Este miércoles 26 de junio, el presidente de Kenia, William Ruto, emitió un discurso en el que informó que declinó firmar la Ley de Finanzas 2024, que estipula el aumento de impuestos y la creación de otros gravámenes, proyecto aprobado por el Parlamento un día antes y que desató letales protestas en su país. Sin embargo, Ruto recomendó una conversación nacional para recaudar los fondos que considera necesarios para la financiación de servicios de salud y educación, entre otros. Horas antes, la Comisión de Derechos Humanos, financiada por el Estado, confirmó que la cifra de víctimas mortales tras el asalto al Parlamento y los violentos enfrentamientos ascendió a al menos 22 personas.

Tras las protestas en Kenia que dejaron al menos 22 personas muertas, el presidente William Ruto anunció este 26 de junio que no firmará el proyecto de ley tributario que desató violentas protestas en varias ciudades.

"El pueblo ha hablado. Tras reflexionar sobre la conversación en curso sobre el proyecto de ley de finanzas de 2024, admito que no firmaré el proyecto de ley de finanzas de 2024 y, posteriormente será retirado", afirmó el mandatario en un discurso a la nación.

Pese a que Ruto afirmó que retira la iniciativa de ley, presentada por su Gobierno, y aprobada un día antes por el Parlamento, recomendó una "conversación" con los distintos sectores de la sociedad para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto.

"Es necesario que como nación reanudemos el proceso y avancemos hacia el futuro. Propongo que, como nos hemos deshecho del proyecto de ley de finanzas de 2024, es necesario que en el futuro mantengamos un acuerdo sobre cómo trabajaremos juntos en el presupuesto".

Y es que minutos antes de anunciar que declina a firmar la iniciativa –que desató los violentos choques, incluido el asalto al Parlamento un día antes– Ruto defendió sus políticas económicas, destacó que hizo concesiones sobre una recaudación menor de impuestos a la inicialmente propuesta y destacó los motivos por los cuales presentó el proyecto de ley al Legislativo.

El jefe de Estado aseguró que los fondos que apuntaba a recaudar con la iniciativa de ley irían dirigidos a la financiación de la agricultura, la educación y la cobertura médica para aquellos que no puedan pagar un seguro de salud privado.

"He hecho esta propuesta teniendo en cuenta nuestra situación y las prioridades de nuestra deuda (…) Cuando hice las propuestas con mi gabinete, establecimos prioridades críticas para la nación: número uno, nuestra agricultura, hicimos recomendaciones de que parte del dinero que íbamos a recaudar de la ley, 10.000 millones de chelines, eran para capitalizar los subsidios, 18.000 millones para asegurarnos de contratar maestros de secundaria. Ningún niño en Kenia debe ir a una escuela donde no hay maestros o no hay maestros adecuados", subrayó.

Más medidas de austeridad para reducir el gasto, comenzando por la oficina del presidente

"Hay mucha gente que hoy no puede ir al hospital porque no pueden pagarlo, no tienen seguro médico, hemos prometido 6.000 millones de chelines para un plan de cobertura médica universal que hará posible que cada ciudadano tenga seguro médico y para quienes no puedan pagarlo, que sea cubierto por el Gobierno de Kenia", agregó.

Luego del fuerte rechazo a la propuesta de ley, Ruto esbozó algunas opciones para afrontar las finanzas de la nación. Entre ellas, señaló que ordenó que "se tomen inmediatamente más medidas de austeridad para reducir el gasto, comenzando por la oficina del presidente (…) El pueblo de Kenia ha manifestado en voz alta que quiere un presupuesto más reducido", indicó.

Poco antes, la prensa local adelantó que Ruto declinaba a firmar la normativa que apuntaba a recaudar 2.700 millones de dólares adicionales en impuestos como parte de un esfuerzo por aligerar la pesada carga de la deuda, en la que solo los pagos de intereses consumen el 37% de los ingresos anuales.

Sin embargo, el diario local ‘Star’, que citó fuentes de la oficina del mandatario, y la cadena ‘KTN News’, señalaron que el jefe de Estado retornó el proyecto de ley al Parlamento tras proponer una serie de enmiendas.

El martes, el Legislativo aprobó la iniciativa de ley con 195 diputados a favor, 106 en contra y tres votos nulos.

Aumenta a 22 la cifra de víctimas mortales

“No pueden matarnos a todos”, es el mensaje con el que miles de personas en Kenia desafían a nuevas protestas, mientras crece la cifra de muertos por los violentos disturbios ocurridos un día antes, que incluyeron el asalto al Parlamento del país.

El mayor número de muertes en una protesta de un solo día

La cifra de personas muertas ascendió a al menos 22, según señaló este miércoles 26 de junio la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, respaldada por el Estado.

"Este es el mayor número de muertes en una protesta de un solo día (…) Tenemos más de 300 heridos en nuestros registros y más de 50 arrestos”, subrayó Roseline Odede, presidenta de la Comisión, financiada por el Estado, quien agregó que 19 de las víctimas murieron en Nairobi, la capital.

Solo el Hospital Nacional Kenyatta señaló que recibió 165 personas con diversos tipos de heridas.

"Son todas variadas, desde traumatismos contundentes hasta algunas heridas de bala (…) La mayoría eran de goma y algunas, creo que unas seis balas reales", explicó Benjamin Wabwire, director de servicios quirúrgicos del hospital.

Por su parte, Simon Kigondu, presidente de la Asociación Médica de Kenia, destacó que nunca antes había visto "tal nivel de violencia contra personas desarmadas".

El martes 25 de junio, el Parlamento keniano se convirtió en el escenario de una batalla campal cuando cientos de personas irrumpieron en el lugar, mientras otros lanzaban piedras y prendían fuego en parte del edificio.

La policía abrió fuego allí y en otras calles de la capital. Los choques violentos también se extendieron a otras ciudades del país después de que la iniciativa de ley fuera aprobada por los parlamentarios. Sin embargo, quedó pendiente de la firma del presidente, William Rutto, cuyo Gobierno ha impulsado la medida.

Leer tambiénKenia: al menos 5 muertos en protestas; Ruto despliega al Ejército y condena "ataque sin precedentes"

Las nuevas protestas han sido convocadas para el jueves 27 de junio.

"Mañana marcharemos pacíficamente de nuevo, vestidos de blanco, por todos nuestros caídos", sostuvo la organizadora de la protesta, Hanifa Adan, mediante la plataforma X.

"Tupatane Thursday" o “nos reunimos el jueves", junto al hashtag rechazo a la ley de finanzas 2024 forman parte de los mensajes que miles comparten en redes sociales.

"El Gobierno no se preocupa por nosotros porque nos dispararon con balas reales (…) Ruto victimizó a gente inocente", señaló a la agencia AFP Steve, un hombre que participó en las protestas en el Parlamento el martes y quien aseguró que se sumará a las nuevas movilizaciones.

Tras los fatídicos hechos del martes, Ruto advirtió que su Gobierno adoptaría una línea dura contra la "violencia y la anarquía", comparando a algunos de los manifestantes con "criminales".

Pero en las últimas horas, el Tribunal Supremo de Nairobi detuvo el despliegue del Ejército de Kenia, que el presidente había ordenado para apoyar a la policía tras las mortales protestas en todo el país.

Con Reuters, AFP y medios locales