vamos a dejar que eso ocurra”, dijo Biden a los periodistas durante su visita de Estado a Francia y añadió: “Estados Unidos se mantiene firme con Ucrania. No nos iremos, lo repito, no nos iremos”.

Tanto Biden como Macron se reunieron el viernes en París con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien se comprometieron a apoyar la causa ucraniana.

En Paris, Macron dijo a Biden, frente los periodistas:

Le doy las gracias, señor presidente, por ser el presidente de la primera potencia mundial, pero hacerlo con la lealtad de un socio que quiere y respeta a los europeos

Francia y Estados Unidos también redoblarán sus esfuerzos conjuntos para evitar que las tensiones en Oriente Medio se disparen aún más, en particular para reducir las tensiones entre Israel y Hezbolá en el Líbano, dijo Macron a los periodistas.

Macron afirmó que París y Washington habían visto una escalada de Irán en la región y que los dos países estaban decididos a ejercer la presión necesaria para detener esta tendencia.

Biden y Macron también abordaron los problemas comerciales que dividen a ambos lados del Atlántico. Los funcionarios europeos se mostraron enfadados por la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, que destinaba 369.000 millones de dólares a subvenciones para vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias, en una medida que Europa teme que perjudique a las empresas ecológicas de la UE.

Macron dijo durante su visita de Estado a Washington en 2022 que las subvenciones podrían “fragmentar Occidente” y debilitar la recuperación europea post-soviética en un momento en que Washington busca aliados contra China y ambas partes se enfrentan a Rusia.

Sin embargo, él y los aliados europeos han obtenido pocas concesiones de Washington desde entonces, y los funcionarios franceses dicen que su objetivo para esta visita es tratar de “volver a sincronizar” las agendas económicas de Estados Unidos y la UE.

El presidente estadounidense, de 81 años, se encuentra en Francia desde el miércoles y participó esta semana en las conmemoraciones del 80 aniversario del desembarco del Día D, que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial.

Los antecedentes de esta visita

"Francia es… nuestro más antiguo y uno de nuestros más profundos aliados. Y este será un momento importante para afirmar esa alianza y también mirar hacia el futuro y lo que tenemos que lograr juntos", dijo a la prensa a principios de esta semana el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

Sullivan afirmó que las amplias conversaciones entre los dos hombres también abordarían la cooperación en el Indo-Pacífico y cuestiones políticas que van desde el cambio climático a la inteligencia artificial y las cadenas de suministro.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que los dos países también anunciarán un plan para trabajar juntos en la aplicación de la ley marítima, con una mayor cooperación entre la Guardia Costera de EE.UU. y la Armada francesa.

También se espera que Biden y Macron discutan el fortalecimiento de la OTAN y el apoyo a Ucrania, aunque aún no han acordado un plan para utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Kiev. Un funcionario del Tesoro estadounidense dijo el martes que Estados Unidos y sus socios del G7 estaban avanzando en esos planes.

Durante un discurso en el cementerio estadounidense de Normandía, el jueves 6 de junio, aniversario del asalto aliado contra los ocupantes alemanes nazis en las playas francesas en la Segunda Guerra Mundial, Biden pidió a las potencias occidentales que mantengan el rumbo con Ucrania.

Macron y Biden también conversarán sobre la situación en Oriente Próximo.

Biden ha sido un firme partidario de Israel, apuntando a Hamás en toda Gaza tras su ataque del 7 de octubre, pero decenas de miles de muertes palestinas han agriado las relaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y enfurecido a la base política de Biden, de tendencia izquierdista, que se presenta a la reelección en noviembre.

Con Reuters