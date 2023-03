Primer ministro japonés visita Kiev y Rusia sobrevuela bombarderos cerca de territorio nipón

Dos bombarderos estratégicos de origen ruso volaron cerca de aguas japonesas en un ejercicio que duró aproximadamente siete horas, según informo el Ministerio de Defensa del país este martes. El sobrevuelo militar se dio en el marco de la visita del Primer Ministro japonés, Fumio Kishida, a la capital ucraniana con motivo de demostrar su apoyo al presidente Volodimir Zelenski en el conflicto. El Gobierno ruso declaró que el ejercicio fue acorde a la normativa internacional y se llevó acabo en aguas internacionales neutrales. Los bombarderos fueron escoltados por aviones de combate en un "vuelo planeado", según el Ministerio de Defensa.Las aeronaves "Tupolev Tu-95MS" tienen capacidad nuclear y han sido utilizadas por Moscú para sobrevolar el océano Pacífico, Atlántico y el Ártico.Sin embargo, algunas voces resaltan que este ejercicio militar podría ser una respuesta a la inesperada visita del pimer ministro Kishida a suelo ucraniano.El líder japonés arribó a Kiev para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski, con el fin de"mostrar respeto al valor y la paciencia del pueblo ucraniano, que se levanta para defender su patria bajo el liderazgo del Presidente Zelenski", subrayó.El mandatario ucraniano publicó imágenes de su encuentro con Kishida, a quien llamó "un defensor verdaderamente poderoso del orden internacional y amigo de Ucrania desde hace mucho tiempo".Antes de su encuentro con Zelenski, Kishida se dirigió a la localidad de Bucha, a las afueras de la capital ucraniana, y cuyos habitantes sufrieron algunos de los peores vejámenes de manos de las tropas rusas en los primeros meses de la invasión, antes de ser liberadas por el Ejército local."Me gustaría dar el pésame a todas las víctimas y heridos en nombre de los ciudadanos japoneses. Japón seguirá ayudando a Ucrania con el mayor esfuerzo para recuperar la paz", señaló el premier, tras poner una ofrenda floral frente a una iglesia antes de participar en un minuto de silencio en tributo a los fallecidos.Más de 400 personas fueron asesinadas en Bucha, según cifras de las autoridades locales, por lo que el lugar se convirtió en sinónimo de la brutalidad del Kremlin.El primer ministro japonés era el único líder del Grupo de los Siete (G7), los países más ricos del mundo, que no había visitado Ucrania desde que inició el conflicto. La visita del primer ministro japonés a la nación invadida por Moscú coincide con el encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Moscú, en medio de un punto álgido en los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania.Misiles de crucero rusos destruidos en CrimeaLa Agencia de Inteligencia Militar ucraniana informó, a través de un comunicado en su página web, la destrucción de múltiples misiles de crucero Kalibr en la ciudad de Dzhankoi, al norte de Crimea.Si bien el comunicado no atribuye explícitamente la responsabilidad del ataque a las fuerzas ucranianas, mencionó que la destrucción de los artefactos "continua el proceso de desmilitarización rusa y prepara a la península ucraniana de Crimea para la desocupación".Las autoridades locales de la península reportaron una explosión en la zona, sin embargo no hicieron mención alguna de un posible ataque ucraniano con los misiles de crucero como objetivo.Diversos reportes aseguran que los misiles estaban siendo transportados en un tren y tenían como destino ser utilizados en submarinos rusos para su uso militar.De confirmarse la responsabilidad ucraniana por el ataque, significaría una avanzada militar importante para Kiev, que parece fortalecerse por la ayuda que recibe de naciones aliadas.Estados Unidos enviará tanques Abrams a Ucrania en otoño"Estamos trabajando en ello", respondió el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, a la pregunta de si la Administración de Joe Bidenesta planeando acelerar el envió de tanques a Kiev.El Gobierno prometió el envió de 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, a pesar de las dificultades que su traslado y mantenimiento significarían.Diversos reportes señalan que la potencia planea apresurar la asistencia militar lo máximo posible, acelerando la entrega de tanques aproximadamente un año antes de lo pensado inicialmente.La empresa que produce dichos vehículos militares tiene una línea de producción que tarda aproximadamente un mes en construir 12 tanques, lo que podría significar un avance rápido en la llegada de este armamento que Kiev solicita con urgencia para frenar el avance de las tropas de Moscú en su intento por arrebatar más territorios ucranianos.Con Reuters y AP