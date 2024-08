Kamala Harris, candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, anunció este martes 6 de agosto que su elegido como fórmula en su aspiración a la Casa Blanca es el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Se trata de un político progresista de 60 años, exmilitar, descrito como un hombre de origen modesto del crucial Medio Oeste, maestro y conocido por su faceta de padre. Mientras que los demócratas exaltan su labor de defensa de la clase media y las familias trabajadoras, la campaña del rival de Harris, el republicano Donald Trump, lo califica como un "izquierdoso radical".

En la ajetreada carrera por llegar a la Casa Blanca, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, emerge como una figura distintiva. A sus 60 años, Walz fue elegido como el compañero de fórmula de Kamala Harris, la candidata demócrata a la Presidencia. Su trayectoria, que combina una mezcla de experiencia militar, enseñanza y liderazgo político, parece darle un perfil ideal para representar al espacio demócrata.

Kamala Harris anunció su elección a sus seguidores mediante un mensaje publicado este martes 6 de agosto, en el que aseguró que "como gobernador, entrenador, maestro y veterano ha entregado resultados para familias trabajadoras como la suya".

A través del texto difundido en redes sociales, Harris afirmó: "una de las cosas que me llamaron la atención de Tim es cómo sus convicciones para defender a la clase media son algo profundo para él. Son algo personal".

También, destacó que ha trabajado con legisladores republicanos para aprobar inversiones en infraestructuras, ha recortado impuestos para "familias trabajadoras" e hizo que Minnesota fuera el primer estado del país que tomó medidas para blindar el derecho a la interrupción del embarazo después de que en 2022 el Tribunal Supremo tumbara 'Roe v. Wade', que protegía el derecho al aborto a nivel federal.

En esa línea, Harris asegura que "es un líder probado en batallas que tiene un increíble historial de logros para las familias de Minnesota”, y añadió: “Estoy segura de que traerá el mismo liderazgo basado en principios a nuestra campaña y al cargo de vicepresidente".

Por su parte, Walz, respondió a los elogios de su compañera y dijo que se sentía honrado de unirse a la lista.

"La vicepresidenta Harris nos está mostrando la política de lo que es posible. Me recuerda un poco al primer día de clases", dijo Walz en X.

Progresista, defensor de la clase media y el campo

Nacido en una comunidad rural de Nebraska, Walz proviene del corazón del Medio Oeste estadounidense. Sus seguidores, destacan su paso por la Guardia Nacional, a donde ingresó como soldado raso para costearse los estudios superiores, algo que para ellos es una muestra de su dedicación y determinación.

Walz se trasladó a Minnesota con su esposa, Gwen Whipple, para continuar su carrera como maestro de geografía y entrenador de fútbol en una escuela secundaria. Durante su tiempo como educador, no solo logró llevar a su equipo al campeonato estatal de 1999, sino que también organizó viajes de estudio a China con sus estudiantes.

En 2006, Walz dio el salto a la política al ser elegido para la Cámara de Representantes, donde sirvió durante 12 años en los comités de Agricultura y Asuntos de Veteranos. En 2018, fue elegido gobernador de Minnesota, y en 2022 fue reelegido, consolidando su liderazgo en un estado con un electorado diversificado.

Sus logros como gobernador, lo han resonado entre sus seguidores como un defensor de la clase media y las familias trabajadoras. Su agenda progresista, incluyó los créditos fiscales para familias con niños, cuyo objetivo era reducir la pobreza infantil, la aprobación de desayunos y almuerzos gratuitos para estudiantes, protecciones para los derechos reproductivos y mejoras en los beneficios por bajas médicas y de maternidad.

Walz también es conocido por su autenticidad y su capacidad para conectar con la gente a través de las redes sociales. Apodado el 'Padre de Estados Unidos', compartió momentos de su vida cotidiana, desde consejos hasta anécdotas con su hija Hope, lo que le ha ganado un seguimiento fiel.

Críticas a sus políticas

Walz y otros demócratas llegaron a la sesión legislativa de 2023 con una agenda ambiciosa y un importante superávit presupuestario de 17.600 millones de dólares para ayudar a financiar los proyectos de ese proyecto.

Pero los republicanos se quejaron de que Walz y su equipo demócrata desperdiciaron un superávit que habría sido mejor gastado en un alivio fiscal permanente para todos. Y criticaron al gobernador y a su administración por la supervisión laxa de los programas pandémicos que le costaron a los contribuyentes cientos de millones de dólares.

Los fiscales federales acusaron a unas 70 personas de cometer actos de fraude en los programas federales de alimentos que financiaron comidas para niños durante la pandemia por un total de 250 millones de dólares durante la gestión de Walz.

Conocido como el escándalo Feeding Our Future, es uno de los casos de fraude de ayuda pandémica más grandes del país. De acuerdo con la agencia AP, la Oficina del Auditor Legislativo, un organismo de control no partidista, presentó un informe en junio que decía que el Departamento de Educación de la Administración de Walz "no actuó ante las señales de advertencia", no ejerció su autoridad de manera efectiva y no estaba preparado para responder.

Demócratas apoyan; Trump ataca

La candidatura de Walz recibió un apoyo significativo de figuras clave dentro del Partido Demócrata, incluyendo al senador Bernie Sanders.

Sanders destacó a Walz como un político capaz de enfrentar a las grandes corporaciones, subrayando su capacidad para defender los intereses de la gente común.

Este respaldo se ha visto reforzado por el apoyo de líderes sindicales como Shawn Fein, presidente del sindicato del motor UAW, que reconoce la importancia de ganar el Medio Oeste en las próximas elecciones.

Sin embargo, en un comunicado emitido este martes, la campaña de Trump arremetió contra Walz y lo calificó como un "extremista de izquierda" y lo acusó de ser una amenaza para los valores estadounidenses.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña de Trump, manifestó que "al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un peligroso extremista de izquierda".

Y enmarcaron a Walz como un político cuya gestión en Minnesota ha sido un intento de transformar el estado del Medio Oeste en una versión de California, estado natal de Harris y conocido por sus políticas progresistas.

Entre las acusaciones específicas, la campaña de Trump destacó la propuesta de Walz de implementar "estándares de emisiones más estrictos para los automóviles de gasolina" y su apoyo a políticas que permitirían votar a los delincuentes convictos. Estas políticas, según los republicanos, son ejemplos de la "peligrosa agenda izquierdista" que supuestamente Walz estaría tratando de expandir más allá de las fronteras de Minnesota.

Con EFE, Reuters y AP