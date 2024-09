Your browser doesn’t support HTML5 audio

Reino Unido suspenderá 30 licencias -de un total de 350- de exportación de armas a Israel ante la existencia del riesgo de que sean utilizadas para violar la legislación humanitaria, anunció este lunes el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy. El Gobierno israelí expresó inmediatamente su "decepción" con las medidas de Londres.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, anunció este lunes 2 de septiembre que su país suspenderá inmediatamente 30 de las 350 licencias de exportación de armas con Israel, al considerar que existe riesgo de que puedan ser usadas para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario.

La decisión es anunciada por el Gobierno laborista, que ganó las elecciones en julio y que ya había anunciado que revisaría las políticas de ventas de armas a Israel.

"Lamento informar hoy a la Cámara (de los Comunes, la cámara baja del Parlamento) que la evaluación que he recibido no me permite concluir nada más que en el caso de ciertas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel existe un riesgo claro de que puedan ser utilizadas para cometer o facilitar una grave violación del derecho internacional humanitario", sostuvo Lammy.

El ministro aclaró que la medida no representa una prohibición general ni un embargo y matizó que solo incluye aquel armamento que pueda utilizarse en el conflicto entre Israel y Hamás en el enclave palestino de Gaza.

El jefe de la diplomacia británica hizo esta declaración en una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, donde recordó que se trata de una medida tomada tras una revisión del cumplimiento por parte de Israel de la legislación internacional en su ofensiva en Gaza.

Las licencias suspendidas incluyen componentes de aparatos militares, helicópteros y drones.

"Al afrontar un conflicto como este, es la obligación legal del Gobierno revisar las licencias a las exportaciones (…)", indicó Lammy.

"A lo largo de toda mi vida he sido un amigo de Israel. Un sionista liberal y progresista que cree en Israel como Estado democrático y tierra de los judíos, que tiene tanto el derecho a existir como a defenderse", agregó Lammy, al afirmar que, no obstante, "Israel solo existirá de manera segura si se da una solución de dos Estados que garantice los derechos de todos los ciudadanos israelíes y de sus vecinos palestinos, que tienen su propio derecho inalienable a la autodeterminación y seguridad".

Lammy subrayó, además, que de ninguna manera el Reino Unido "prejuzga ninguna determinación futura de los tribunales competentes" ante la acción israelí en Gaza.

Decepción de Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo el lunes que la suspensión anunciada por Reino Unido es decepcionante y añadió que esa medida envía un mensaje ambiguo al grupo islamista palestino Hamas y a sus partidarios iraníes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, añadió que Israel ya estaba "decepcionado por una serie de decisiones" tomadas por el Gobierno británico, a la que se suma el anuncio de este lunes.

Con Reuters, EFE y AP