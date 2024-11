Your browser doesn’t support HTML5 audio

06/11/2024 · 03:57 AM

Como en todas las elecciones presidenciales estadounidenses, el resultado se decidirá probablemente en unos pocos estados. Para la presente elección, en siete estados péndulo –o indecisos– cada voto cuenta para inclinar la balanza. Aquí puede consultar los resultados de los estados indecisos de estas históricas elecciones.

Esta página se actualizará a medida que se anuncien los resultados.

Con más de 240 millones de estadounidenses habilitados para votar, solo una minoría decidirá entre la vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump por la Casa Blanca. Es probable que la suerte de la elección presidencial se decida en estos siete estados indecisos.

🔴 Carolina del Norte para Trump: 16 votos electorales

Un resultado recibido con júbilo por los republicanos: Donald Trump ganó el primer estado péndulo de la jornada.

Este es el único de los siete estados indecisos en 2024 que ha votado republicano en 2020. El estado no ha votado demócrata desde 2008, pero ha elegido a un gobernador demócrata desde 2017.

🔴 Georgia, la segunda victoria de Trump en los péndulo: 16 votos electorales

Trump amplió su diferencia con Harris al ganar el segundo estado púrpura con más del 50,9% de la votación.

En este estado clave, los colegios electorales cerraron a las 19:00 y se contabilizaron las papeletas de voto anticipado, tal y como exige la legislación local.

El reparto de los 16 electores del estado se reveló con bastante rapidez.

🔴 Pensilvania, la 'joya de la corona', para Trump: 19 votos electorales

El estado más codiciado, el árbitro de las elecciones. Este 2024 fue para Donald Trump. El republicano lo ganó por los pelos en 2016 y Joe Biden lo hizo en 2020.

Leer también¿Cuáles son los estados péndulo en las elecciones de EE. UU. 2024 y por qué son claves?

Michigan: 15 votos electorales

Otro bastión demócrata marcado por la desindustrialización que votó a Donald Trump en 2016, para sorpresa de todos. Joe Biden volvió a ganarlo en 2020.

El recuento podría ser más rápido que en elecciones anteriores, ya que ahora permite a los funcionarios empezar a procesar los votos por correo antes del día de la votación, pero aún no tenemos un momento preciso en el que el estado podría adjudicarse a un candidato.

Wisconsin: 10 electores

De nuevo, un Estado perdido por los demócratas en 2016 y recuperado en 2020. Los republicanos, cuyo partido nació en este Estado, celebraron allí su gran convención en julio.

También aquí el recuento podría llevar algún tiempo.

Arizona: 11 votos electorales

Estado predominantemente republicano, este territorio del suroeste dio la sorpresa en 2020 al elegir a Biden con una ventaja de 10.457 votos. Sin embargo, el tema de la inmigración irregular, machacado por el candidato republicano en términos cada vez más insultantes, podría ser un éxito en este estado fronterizo con México, a pesar del gran número de latinoamericanos.

Sin embargo, hay esperanza para Kamala Harris: en 2022, el estado rechazó a un candidato trumpista a gobernador en favor de un demócrata.

Los primeros resultados deberían darse a conocer hacia las 22:00 hora del Este (04:00 hora de París), una hora después del cierre de las urnas.

Nevada: 6 votos electorales

El menos poblado de los estados indecisos, conocido por sus casinos de Las Vegas, no ha votado a un republicano desde George Bush en 2004.

Pero los conservadores creen que pueden hacerlo oscilar, sobre todo apoyándose en la población latinoamericana, que cada vez se separa más del redil demócrata, especialmente los hombres.

En 2020, Nevada fue lenta, y el estado no se adjudicó a los demócratas hasta cinco días después del día de las elecciones. Desde entonces, las reglas han cambiado y el proceso debería ser más rápido esta vez. No obstante, es posible que los resultados no se conozcan la noche de las elecciones. El estado permite el envío tardío de los votos por correo, por lo que pueden pasar varios días antes de que se conozcan los resultados definitivos.

Con AFP