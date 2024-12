Your browser doesn’t support HTML5 audio

La catedral de Notre-Dame de París reabre sus puertas el 7 de diciembre, cinco años después de que un devastador incendio la dejara hecha jirones. En el marco de un esfuerzo monumental por devolver a este monumento gótico su antiguo esplendor, artistas de todo el mundo se han puesto manos a la obra. Desde un organero belga a un carpintero estadounidense, cada uno aportó su experiencia única.

Fue un día que pasaría a la historia. Mientras los parisinos salían de sus lugares de trabajo el 15 de abril de 2019 –uniéndose al desfile de la hora pico para escabullirse a casa o recoger a sus hijos del colegio–, oscuras tonalidades de naranja rojizo y columnas de humo llenaban el cielo.

la Catedral de Notre-Dame de París, la emblemática iglesia situada en el corazón de la ciudad, estaba ardiendo.

Las llamas destruyeron el tejado y el campanario. Tras la catástrofe, las imágenes del interior de Notre-Dame mostraban sus inmensos muros en pie, con las estatuas aún en su sitio y una reluciente cruz dorada sobre el altar, y el suelo cubierto de escombros carbonizados del tejado derrumbado.

Secciones enteras de la bóveda en la parte superior de la estructura se habían derrumbado. Y aunque los campanarios y la mayoría de las emblemáticas vidrieras circulares permanecieron intactos, los daños conmocionaron a Francia.

A continuación, el camino de la restauración –que duró cinco años– fue pedregoso y exigió esfuerzos monumentales.

Alrededor de 250 empresas y cientos de artesanos, arquitectos y otros expertos se pusieron manos a la obra para reconstruir Notre-Dame, con un coste de cientos de millones de euros. Además, la pandemia del virus Covid-19 causó importantes retrasos.

Finalmente, las obras se reanudaron en 2021, con carpinteros, vidrieros y canteros cualificados que se remangaron para trabajar en la catedral y en talleres de Francia y otros países.

La emblemática catedral, obra maestra de la arquitectura gótica y Patrimonio Mundial de la UNESCO, reabrirá sus puertas los días 7 y 8 de diciembre.

Pero esto no habría sido posible sin la ayuda de hábiles artesanos de todo el mundo que han aportado su granito de arena a los esfuerzos de reconstrucción.

Johan Deblieck, el organero belga

Aunque el órgano principal de Notre-Dame se salvó en gran parte de las llamas, estaba cubierto de hollín y dañado por la humedad. Fue un "milagro absoluto", según Olivier Latry, uno de sus principales artífices.

Ya se ha limpiado por completo, pero harán falta seis meses de armonización antes de que sus 8.000 tubos recuperen todo su potencial sonoro.

Mientras tanto, la estrella del espectáculo tendrá un hermanito, gracias al organero Johan Deblieck.

Con sede en Lennik, un municipio al suroeste de Bruselas (Bélgica), Deblieck abrió su taller en 1993 y se ha convertido en una autoridad mundial en "positivos", pequeños órganos de tubos construidos para ser más o menos móviles.

Apenas más altos que un piano, estos instrumentos se han utilizado en funciones religiosas desde la Edad Media.

En enero de 2023 recibió una llamada telefónica que, según dice, nunca olvidará. "Me preguntaron si estaría interesado en construir un órgano positivo(para Notre-Dame)… y me sorprendió que me hicieran esta pregunta en una simple llamada telefónica", recuerda Deblieck.

Aceptó el encargo y se le dio de plazo hasta finales de octubre de 2024.

Además de recibir en 2020 el encargo de construir un órgano para el Bach-Archiv, una institución cultural alemana dedicada al compositor Johann Sebastian Bach, Deblieck dijo que el encargo de Notre-Dame era "uno de los más bonitos" que había recibido.

"No hay nada más prestigioso que Notre-Dame de París", dijo Deblieck. "Estuve conmocionado durante tres semanas", agregó.

El órgano que construyó para Notre-Dame tiene algo más de 200 tubos y mide 1,25 por 1,15 metros.

"Tiene ruedas y se puede desplazar fácilmente, pero está pensado para colocarlo en la parte delantera de la iglesia, donde está el coro", explica Deblieck. Su instrumento se unirá al gran órgano de retablo y al órgano de coro de la catedral y cumplirá su función acompañando los oficios y los coros durante años.

Cuando suena el órgano positivo, explicó Deblieck, "se produce una especie de alquimia entre los sonidos que emanan de él y la persona que lo toca". Pero afirmó que la verdadera magia se produce cuando se utiliza para improvisar, un talento que cree que Latry domina.

Deblieck viajará a París para entregar él mismo el órgano. "Creo que va a ser un momento extraño y surrealista", admitió.

Will Gusakov, el carpintero americano

Will Gusakov se enteró del incendio de Notre-Dame en 2019 cuando un amigo suyo de París le envió una foto. "Quedé incrédulo", recuerda. "¿Cómo es posible que esté pasando eso?", recuerda que se preguntó.

Gusakov es un artesano que dirige una empresa de entramado de madera en Vermont (Estados Unidos).

Su camino hasta unirse al esfuerzo de reconstrucción de Notre-Dame comenzó con Carpinteros sin Fronteras, una organización con sede en Francia formada por carpinteros tradicionales que se ofrecen voluntarios para restaurar construcciones únicas, como puentes de foso en Normandía o casas vernáculas en China.

La comunidad, muy unida, habló de lo que iba a ocurrir con este patrimonio arquitectónico fundamental que se había perdido y reflexionó sobre cómo podían contribuir.

Dos empresas francesas conocedoras de los centenarios métodos de carpintería utilizados para construir Notre-Dame en el siglo XIII fueron finalmente elegidas para dirigir el proyecto.

El carpintero tradicional Loïc Desmonts, con sede en Normandía, reconstruiría la carpintería de la nave junto con Ateliers Perrault, una empresa del oeste de Francia especializada en monumentos históricos.

Pero no podían hacerlo solos, así que la unida comunidad de Carpinteros sin Fronteras intervino para ayudar, incluido Gusakov.

Gusakov hizo las maletas y se trasladó a la Normandía rural durante seis meses con su esposa y sus dos hijos pequeños, dispuesto a hacer una pausa en su vida en Vermont para participar en esta ingente tarea.

Habría que talar más de 1.000 robles centenarios para construir la nave y el coro, y otros 800 solo para la aguja de Notre-Dame. A cada viga se le daría la forma rectangular necesaria con un hacha manual.

"Me preocupaba ser muy egoísta, pero mi mujer me apoyó mucho", admite.

"Fue mejor que un sueño", recuerda Gusakov.

Un sueño que requirió mucho trabajo duro, admitió más tarde.

Durante los tres últimos meses de su estancia en el taller de Desmonts, Gusakov se encargó de diseñar las cerchas principales. "Son los triángulos que sostienen el tejado y las principales son las que realmente soportan las cargas. En el tejado de la nave hay 11 y son muy bonitas. Para un carpintero, son muy atractivas", se ríe.

"Pero la reconstrucción fue increíblemente compleja, porque básicamente estábamos haciendo una réplica del armazón tal y como era, hasta cada pieza individual, de las que había cientos ligeramente diferentes unas de otras", explicó Gusakov.

El resultado final es la prueba de que estas técnicas y herramientas manuales centenarias han resistido el paso del tiempo. Pero también de que estos métodos siguen siendo eficaces.

"¿Cuántos niños mirando sus iPads son siquiera conscientes de que pueden llegar a ser canteros, carpinteros tradicionales o albañiles?". declaró Hank Silver, colega de Gusakov, al 'New York Times' en una entrevista.

Aunque no asistirá a la ceremonia de inauguración, Gusakov espera viajar a Francia en marzo con su familia para visitar a sus amigos y ver su obra.

"Allí habrá una especie de reconexión", dijo sobre el viaje. "Me siento emocionado y orgulloso de que el edificio vuelva a estar abierto al público".

Stefan Lücking, el pintor de vidrio alemán

Uno de los tesoros de la catedral de Notre-Dame eran sus vidrieras, que escaparon a daños importantes. Sin embargo, el incendio ennegreció muchas de las vidrieras, lo que obligó a desmontarlas y restaurarlas para devolverles su antiguo esplendor. Ahí es donde intervino Stefan Lücking.

Recuerda que estaba viendo la televisión en casa con su familia cuando llegó la noticia del incendio de Notre-Dame. Mi hija me dijo: "Ah, ¿podrías arreglar las ventanas?", y se rió de la precisión de su profecía.

"En aquel momento no me lo creí, pero uno o dos años después recibimos una llamada (preguntando si podía) trabajar en Notre-Dame", sonríe Lücking.

Cuatro vidrieras del monumento quemado fueron enviadas a Alemania, y dos de ellas cayeron en manos de Lücking y su socio Stephan Lübbers, ambos pintores de vidrio profesionales.

Con sede en Borchen, los artesanos pasaron entre el verano de 2022 y septiembre de 2024 restaurando dos ventanas de 72 metros cuadrados. Pasaron interminables horas limpiando los cristales carbonizados y juntando las piezas que se habían roto al desmontarlas.

"Las ventanas estaban en mejores condiciones de lo que pensábamos", dijo. Pero fue mucho trabajo. "Tuvimos que usar pegamento de silicona para volver a colocar los trozos rotos, que eran de formas y tamaños diferentes, entre tres y veinte centímetros".

Junto con otros dos trabajadores del vidrio de Colonia, Lücking y su compañero viajaron a París para instalar los marcos de las ventanas en enero de 2023. Unos meses después, volvieron para instalar las ventanas y, de nuevo, en septiembre de 2024, para retirar la protección delante de las ventanas.

"Fue muy impresionante ver la catedral desde esos ángulos, tener esas vistas y ver a todo el mundo trabajando. Creo que había unas 400 o 500 personas en la catedral (cuando la visitamos)", recuerda.

"Fue abrumador", admitió Lücking, consciente de esta oportunidad única en la vida. "Estábamos seguros de que nunca volveríamos a ver la catedral así".

Espera poder visitar la catedral cuando la afluencia de turistas se calme con el tiempo, quizá en el verano de 2025.

Se espera que la gran reapertura traiga entre 14 y 15 millones de visitantes anuales a Notre-Dame, superando los 12 millones que la visitaron en 2017.

