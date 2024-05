Your browser doesn’t support HTML5 audio

22/05/2024 · 10:20 AM

El Gobierno de Benjamin Netanyahu pidió este miércoles 22 de mayo el retiro “inmediato” de sus embajadores en Noruega, Irlanda y España, luego de que los gobiernos de estos países anunciarán que el próximo 28 de mayo reconocerán el Estado palestino independiente. Hamás recibió con beneplácito la decisión de los países europeos, mientras Israel advierte “consecuencias más graves”. Entretanto, las tropas israelíes recrudecen sus ataques en Gaza: Rafah, en el extremo sur y donde se refugió la mayor parte de la población internamente desplazada, experimentó una de las noches más intensas de bombardeos.

Irlanda, España y Noruega anuncian que el próximo 28 de mayo reconocerán un Estado palestino y desatan la ira de Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, pidió “el retiro inmediato” de sus embajadores en esas tres naciones europeas, tras calificar la decisión de sus gobiernos como “distorsionada” e “injusta”.

Estos países optaron por recompensar a Hamás e Irán reconociendo un Estado palestino

Según la Administración de Benjamin Netanyahu, atender al reclamo de más de siete décadas de los palestinos es un “premio” para Hamás, grupo que perpetró el sangriento ataque del pasado 7 de octubre, detonante de la actual ofensiva israelí, en medio de un conflicto de larga data.

“La decisión de hoy envía un mensaje a los palestinos y al mundo: el terrorismo paga. Después de que la organización terrorista Hamás llevara a cabo la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, después de cometer atroces crímenes sexuales presenciados por el mundo, estos países optaron por recompensar a Hamás e Irán reconociendo un Estado palestino”, señaló un comunicado de Katz, publicado en sus redes sociales.

El ministro del Gobierno de ultraderecha también insistió en que se trata de un paso que cuestiona lo que considera el “derecho a la defensa” del Estado de mayoría judía, que desde hace más de siete meses sostiene la ofensiva de respuesta contra el enclave, donde ya deja más de 35.600 víctimas mortales, la gran mayoría civiles, incluidos miles de niños.

“Esta medida distorsionada por parte de estos países es una injusticia para la memoria de las víctimas del 7 de octubre, un golpe a los esfuerzos por devolver a los 128 rehenes (restantes, según las estimaciones israelíes) y un estímulo para Hamás y los yihadistas de Irán, que socava las posibilidades de paz y cuestiona el derecho de Israel a la autodefensa”, agregó Katz.

El ministro israelí fue más allá y advirtió que su país próximas medidas contra los gobiernos que avalan el reconocimiento de un Estado palestino.

“Israel no permanecerá en silencio: habrá consecuencias más graves. Si España cumple con su intención de reconocer un Estado palestino, se tomará una medida similar en su contra. La locura irlandesa-noruega no nos detiene; Estamos decididos a lograr nuestros objetivos: restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos, desmantelar a Hamás y traer a los rehenes a casa. No hay causas más justas que estas”, sentenció.

Tanto Hamás, que controla Gaza, como su rival político: la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania de manera limitada, expresaron su beneplácito ante la decisión de Madrid, Dublín y Oslo.

La denominada solución de dos Estados– que reconozca uno palestino, ya que el de Israel existe desde 1948-es precisamente la vía respaldada desde hace años por Naciones Unidas y distintos gobiernos, incluido el gran aliado de Israel, Estados Unidos, como el camino para resolver años de guerras entre los dos pueblos.

Sin embargo, consecutivas administraciones del Estado de mayoría judía se han rehusado a esa alternativa, alegando un riesgo para su seguridad, de lo que principalmente acusa a Hamás y otros grupos palestinos armados como la Yihad Islámica.

Parte de la comunidad internacional presiona por el fin de las embestidas por tierra y aire en el territorio gazatí, así como por una solución duradera sobre el conflicto israelí-palestino. El pronunciamiento desde Europa llega justo dos días después de que el fiscal de la Corte Internacional de Justicia, Karim Khan, pidiera órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant y tres líderes de Hamás, por presuntos crímenes de guerra, relacionados con los ataques desatados desde el 7 de octubre.

Leer tambiénFiscal de la CPI pide órdenes de arresto para Netanyahu, Gallant y tres líderes de Hamás

El anuncio desde Europa que detonó la furia en el Gobierno israelí

Horas antes de que el Gobierno de Netanyahu retirara a sus embajadores de los tres países europeos, Noruega, Irlanda y España anunciaron que reconocerán oficialmente al Estado palestino.

Oslo fue el primero en anunciar su decisión, y el primer ministro Jonas Gahr Støre, sostuvo que “no puede haber paz en Medio Oriente si no hay reconocimiento”.

"Al reconocer un Estado palestino, Noruega apoya el plan de paz árabe", afirmó y destacó que el país escandinavo "considerará a Palestina como un Estado independiente con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva".

Esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su Administración hará el reconocimiento el próximo 28 de mayo, al remarcar que la solución de dos Estados sigue siendo la única respuesta a la crisis en Medio Oriente.

"Esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino, porque cuanto más seamos, más fuerza tendremos para imponer un alto el fuego, para lograr la liberación de los rehenes en poder de Hamás, para relanzar la proceso político que pueda conducir a un acuerdo de paz", subrayó Sánchez, en un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento.

En el mismo sentido se pronunció el primer ministro irlandés, Simon Harris, quien anunció la decisión en una conferencia de prensa en Dublín.

El premier recordó que la postura de Dublín fue inequívoca al reconocer el derecho de Israel a existir "de forma segura y en paz con sus vecinos", como lo hizo hace décadas, y pidió que todos los rehenes en Gaza sean liberados de inmediato.

Los palestinos necesitan algo más que un simple gesto simbólico de reconocimiento

Estos países, junto a Malta y Eslovenia, habían previsto un reconocimiento conjunto a Palestina hace unas semanas. Inicialmente se iba a producir el 21 de mayo. De la lista, Eslovenia es el único que debe pasar la decisión por el Parlamento, mientras que los demás países pueden reconocer a Palestina como una decisión del Ejecutivo.

En las últimas horas, algunas naciones han expresado sus posiciones al respecto. Francia señaló que todavía no dará ese pasó. “Tiene que llegar en el momento adecuado para que haya un antes y un después”, indicó el canciller, Stéphane Séjourné.

Con una postura similar se pronunció Croacia, mientras elogió a los tres países que hicieron el anuncio. "El Gobierno esloveno fue el primero del grupo de países que firmó una declaración especial (…) Para iniciar el proceso de reconocimiento de Palestina, en la que expresamos expectativas -no condiciones- para ambas partes", afirmó el primer ministro, Robert Golob, en un comunicado. Pero el funcionario resaltó que “los palestinos necesitan algo más que un simple gesto simbólico de reconocimiento”.

Desde fuera de Europa, la Casa Blanca también emitió su opinión tras la decisión de los tres países. El presidente Joe Biden dijo a través de uno de sus portavoces que "un Estado palestino debería realizarse mediante negociaciones directas entre las partes, no mediante un reconocimiento unilateral".

Alrededor de 144 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas reconocen un Estado palestino, incluida la mayor parte del sur global, Rusia, China e India.

Pero solo un puñado de los 27 miembros de la Unión Europea (UE) lo han hecho hasta ahora, en su mayoría países excomunistas, así como Suecia y Chipre.

Mientras algunas naciones toman pasos en el ámbito político, en el terreno los palestinos siguen encarando el recrudecimiento de los ataques por aire y tierra de las tropas israelíes.

Las fuerzas israelíes se adentran aún más en Rafah. Los tanques del Ejército avanzaron este miércoles hasta las inmediaciones de un poblado distrito en el corazón de esa localidad, tras una de las noches con bombardeos más intensos desde que Israel lanzó su ofensiva terrestre en la zona este mes.

Leer tambiénGaza: seis meses de muerte, destrucción y hambre

Con Reuters y AP