Luis Felipe Uribe es un clavadista de 22 años, que forma parte de la delegación de Colombia, que asistirá a los Juegos Olímpicos de París el próximo verano. En la actualidad es considerado uno de los mejores del mundo en la modalidad de trampolín de tres metros, luego de haber alcanzado el cuarto puesto en los mundiales de natación realizados en Doha. Su evolución hace soñar a su país con una medalla olímpica en una disciplina donde el podio ha sido esquivo.

Luis Felipe Uribe, y el resto de los integrantes de la selección colombiana de clavados, estuvieron concentrados en Medellín, ciudad ubicada al noreste de Colombia, hasta finales del mes de mayo.

Junto a su grupo de entrenadores, este joven nacido en el municipio colombiano de Pereira tiene como objetivo pulir toda su mecánica de salto en el trampolín con miras a conseguir una destacada actuación en los Juegos Olímpicos París 2024.

En una conversación con France 24, Luis Felipe Uribe dijo, que se sentía muy contento de poder cargar con los sueños de tantos deportistas, de tantas personas (…)

Además del cuarto lugar alcanzado en Doha, Luis Felipe Uribe ha conseguido destacadas actuaciones en otras competencias internacionales y los diversos eventos del ciclo olímpico para el continente americano, tal como ocurrió en los Juegos Panamericanos realizados en Santiago, Chile, a finales del año 2023, y en donde se colgó la medalla de plata.

“Muchas sensaciones muy bonitas, volver a estar en el top mundial, volver a demostrar que sí somos nosotros, que teníamos con qué”, agregó el deportista.

Si bien en la actualidad es uno de los más destacados clavadistas; durante su niñez, Luis Felipe tuvo que superar el temor que le tenía al agua, una limitación que logró dejar atrás gracias a la motivación de su hermana, también clavadista. Al respecto, agregó:

Es irónico porque sí me aterraba demasiado el agua, me daba mucho miedo; pero un día vi a mi hermana hacer clavados y me encantó este deporte, me llamó mucho la atención y empecé a tirarme con flotadores