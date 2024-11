El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al anunciar a Robert F. Kennedy Jr., excandidato presidencial independiente conocido por sus controvertidas posturas antivacunas y su retórica conspirativa, como su propuesta para liderar el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos en su próxima Administración. Aquí explicamos lo que propone y por qué su nominación causa controversia en el país.

MAHA. La etiqueta Make America Healthy Again, #MAHA, es viral estos días después de que el presidente electo Donald Trump anunciara a Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. “Estoy encantado de anunciar a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS)”, anunció Trump en su red social Truth, lo que provocó la caída en los mercados financieros de empresas farmacéuticas y generó todo tipo de reacciones.

Descendiente de la influyente dinastía demócrata, Robert F. Kennedy Jr., se forjó como abogado ambientalista, enfrentándose a gigantes corporativos como DuPont y Monsanto. Sin embargo, en las últimas dos décadas, enfocó gran parte de su energía en promover teorías sobre las vacunas que contradicen el consenso científico.

Kennedy, de 70 años, es hijo del ex fiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy, figuras icónicas del Partido Demócrata. Sin embargo, su trayectoria transmutó el legado familiar. Tras renunciar a su candidatura presidencial independiente en agosto, Kennedy dio su apoyo a Trump, alineándose con los republicanos.

Ahora, Trump lo propone para liderar un gabinete clave que supervisa áreas críticas como la seguridad de medicamentos, vacunas y alimentos, así como la investigación médica y programas sociales como Medicare y Medicaid. Durante la campaña, Trump prometió otorgarle plena autonomía en la formulación de políticas sanitarias: "Voy a dejar que se vuelva loco con la salud. Voy a dejar que se vuelva loco con la comida. Voy a dejar que se vuelva loco con los medicamentos", comentó Trump en uno de sus últimos mítines de campaña en Nueva York.

“Durante demasiado tiempo, los estadounidenses han sido aplastados por el complejo alimentario industrial y las compañías farmacéuticas que se han dedicado al engaño, la desinformación y la manipulación en cuestiones de Salud Pública” afirmó el presidente electo.

“La seguridad y la salud de todos los estadounidenses es el papel más importante de cualquier administración, y el HHS desempeñará un papel importante para ayudar a garantizar que todos estén protegidos de los productos químicos nocivos, los contaminantes, los pesticidas, los productos farmacéuticos y los aditivos alimentarios que han contribuido a la abrumadora crisis de salud en este país”, sentenció.

Tras el anuncio, las acciones de los principales fabricantes de vacunas registraron caídas significativas al cierre del jueves 14 de noviembre. Moderna Inc. retrocedió un 5,6%, Pfizer Inc. un 2,6%, y Novavax Inc. sufrió una caída del 7% al cierre del mercado.

1-Cambios en los protocolos básicos de salud

Entre sus polémicas propuestas está la de eliminar el flúor del agua potable, aunque los niveles de ese elemento son obligatorios por los gobiernos estatales y locales.

Esa eventual medida desafía 80 años de consenso científico sobre su papel en la prevención de caries dentales.

La mayoría de los estadounidenses usan agua del grifo fluorada. Y los dentistas señalan que es una excelente manera de evitar la caries dental.

Aunque el Gobierno federal no está a cargo de este asunto, Kennedy ha dejado en claro que no está a favor del agua fluorada y que alentaría a los distritos de agua a deshacerse de ella.

Además, Kennedy ha asegurado que presionará para que haya más cobertura de la medicina funcional, en medio de su postura favorable a un enfoque menos científico.

También es un defensor de la leche cruda, a pesar de los riesgos que puede representar para la salud pública, como infecciones por bacterias patógenas.

Por otra parte, se le ha visto cuestionar el vínculo entre el VIH y el SIDA, hasta afirmar, sin base científica, que ciertos antidepresivos aumentan los tiroteos escolares y que un herbicida podría estar relacionado con un aumento de jóvenes que se identifican como transgénero.

De una u otra forma, Kennedy está siempre en el centro del debate conspirativo de Estados Unidos.

Kennedy prometió que trabajará con los empleados del HHS y las agencias que supervisa para liberarlos “de la nube asfixiante de la captura corporativa” y ayudar a hacer de los estadounidenses las personas más saludables del planeta.

“Juntos limpiaremos la corrupción, detendremos la puerta giratoria entre la industria y el gobierno, y devolveremos a nuestras agencias de salud a su rica tradición de ciencia basada en evidencia y de estándar de oro”, prometió en X.

2-Eliminar el mandato de vacunas, postura en la que matiza

Kennedy es un conocido crítico de las vacunas, promocionó teorías desacreditadas que las vinculan con el autismo. En 2021, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital lo incluyó entre los principales difusores de desinformación sobre la vacuna contra el Covid-19. Su organización, Children’s Health Defense, fue señalada por su papel en la propagación de desinformación antivacunas en Samoa Americana.

La ONG está involucrada en una demanda contra varias organizaciones de noticias, incluida The Associated Press, a las que acusa de infringir las leyes antimonopolio al implementar estrategias para combatir la desinformación, particularmente sobre el Covid-19 y las vacunas. Aunque Kennedy se apartó de su grupo tras lanzar su candidatura presidencial, sigue figurando como uno de los abogados en el caso.

Sin embargo, recientemente, cuando ya se preveía su nominación para dirigir el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, matizó su posición al respecto y afirmó que no le quitará las vacunas a nadie.

"La gente debe poder elegir", sostuvo en una entrevista con 'NBC News', al remarcar que "nunca" ha sido antivacunas.

Pero sus campañas contra las inoculaciones en los últimos años han mostrado lo contrario.

La prensa local destaca que, al igual que con el flúor, Kennedy no podría controlar qué vacunas de rutina reciben los niños en las escuelas; eso depende en gran medida de cada estado. Pero podría cambiar qué antídotos deben tomar los empleados federales y podría influir en los protocolos de vacunación militares de Estados Unidos.

Por otra parte, ​​Kennedy Jr. dijo que buscaría reemplazar a 600 empleados de los Institutos Nacionales de Salud que supervisan la investigación de vacunas, asegurando que los sustituirá por nuevos trabajadores. Aunque muchos de los científicos e investigadores no ocupan cargos de libre designación, lo que dificulta su despido inmediato, Kennedy reafirmó su compromiso durante el evento anual de Genius Network en Scottsdale, Arizona, según un video publicado por primera vez por ABC News.

“Necesitamos actuar rápido y queremos tener a esas personas en sus puestos el 20 de enero, de modo que el 21 de enero, 600 personas ingresen a las oficinas del NIH y 600 personas salgan”, afirmó Kennedy.

3-Pesticidas para los alimentos procesados

Kennedy mostró su intención de reformar el sistema alimenticio estadounidense, calificándolo de “enfermo” y lanzando el movimiento Make America Healthy Again, MAHA. Su propuesta incluye abordar cuestiones como el uso de pesticidas y la calidad de los alimentos procesados, con un enfoque en la salud preventiva.

Entre sus ideas con las que afirma que apunta a mejorar la salud humana está eliminar más colorantes artificiales de los cereales estadounidenses.

Estos estarían destinados a mejorar las tasas de problemas de salud crónicos como la obesidad y la diabetes tipo 2, asegura.

Pese a algunas aparentes buenas intenciones, el político no cuenta con experiencia ni conocimientos sobre ciencia o medicina.

"No creo que haya que ser demasiado inteligente para decir que tenemos una crisis de enfermedades crónicas en este país que comienza en la infancia con dietas terribles", señaló recientemente el Comisionado de la FDA, Robert Califf, a STAT. "Hay trabajo que debe hacerse".

Declaraciones de las que Kennedy ha tomado ventaja, mientras se jacta de entender informes científicos.

El posible funcionario de la nueva Administración sostiene que el sistema de salud pública de Estados Unidos está excesivamente enfocado en las enfermedades infecciosas, y propone redirigir los recursos hacia lo que él considera una "epidemia de enfermedades crónicas".

Entre estas, incluye la obesidad, la diabetes, el autismo y las enfermedades mentales. Según Kennedy, estas condiciones son el resultado de prácticas de corporaciones, como las farmacéuticas, que se benefician del deterioro de la salud de los estadounidenses, y los productores de alimentos que utilizan pesticidas y aditivos perjudiciales.

La confirmación de Kennedy por el Senado promete ser un proceso tenso por sus controvertidas creencias y su enfoque no convencional en áreas críticas de la salud.

4-"Medicina alternativa" por encima de la atención sanitaria tradicional

Kennedy ha señalado que pretende alentar a los estadounidenses a utilizar más la "medicina funcional" y hacer que la atención médica "alternativa" sea la corriente principal.

En este sentido, ha indicado que presionará para obtener más cobertura de la medicina funcional y dedicará el 50% del presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud a "enfoques preventivos, alternativos y holísticos de la salud".

Por lo general, las visitas a los expertos de medicina funcional y los tipos de pruebas y tratamientos que brindan para problemas de salud, como alergias, problemas intestinales o prevención de enfermedades no están cubiertos por el seguro médico habitual.

También ha lanzado la idea de dar a cada estadounidense una cuenta de ahorros para la salud, para cubrir gastos médicos, que es básicamente una alternativa similar a una tarjeta de débito a un plan de atención médica privado tradicional.

De esa forma, cada persona pone el dinero que gana en una cuenta libre de impuestos para usarlo en gastos de atención médica, como consultas y recetas, en lugar de pagar primas mensuales al seguro.

En un artículo de opinión publicado en septiembre en el 'Wall Street Journal', Kennedy también aseguró que pretende "reformar la Ley de Tarifas para Usuarios de Medicamentos Recetados", una medida que esperaba que impulsara la competencia en el mercado de medicamentos.

5-De animales muertos a investigaciones en su contra

Kennedy Jr. ha sido protagonista de varios incidentes inusuales a lo largo de los años. Entre ellos, se encuentra el descubrimiento de un gusano parásito muerto en su cerebro, así como altos niveles de mercurio, que, según él, le causaban problemas de memoria y confusión mental.

En 2014, generó revuelo en Nueva York cuando dejó un oso atropellado por un automovilista en el Central Park, colocando una bicicleta sobre el animal, lo que desató un misterio mediático en toda la ciudad. En una foto relacionada, Kennedy parecía posar con sangre en la boca del oso, pero él negó haberlo comido.

Asimismo, desmintió haber comido un perro después de que una foto con Vanity Fair lo mostrara preparándose para morder un animal carbonizado y explicó que se trataba de una cabra.

Una agencia federal de seguridad abrió una investigación en su contra tras un incidente en el que Kennedy presuntamente cortó la cabeza de una ballena muerta y la llevó a su casa, aunque el Servicio Nacional de Pesca Marina cerró el caso poco después.

“Robert F. Kennedy, Jr., no está ni remotamente calificado para el cargo y no debería estar cerca de las agencias basadas en la ciencia que protegen nuestra nutrición, seguridad alimentaria y salud”, aseguró el Dr. Peter Lurie, presidente del grupo de vigilancia de la salud pública Center for Science in the Public Interest.

Por su parte, Rand Paul, republicano de Kentucky, aclamó que “finalmente, alguien que desintoxica el lugar después de la era Fauci”, refiriéndose a Anthony Fauci, el exfuncionario de salud pública demonizado por personas que se oponen a las vacunas y a la respuesta del gobierno al Covid-19.

Es probable que la nominación de Robert F. Kennedy Jr. sea rechazada por el lobby farmacéutico en Washington, que depende de las regulaciones predecibles de la FDA para aprobar nuevos medicamentos.

Las propuestas de Kennedy para la agencia difieren de las de administraciones republicanas previas, que generalmente han favorecido la reducción de regulaciones para agilizar las aprobaciones de productos. En lugar de eso, Kennedy propone prohibir la publicidad de medicamentos en televisión, una medida que afectaría una industria multimillonaria, además de proponer la eliminación de las tarifas que las farmacéuticas pagan a la FDA para la revisión de sus productos.

Esto, según él, permitiría contratar más científicos para acelerar el proceso, aunque reemplazar esos fondos requeriría miles de millones de dólares en nuevas asignaciones del presupuesto federal.

Kennedy, al aceptar la nominación, reiteró que "estoy comprometido en la visión de Trump de hacer de América una nación saludable”.

Con Reuters, AP y medios locales