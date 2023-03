Radiografía de la polémica que involucra al exfutbolista Gary Lineker, un trino y a la cadena BBC

Presentadores, analistas y jugadores de la Premier League inglesa se unieron en apoyo de las declaraciones de Lineker relacionadas con el tema de la migración. Por otro lado, la cadena nacional británica es acusada de parcialidad política y de reprimir la libertad de expresión, mientras recibe elogios de políticos conservadores. El protagonista de esta noticia es Gary Lineker, presentador del programa Match of the Day ( Juego del día), de la cadena británica BBC, desde 1999. A sus 62 años es la estrella mejor pagada del canal, con un sueldo de unos US$1,62 millones en la temporada 2020-2021.Esta semana fue suspendido como presentador del programa deportivo estrella de BBC y, según la empresa, se mantendrá así hasta que se logre un acuerdo sobre su uso de las redes sociales.Esto ocurre luego de que el conductor criticara en su perfil de Twitter la nueva política de asilo del gobierno británico, una vez la secretaria de Interior de Reino Unido, Suella Braverman, anunciara los planes del gobierno británico para prohibir la solicitud de asilo a quienes llegan ilegalmente a ese país, en un intento por abordar el aumento en el número de personas que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.Una reacción pública prendió el fuegoLineker reaccionó a esto en Twitter diciendo que era una "política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30".Frase que es coherente con el comportamiento del exfutbolista, quien ha alojado a solicitantes de asilo y públicamente ha hecho llamados para que se otorguen mejores derechos y protecciones a los refugiados.Sin embargo, Braverman respondió al mensaje de Lineker diciendo que "minimiza la indecible tragedia" del Holocausto. Por lo que el gobierno conservador calificó la comparación nazi de Lineker como ofensiva e inaceptable; incluso algunos legisladores dijeron que debería ser despedido.El primer ministro Rishi Sunak defendió la propuesta política diciendo que detener la llegaba de las embarcaciones pequeñas es una "prioridad" para el pueblo británico. En su declaración reafirmó el plan del gobierno para disuadir a la gente de realizar peligrosos viajes a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, diciendo que era la única manera de "romper este ciclo de miseria de una vez por todas".Críticas internas y externasBBC dijo: "La actividad reciente en las redes sociales de Lineker era una violación de nuestras normas". Agregó que él debería "mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas"."Nosotros nunca hemos dicho que Gary debería ser alguien que no tenga opiniones o que no pueda tener una perspectiva sobre temas que le interesan, pero hemos dicho que debería mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas", señaló.Por su parte, el director general de la BBC, Tim Davie, se disculpó por los inconvenientes en la programación deportiva y aseguró estar trabajando para solucionar esta situación. Además, en entrevista con BBC, negó que la suspensión de Lineker hubiera sido producto de presiones del gobierno.Los televidentes, los afectadosAsí que en lugar de una cobertura general el sábado de la liga más popular del mundo, la BBC no ofreció programas previos en radio o televisión ni un resumen a primera hora de la tarde de los resultados finales de los partidos de la Premier League. El programa Football Focus se sustituyó por una reposición del programa de antigüedades Bargain Hunt, mientras que Final Score se cambió por The Repair Shop.En paralelo, compañeros del programa Match of the como Day Ian Wright, Alan Shearer, Micah Richards y Jermaine Jenas manifestaron que no aparecerían en la transmisión en apoyo al presentador principal.Por lo que se emitió este sábado en 20 minutos sin presentador en el estudio ni expertos ni comentaristas habituales. Además, otros presentadores de programas de fútbol de la BBC se retiraron de sus transmisiones por la misma razón.Y la Asociación Profesional de Futbolistas (PFA por sus siglas en inglés: Professional Footballers Association) ha confirmado que jugadores y entrenadores de los 12 clubes de la Liga Premier, que disputan partidos el sábado, no recibirán solicitudes de entrevistas para Match of the Day.Para completar, Gary Lineker fue al estadio a ver el partido de Leicester City contra el Chelsea y se tomó fotos con los aficionados, que lo respaldaron. En general, sus comentarios han recibido amplio apoyo en las redes sociales y ahora, todos están a la expectativa de cómo la BBC logrará sortear esta situación.Con EFE, AP y BBC