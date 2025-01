Your browser doesn’t support HTML5 audio

05/01/2025 · 09:39 AM

Edmundo González Urrutia inició en Argentina su gira contra la posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero. Llegó este sábado a Buenos Aires, marcando el inicio de un periplo internacional que incluye visitas a EE. UU., Panamá y República Dominicana. El viaje se produce en medio del anuncio del Gobierno de Maduro de una recompensa de 100.000 dólares por su captura.

El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, asilado en España, viajó a Buenos Aires, Argentina, donde se reunió este sábado con el presidente argentino, Javier Milei.

La visita, confirmada de manera extraoficial por fuentes de la Casa Rosada, ocurrió a tan solo seis días de la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. El encuentro se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre las administraciones de Milei y Maduro, agravadas por la detención de un suboficial argentino en territorio venezolano.

González Urrutia fue el candidato de la oposición venezolana en las pasadas elecciones y reconocido por varios países como el presidente electo, basándose en actas de votación que indicaban su victoria (la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura haber reunido, mediante testigos y miembros de mesa, más del 85 % de las actas electorales), aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador.

Desde hace aproximadamente un mes, prometió estar en Caracas para asumir la Presidencia, afirmando que será él quien ostentará la banda presidencial el 10 de enero, aunque todavía no revela cómo planea alcanzar dicho objetivo.

"Hoy, más que nunca, me siento geográfica y emocionalmente más cerca de cumplir el mandato que nos dieron los venezolanos en las elecciones de julio", aseveró el político desde Argentina.

"No voy a revelar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos al elegirme con más de 7 millones de votos", indicó, tras dejar claro que "las circunstancias son complicadas".

Mientras tanto, lleva a cabo una gira internacional que incluye paradas en Argentina, Uruguay, República Dominicana, Panamá y, posiblemente, Estados Unidos.

En el contexto de su intención de realizar visitas a varias naciones de la región, la policía venezolana respondió ofreciendo una recompensa de 100.000 dólares por su captura.

Esto luego que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, decidiera reactivar una orden de detención en su contra, relacionada con ocho supuestos delitos, caldeando aún más la toma de poder de Maduro.

“Se ofrece una recompensa de 100 mil dólares a quien proporcione información sobre su ubicación”, indicó la oficina de prensa de la Agencia de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del país, con la foto de González e instrucciones para entregarlo a las autoridades.

“La orden de captura lo que demuestra es temor de parte del gobierno. Lo que demuestra es que a pesar de tener controlada la situación y a pesar de ser ellos quienes tienen el monopolio de la fuerza en Venezuela, es evidente que no confían del todo en las instituciones venezolanas de cara a resguardar la revolución bolivariana y por eso están buscando meter miedo”, afirmó a France 24, David Rico, experto en comunicación política y campañas electorales.

La gira comienza en Argentina

Pese a las amenazas, el exdiplomático insiste en continuar su peregrinaje que promete concluir en su país natal, de donde tuvo que salir rumbo a España a inicios de septiembre en busca de asilo, el cual ya le fue otorgado.

En ese momento, la líder opositora María Corina Machado se pronunció sobre su exilio, recordando que desde el 28 de julio, cuando el chavismo perpetró "un nuevo fraude electoral", Maduro desató "una brutal ola de represión". Según Machado, esa represión incluyó ataques de diversa índole contra González Urrutia “y su entorno”.

“Su vida corría peligro, y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”, afirmó entonces la líder opositora.

González Urrutia llegó anoche a Buenos Aires como parte de su gira internacional. Este sábado, el político mantuvo un encuentro con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada.

En el marco del encuentro, Milei aseguró que “Argentina no será cómplice del silencio frente a las injusticias y los atropellos del régimen de Maduro”, tal y como apunta un comunicado oficial al que tuvo acceso la prensa tras la reunión del mandatario con el líder opositor venezolano. "Nuestra postura es clara: libertad, justicia y democracia para todos los venezolanos", añadió Milei.

"Argentina es el primer país que González Urrutia visita en Latinoamérica de cara a su gira internacional previa al 10 de enero. No es casual: Argentina ha demostrado su compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos. Se trata de consolidar el apoyo internacional para lograr la transición", comentó Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia.

La visita ocurrió con el telón de fondo de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, que ha agravado las tensiones entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. El caso, denunciado por la administración de Javier Milei ante la Corte Penal Internacional, CPI, generó semanas de tensiones por la desaparición del gendarme, hasta que, recientemente, el gobierno venezolano difundió fotografías que muestran a Nahuel Gallo en lo que parece ser un espacio carcelario.

Gallo es acusado por Caracas de planear un complot contra el gobierno venezolano y de ingresar al territorio bajo el argumento de una visita familiar.

Según los reportes de medios argentinos, estaría recluido en el penal El Rodeo, ubicado en el estado de Miranda, a 46 kilómetros al oeste de Caracas, un destacamento oficial de la Guardia Nacional Bolivariana.

El presidente argentino, Javier Milei, exigió su liberación inmediata y prometió que agotará "todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina".

En Buenos Aires, la visita de Edmundo González Urrutia reunió a la comunidad venezolana residente en Argentina, que suma alrededor de 220.000 personas, según el Ministerio de Interior de Argentina.

Uruguay, Estados Unidos y República Dominicana: las siguientes paradas

Luego de su llegada a la Casa Rosada el sábado, González Urrutia continuará su gira viajando a Uruguay, donde se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Omar Paganini, según el diario uruguayo El País y el Comando Con Venezuela.

República Dominicana confirmó la llegada de González, y también se habla de posibles visitas a Panamá y a Chile.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia confirmó el sábado en Buenos Aires que en las próximas horas viajará a Estados Unidos y que prevé reunirse con el presidente de ese país, Joe Biden.

Acompañado por el canciller argentino, Gerardo Werthein, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, González Urrutia confirmó que este mismo sábado viajará a Montevideo, donde será recibido por el presidente saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y luego volará a Estados Unidos.

"Esta misma noche salimos para Estados Unidos", dijo González Urrutia en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino después de su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Al ser consultado sobre un eventual encuentro con Donald Trump, quien asumirá la Presidencia el 20 de enero, González Urrutia dijo que "la agenda (en Estados Unidos) todavía está en definición, pero contempla reuniones con los líderes políticos representados en el Congreso. También tenemos previsto una conversación con el presidente Biden y esperamos definiciones con respecto a las nuevas autoridades".

Tanto Argentina como Uruguay, junto a Panamá, figuran entre los países que han reconocido a González Urrutia como ganador de los comicios del 28 de julio.

"Tiene que realizar una gira por los países aliados para poder conseguir apoyos y afianzar las alianzas del mundo democrático en contra de una dictadura comunista como la de Nicolás Maduro", argumentó el analista Rico.

Sobre la promesa de que González Urrutia tomaría posesión en Venezuela, Trotta comentó: "La transición se prevé difícil porque estamos hablando de un régimen totalitario que pretende mantenerse en el poder con el único recurso que le queda, que es la fuerza bruta", y aseguró que "en los últimos días continúan los secuestros, las desapariciones, las torturas y las muertes de presos políticos" en Venezuela.

Sobre un supuesto viaje a Estados Unidos, aún no está claro si Edmundo González Urrutia se reuniría con Joe Biden o con el presidente entrante Donald Trump.

A finales de año, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, mantuvo una conversación telefónica con González Urrutia y con María Corina Machado para reafirmar el “compromiso de EE. UU. de apoyar la voluntad del pueblo venezolano, tal como fue expresada en las urnas, y la restauración pacífica de la democracia en Venezuela”.

La asistencia a la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero plantea un desafío para varios gobiernos latinoamericanos, que se encuentran divididos en torno a la legitimidad del proceso electoral que le dio la victoria a Maduro. Con la fecha cada vez más cerca, los líderes de la región están evaluando su postura en un contexto político marcado por la crisis en Venezuela.

Con EFE