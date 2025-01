Canadá se prepara para unas elecciones anticipadas tras la dimisión de Justin Trudeau. Pierre Poilievre, líder del partido conservador, se perfila como claro favorito. Este exministro populista y de personalidad abrasiva es comparado a menudo con Donald Trump.

Lleva varios años preparándose. El populista Pierre Poilievre, jefe del Partido Conservador en Canadá, está en la carrera para suceder a Justin Trudeau como primer ministro y podría ver llegar su momento de gloria antes de lo esperado.

En principio, las elecciones generales estaban previstas para el otoño de 2025, pero se espera que la dimisión del jefe del Gobierno canadiense el lunes 6 de enero acelere el calendario.

Justin Trudeau ha indicado que permanecerá en el poder hasta que su partido nombre a un sucesor, que ocupará automáticamente su lugar como jefe de Gobierno. "Eso va a llevar varios meses", dice Geneviève Tellier, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Ottawa, “porque no hay aspirantes que destaquen por el momento”.

Mientras tanto, el ex ministro Pierre Poilièvre, de 45 años, está bien posicionado para las próximas elecciones, que deberían celebrarse como muy pronto el 24 de marzo, según Geneviève Tellier.

Le corresponde al Parlamento canadiense decidir si se celebran elecciones anticipadas. Justin Trudeau anunció al mismo tiempo que su dimisión que había obtenido del Gobernador General la prórroga del Parlamento hasta el 24 de marzo. En Canadá, el Primer Ministro tiene la facultad de suspender el Parlamento todo el tiempo que desee.

Justin Trudeau gana así tiempo para que su partido elija un nuevo líder. Pero si los diputados canadienses no aprueban los créditos presupuestarios antes de finales de marzo, "al Gobierno no le quedará dinero para pagar sus gastos corrientes". Así que la prórroga de la Cámara no puede prolongarse más allá de la fecha límite del 24 de marzo. "Esta situación no tiene precedentes aquí", señala Geneviève Tellier, que compara la situación con el riesgo de un shutdown (o cierre de gobierno) estadounidense.

Pierre Poilièvre, favorito en las encuestas

La caída de Justin Trudeau, que lleva varias semanas bajo presión tras diez años en el poder, debería por tanto beneficiar a Pierre Poilièvre. El líder conservador es el favorito. El 10 de noviembre, un sondeo le daba 19 puntos de ventaja sobre Justin Trudeau, que entonces se postulaba para sucederle.

Este conservador de personalidad "abrasiva", "tono cortante" e "ideas fuertes" se parece a Donald Trump. Destaca por su rechazo a los medios de comunicación tradicionales, a los que boicotea voluntariamente, sus críticas acerbas a las élites y sus declaraciones chocantes e insultantes sobre sus adversarios.

Tanto es así que algunos, incluso dentro de sus propias filas, no aprecian sus exabruptos. El 30 de abril fue expulsado provisionalmente de la Cámara de los Comunes por insultar al primer ministro, al que calificó de "chiflado".

El otro juego favorito del conservador es atacar las medidas adoptadas por el gobierno Trudeau para luchar contra el cambio climático. No pierde ocasión de criticar el impuesto sobre el carbono y el impuesto sobre la contaminación, que promete eliminar una vez elegido.

Bitcoins y anti-vacunas

Próximo al movimiento libertario, Pierre Poilièvre aboga por una intervención mínima del Estado en la vida de los ciudadanos, lo que va unido a una desvinculación de los servicios públicos. Así, propone privatizar la radio televisión pública, en particular la CBC/Radio-Canadá, de propiedad estatal, a la que no tiene ningún aprecio. Este verano dijo que estaba deseando convertir la sede de la CBC en Toronto en apartamentos.

Al frente del Partido Conservador desde 2022, este antiguo ministro del Gobierno conservador de Stephen Harper (2006-2015) fue el diputado más joven del país, al entrar en la Cámara de los Comunes con sólo 25 años cuando fue elegido por primera vez en 2004.

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Calgary, Pierre Poilièvre creció en la ciudad del oeste canadiense en el seno de una familia adoptiva de profesores, tras ser abandonado por su madre cuando tenía 16 años.

Esperado por las élites de derechas por sus medidas de desvinculación del Estado, Pierre Poilièvre se dirige también a un electorado modesto, preocupado por su nivel de vida, y que no se reconoce en el partido de Justin Trudeau, explica Geneviève Tellier. "Pierre Poilièvre y los conservadores les ofrecen soluciones inmediatas y mensajes eficaces, como la supresión del impuesto sobre el carbono y la construcción rápida de viviendas, sin que se sepa si ello producirá los efectos deseados. Los liberales, por su parte, se están atascando un poco en grandes principios que no hablan a este electorado".

El político conservador marcó la pauta durante la campaña para la presidencia del partido conservador en 2022, durante la cual defendió el bitcoin, alabando las criptodivisas como baluarte contra la inflación, rebautizada "Justinflation" por Justin Trudeau. La prensa canadiense señaló entonces que no había dejado de denigrar a las instituciones financieras y bancarias canadienses en el proceso, considerando sus ideas provocadoras, alocadas y populistas. Al igual que su implicación en la campaña antivacunas tras la crisis de Covid-19.

Pierre Poilièvre se distinguió por apoyar el "Convoy de la Libertad". Un movimiento de camioneros antivacunas, liderado por grupos conspirativos cercanos a la extrema derecha canadiense y estadounidense, que bloqueó Ottawa durante casi tres semanas en el invierno de 2022.

"Está tomando lecciones de Donald Trump".

"Aunque se vaya alineando a medida que se acerca al poder, Pierre Poilièvre no es de matices", comenta Geneviève Tellier. "En este sentido, está tomando algunas lecciones del señor Trump", prosigue. "Pero en Canadá no nos gustan las campañas negativas a la americana", advierte también la politóloga.

Es más, cree que a Pierre Poilièvre le interesa que estas elecciones se celebren "lo antes posible", siempre y cuando esté en cabeza de las encuestas. Sobre todo porque el conservador ha construido durante años su estrategia sobre el vapuleo a Justin Trudeau, algo que va a cambiar a medida que el primer ministro canadiense desaparezca del panorama político. "Va a tener que adoptar una nueva estrategia".

Aunque Pierre Poilièvre ha heredado las ideas de Donald Trump en la forma, la investigadora cree que no está en la misma línea que el presidente estadounidense en el fondo. Mientras Donald Trump quiere cerrar las fronteras estadounidenses, el líder de los conservadores canadienses "no se dirige a grupos concretos para impedirles la entrada". "El debate en Canadá no está tan centrado en este tema", explica. Otros señalan también que el conservador, casado con una inmigrante venezolana, tiene razones personales para no sacar a la palestra el debate migratorio.

Un asesor cercano a J.D. Vance y Elon Musk

Sin embargo, el líder conservador canadiense le debe mucho a Donald Trump, si nos atenemos a los análisis políticos de los últimos días. El caos reina en Ottawa desde la dimisión por sorpresa, el 16 de diciembre, de la viceprimera ministra Chrystia Freeland, que discrepaba con Justin Trudeau sobre cómo afrontar la inminente guerra económica con Estados Unidos.

Las declaraciones de Donald Trump en las últimas semanas, prometiendo imponer aranceles del 25% a Canadá en cuanto volviera al poder, exacerbaron la crisis política canadiense y enviaron ondas de choque a todo el país, haciendo que Justin Trudeau cayera en picada.

Pierre Poilièvre se ha apresurado a señalar la "debilidad" del primer ministro canadiense frente a Donald Trump. Sin embargo, ¿será capaz de plantar cara al magnate estadounidense una vez en el poder?

Tiene la ventaja de contar en su guardia cercana con Jamil Jivani, amigo íntimo de J.D. Vance, futuro vicepresidente estadounidense. También ha atraído la atención del influyente Elon Musk, que le ha enviado emoticonos y lo ha elogiado en X por sus intervenciones desestabilizadoras ante los periodistas y sus acerbas críticas a la política de Justin Trudeau.