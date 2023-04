Presidente de Costa Rica congela reducción de días libres para policías tras protestas

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo este viernes que la reducción de días libres en la Policía "no va a entrar en funcionamiento", tras las protestas del jueves por parte de uniformados en todo el país. El recorte de días libres lo propuso el gobierno como parte de un operativo especial contra el crimen organizado que busca responder al aumento de la violencia en el país centroamericano.El plan prevé incorporar 700 nuevos agentes al cuerpo policial y cambiar los horarios de los actuales uniformados, quienes disfrutaban de 6 días de descanso por 6 de trabajo y ahora se enfrentaban a la posibilidad de trabajar 6 y descansar 4.Sin embargo, después de las protestas de agentes fuera de servicio que cortaron rutas y accesos a instalaciones, y de conversar con agentes en una comisaría este viernes, el presidente Chaves aseguró que la reducción de jornadas de descanso "está en el congelador"."Por ahora váyanse todos tranquilos que eso no va a entrar en funcionamiento (...) no les vamos a obligar", afirmó el mandatario rodeado de decenas de policías que le explicaron el malestar por el cambio.El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, señaló en la mañana del viernes tras reunirse con representantes de los policías que estaban "buscando una solución" al descontento."Hago un llamado a todos estos hombres y mujeres de los cuerpos policiales para que por favor declinen el movimiento para seguir en las negociaciones que nos corresponden", dijo Torres tras la primera jornada de diálogos.Las protestas del jueves se extendieron durante toda la jornada, hubo cortes en las principales autopistas del país de forma momentánea y en arterias de la capital, y se interrumpió el acceso al aeropuerto de San José.El gobierno costarricense busca combatir el crimen organizado y la escalada de homicidios en varias partes del país, que hizo de 2022 el año con más muertes violentas desde que hay registros.Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2022 hubo en Costa Rica 856 homicidios, un número récord. La tasa de muertes violentas cada 100.000 habitantes trepó a 12,6, contra 11,4 en 2021.De esas muertes, el 63% fueron ajustes de cuentas entre criminales. En lo que va de 2023 se registraron 261 homicidios, de acuerdo al OIJ.