26/11/2024 · 11:29 AM

Las conversaciones sobre un alto el fuego entre Israel y Hezbolá en Líbano han avanzado "significativamente", declaró el Gobierno francés. Según fuentes israelíes y libanesas, la conclusión de un acuerdo podría producirse en las próximas horas tras una evaluación del texto por parte del gabinete de guerra israelí. France 24 analiza lo que podría contener un pacto de tregua.

Según varias fuentes libanesas, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Joe Biden, podrían anunciar este martes 26 de noviembre, un acuerdo de alto el fuego de 60 días entre Israel y Hezbolá en Líbano.

De acuerdo con el portal de noticias estadounidense ‘Axios’, el texto se basaría en una propuesta de EE. UU. que incluye la creación de un comité internacional para controlar su aplicación.

"Estamos avanzando hacia un acuerdo, pero aún quedan cuestiones por resolver", afirmó el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, sin dar más detalles.

Según la información recogida por la cadena israelí ‘I24news’, que cita a un alto funcionario del país, esta aceleración se debe en particular al deseo de evitar "una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU", pero también al cansancio de las tropas comprometidas desde hace más de un año en Gaza y ahora en Líbano. También, por el deseo de “cortar el vínculo entre Gaza y el Líbano”.

Un acuerdo con Líbano es un grave error. Una oportunidad histórica perdida para erradicar a Hezbolá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se negó a comentar sobre los informes de los medios de comunicación locales.

El gabinete de seguridad israelí se reunirá a las 16.00, hora local, para estudiar el proyecto del acuerdo. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ya ha manifestado su oposición a la propuesta, sin precisar si abandonaría el Gobierno en caso de que se firmara un alto el fuego con Hezbolá.

"Un acuerdo con Líbano es un grave error. Una oportunidad histórica perdida para erradicar a Hezbolá. Entiendo todas las limitaciones y razones, y sigue siendo un grave error. Debemos escuchar a los comandantes que están luchando en el terreno, escuchar a los líderes autoridades", explicó el ministro sobre la ya advertida Gaza, ahora también advierto: Señor Primer Ministro, no es demasiado tarde para poner fin a este acuerdo. ¡Debemos continuar hasta la victoria absoluta!

Si el gabinete de seguridad valida el texto, el anuncio de Biden y Macron no se produciría sino hasta el miércoles 27 de noviembre.

A continuación, las claves de lo que sabemos sobre la eventual tregua en Líbano:

Alto el fuego de dos meses

La propuesta que se está discutiendo para poner fin a los combates entre Israel y Hezbolá implica un alto el fuego inicial de dos meses. Durante este período, el Ejército israelí se retiraría del Líbano y Hezbolá pondría fin a su presencia armada a lo largo de la frontera israelí, lo que implica retirarse al norte del río Litani.

Soldados en la frontera

La retirada de los combatientes estaría acompañada por la llegada de miles de soldados del Ejército libanés –que en gran medida se ha mantenido alejado del conflicto– para patrullar la zona fronteriza con las fuerzas de paz de la ONU.

Comité de seguimiento internacional formado por cinco países

Se crearía un comité internacional para monitorear la implementación del acuerdo de alto el fuego y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta última fue adoptada en 2006 para poner fin a una guerra de un mes entre Israel y Hezbolá, pero nunca se implementó por completo, ya que el grupo chiita libanés nunca puso fin a su presencia en el sur de Líbano, mientras que las autoridades libanesas indican que Israel viola regularmente su espacio aéreo y ocupaba pequeñas zonas de su territorio.

La responsabilidad de este seguimiento se confiaría a un comité compuesto por cinco países, entre ellos Francia, presidido por Estados Unidos, explicó a Reuters Elias Bou Saab, vicepresidente del Parlamento libanés.

Las autoridades libanesas e israelíes parecen estar en desacuerdo sobre qué países formarían parte del comité internacional que supervisaría la implementación del acuerdo y la Resolución 1701. Sin embargo, en una señal de progreso en las negociaciones, el Estado de mayoría judía parece haber abandonado su oposición a la presencia de Francia, considerada demasiado cercana a Líbano.

Por su parte, Líbano habría rechazado la participación de Reino Unido, considerado demasiado cercano a Israel. Queda por ver si los funcionarios libaneses abandonaron su posición después de la concesión israelí a Francia.

Preguntas sin respuesta

A pesar del aparente progreso en las discusiones, persisten muchos bloqueos. Según información recogida bajo condición de anonimato por la agencia estadounidense de noticias, AP, Israel exige más garantías para asegurarse de que las armas de Hezbolá sean retiradas de la zona fronteriza.

Respeto a la soberanía de Líbano

Preocupados por la posibilidad de que Hezbolá lance un ataque en una escala comparable al de Hamás del 7 de octubre de 2023, los funcionarios israelíes han afirmado que no aceptarán un acuerdo de alto el fuego que no les otorgue, ni especifique la “libertad” de atacar al Líbano en caso de violación de los términos por parte del movimiento chiita.

Pero un acuerdo así violaría la soberanía del Líbano. El líder de Hezbolá, Naim Kassem, sostuvo que el grupo militante no aceptaría un pacto que no implique un "fin completo de la agresión" y que no proteja la soberanía del Líbano.

La Línea Azul y los 13 puntos en disputa

Como parte de un acuerdo de alto el fuego, Israel rechaza cualquier negociación sobre los 13 puntos en disputa a lo largo de la frontera libanesa, señalaron sus diplomáticos.

Líbano cree que sus fronteras fueron demarcadas en 1923 por el Acuerdo Paulet-Newcombe entre británicos y franceses. Después de la retirada de Israel del Líbano en 2000, la Organización de Naciones Unidas trazaron una línea divisoria entre los dos países, conocida como la "línea azul". Pero quedan 13 puntos en disputa, como las aldeas ocupadas de Ghajar, Kfar Chouba y las granjas de Chebaa.

Miedo a una conflagración regional

Un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, el representante más poderoso de Irán, debería aliviar significativamente las tensiones regionales y reducir los riesgos de una guerra directa entre Israel y la República Islámica. De lo contrario, el conflicto podría extenderse a Siria e Irak.

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos regulares contra grupos vinculados a Irán en Siria y ha amenazado con ataques en Irak, donde las milicias respaldadas por Teherán han lanzado periódicamente asaltos con drones contra el Estado de mayoría judía. Geir Pedersen, enviado especial de la ONU para Siria, aseguró durante una visita a Damasco, el pasado domingo 24 de noviembre, que los posibles acuerdos de alto el fuego en Gaza y Líbano son esenciales para "evitar que Siria se vea arrastrada aún más al conflicto".

