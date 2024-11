Your browser doesn’t support HTML5 audio

07/11/2024

Desde la primera representante transgénero al primer coreano-americano en el Senado: los resultados de las elecciones legislativas en EE. UU. abrieron la puerta a nuevas figuras políticas y varias de ellas son pioneras en representar a una población. A continuación algunos de estos perfiles que hicieron historia.

Aunque la conformación de ambas Cámaras del Poder Legislativo en Estados Unidos aún no se consolida en su totalidad -en algunos estados o distritos aún sigue el conteo de boletas y posiblemente este demore unos días más-, algunos asientos en el Senado y la Cámara de Representantes ya se han llenado con rostros cuya elección marca un antes y un después.

Una mujer transgénero llegará por primera vez a la Cámara de Representantes y el primer legislador coreano-americano lo hará al Senado, a donde también llegarán las primeras mujeres afroamericanas en representación de Maryland y Delaware. La Cámara Alta tendrá, además, por primera vez, un senador latino por Ohio.

Estas serán algunas de las personas que sentarán un precedente histórico en los órganos legislativos de Washington con el arranque de la nueva legislatura. En France 24 repasamos los perfiles de estos políticos que, de una u otra forma, están rompiendo techos de cristal.

Sarah McBride, primera mujer abiertamente transgénero en el Congreso

En Delaware, la legisladora estatal, Sarah McBride, fue elegida con ventaja para ostentar el único curul que delega el estado para la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la primera persona trans en ser elegida para un puesto en el Congreso estadounidense.

McBride, demócrata de 34 años, reemplaza a Lisa Blunt Rochester, también demócrata, como la representante de Delaware en la Cámara Baja de Estados Unidos, marcando un hito histórico para la comunidad LGBTQ+, no solo dentro del estado, sino en todo el país.

La ahora representante electa logró ganarle en la contienda a su rival electoral republicano John Whalen III, un policía retirado que nunca ha ocupado un cargo público, con más de 16 puntos de ventaja, según resultados preliminares ofrecidos por AP.

La plataforma de McBride se basó en una agenda progresiva, abogando por mejorar las condiciones del sistema de salud estadounidense, incrementar los salarios mínimos en el estado y defender los derechos reproductivos de las mujeres.

Con una larga carrera política para su edad, McBride ha hecho historia en numerosas ocasiones como mujer abiertamente transgénero: fue la primera en hacer prácticas profesionales dentro de la Casa Blanca, la primera en hablar en una Convención Nacional Demócrata y la primera en ocupar un asiento en el Senado estatal de Delaware.

“Ser una persona trans en Estados Unidos ahora mismo no es cosa fácil (…) Sarah lleva mucho tiempo trabajando para garantizar que las personas trans no sean el blanco de su propio Gobierno", dijo Sean Meloy, vicepresidente de programas políticos para el Fondo para la Victoria LGBTQ, al 'New York Times'.

Bernie Moreno, primer latino elegido como senador de Ohio

Al este de Delaware, los votantes de Ohio eligieron sorpresivamente a Bernie Moreno, empresario automotriz de origen colombiano, para ser el nuevo representante del estado en el Senado, convirtiéndolo en el primer latino en representar a Ohio en la Cámara Alta.

Moreno, nacido en Bogotá para luego migrar a Florida a los cinco años, logró desbancar a su adversario demócrata, Sherrod Brown, para hacerse con el asiento del estado en el Senado.

Según datos de AP, Moreno, republicano, superó a Brown 50% – 46% con más del 95% de los votos escrutados hasta el momento, materializando un sorprendente giro en contra del curtido legislador demócrata que ocupaba el puesto desde el 2007.

Con 57 años, Moreno relata que llegó con sus padres y hermanos a Florida desde Bogotá. Ya en la adultez construyó una fortuna en base a la apertura de numerosos concesionarios de automóviles en Estados Unidos, además de crear una empresa que digitaliza los títulos de propiedad de los vehículos. Moreno es hermano del exembajador colombiano Luis Alberto Mejía.

Durante su campaña, el empresario de origen colombiano se apegó a la plataforma impulsada por Donald Trump, prometiendo reforzar las fronteras del país, desmontar regulaciones económicas y apoyar a Israel en la "lucha contra el antisemitismo".

Andy Kim, primer senador coreano-americano

En Nueva Jersey, Andy Kim triunfó en la boleta por el Senado, haciendo historia en dos vías distintas: como el primer ciudadano coreano-americano en ser electo para el Senado, y el primer asiático-americano en resultar electo como senador en Nueva Jersey.

El nuevo senador demócrata logró imponerse en las urnas a su rival republicano, Curtis Bashaw, por un margen de 53% a 45% en el voto popular, según el conteo difundido por AP. Kim reemplaza al también demócrata Bob Menendez, condenado por corrupción.

Kim, nacido en Estados Unidos de padres coreanos, se describe a sí mismo como un "producto de las escuelas públicas de Nueva Jersey, funcionario público, marido y orgulloso padre de dos pequeños revoltosos".

Como miembro del Partido Demócrata, Kim fue legislador estatal antes de entrar a la contienda por federal, basando su campaña electoral en la defensa de los derechos reproductivos, la fortificación de la legislación relacionada con el medio ambiente, el control de armas y la mejora en la calidad de vida de la clase trabajadora en el estado.

Lisa Blunt y Angela Alsobrooks, primeras senadoras afroamericanas por Maryland y Delaware

Las elecciones de 2024 también dieron victorias a la comunidad afroamericana en el Congreso estadounidense. Por un lado, en Maryland, Angela Alsobrooks, demócrata, logró hacerse con el escaño de senadora, venciendo a Larry Hogan, republicano, con una diferencia de siete puntos porcentuales, según datos de AP.

Alsobrooks, de 53 años, se convierte así en la primera mujer afroamericana en ser elegida como senadora del estado de Maryland, llegando a un nuevo hito en su carrera, en la que fue previamente fiscal adjunta del estado. En 2010, se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser elegida procuradora del estado del condado de Prince George.

En su carrera como fiscal, se encargó de velar por los derechos de las mujeres en casos de violencia doméstica, lo que se ha traducido en un gran pilar de su campaña electoral para lograr el escaño en el Senado. Alsobrooks prometió también "ampliar el acceso a la atención médica, a la salud mental y al tratamiento contra la adicción, en el alcance a los jóvenes", según su página web.

Por otro lado, Lisa Blunt Rochester, demócrata, fue elegida como senadora en Delaware, resultando victoriosa en la contienda frente al republicano Eric Hansen, a quien superó por un amplio margen de 17 puntos porcentuales dentro del estado con profunda tradición demócrata. Así, Rochester se convierte en la primera mujer afroamericana en representar a Delaware en el Senado.

Rochester ya había sido parte del Congreso como representante de su estado en la Cámara de Representantes, y ahora reemplaza al también demócrata Tom Carper como legisladora en la Cámara Alta. La nueva senadora electa impulsa el diálogo bipartidista para reformar el sistema migratorio en el país, así como una modificación en el sistema de justicia, que afecta principalmente a la comunidad afroamericana.

Además de sus respectivos logros históricos, Rochester y Alsobrooks, juntas, se convierten en las primeras mujeres afroamericanas en servir en el Senado estadounidense simultáneamente, favoreciendo la diversidad y la representación femenina, y afroamericana.

