La estrella de cine George Clooney, un firme simpatizante del Partido Demócrata, le pidió este miércoles 10 de julio a Joe Biden que abandone la carrera presidencial en EE. UU. El actor se suma así a una creciente lista de figuras públicas preocupadas por el desempeño del mandatario estadounidense en el debate del mes pasado frente a Donald Trump. "No es solo mi opinión; es la opinión de todos los senadores, congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado", escribió Clooney en un artículo de opinión en The New York Times.

El actor George Clooney, uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata, hizo el miércoles 10 de julio una emotiva y sentida petición para que el presidente Joe Biden ponga fin a su tambaleante campaña de reelección.

Clooney -miembro de la élite de Hollywood que proporciona un apoyo clave a los demócratas- se unió a una creciente lista de figuras públicas que piden a Biden, de 81 años, que se haga a un lado después de su señalada como terrible actuación en el debate contra Donald Trump el mes pasado.

"Amo a Joe Biden", escribió Clooney en el diario The New York Times. "Le considero un amigo y creo en él… Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo".

Clooney, que se describe a sí mismo como "demócrata de toda la vida", copatrocinó junto a Biden el mes pasado en Los Ángeles un acto de recaudación de fondos repleto de estrellas en el que participó el expresidente Barack Obama.

Según la campaña de Biden, el acto recaudó la cifra récord de 28 millones de dólares.

"No era el Joe Biden de 2020″

"Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe 'big F-ing deal' Biden de 2010″, escribió Clooney, haciendo referencia a un famoso clip durante la Vicepresidencia de Biden.

"Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos vimos en el debate", dijo Clooney, un desafío directo a la afirmación del mandatario de que su pobre actuación en el debate fue algo aislado.

"Se ha roto el dique" de los legisladores demócratas que piden públicamente que Biden se retire, dijo Clooney, pidiendo que se presenten más.

"Los principales demócratas –Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi– y los senadores, representantes y otros candidatos que se enfrentan a perder en noviembre tienen que pedir a este presidente que se aparte voluntariamente".

El ganador del Oscar dejó de lado las preocupaciones de que la salida de Biden crearía caos a cuatro meses de unas elecciones en las que los demócratas esperan alejar a Trump del poder y no respaldó a un candidato de reemplazo.

El partido debería escuchar a aspirantes como la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Maryland Wes Moore y otros, "entonces podríamos ir a la convención demócrata del próximo mes y resolverlo", escribió.

