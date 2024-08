Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/08/2024 · 11:29 AM

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este viernes 30 de agosto, durante una entrevista, que no reconoce la victoria del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ni de la oposición que, asegura, se impuso frente al chavismo en las elecciones del pasado 28 de julio. El líder del gigante lationamericano, que ha intentado mediar en la tensión postelectoral, señaló que, aunque no cuestiona al Tribunal Supremo de Justicia venezolano que avaló la reelección del líder chavista, esa institución no es la adecuada para resolver la disputa.

“No hay pruebas” que demuestren que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ganara las recientes elecciones presidenciales que le dieron un tercer mandato consecutivo. Así lo subrayó este 30 de agosto el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista con una emisora de radio local.

No acepto ni su victoria ni la de la oposición

Sus declaraciones llegan luego de que el pasado 22 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia venezolano avalara la proclamada victoria de Maduro, como había señalado el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, más de un mes después de los comicios Caracas sigue sin mostrar las actas que respalden ese resultado, como demanda gran parte de la comunidad internacional para reconocer los resultados electorales.

Lula da Silva remarcó que no reconocerá las votaciones hasta que las actas sean presentadas públicamente. “No acepto ni su victoria ni la de la oposición. Creo que hay algo: la oposición dice que ganó, él dice que ganó pero no tiene pruebas. Entonces, exigimos pruebas”, insistió.

Y es que pocas horas después del cierre de urnas, la oposición venezolana señaló que logró recabar alrededor del 80 % de las actas en todo el país, según las cuales su candidato Edmundo González Urrutia ganó con alrededor del 70 % de los votos.

Según el CNE, afín al chavismo, Maduro ganó con el 51,9% de los votos, frente al 44,2% del opositor.

Lula: Supremo venezolano no es el indicado para resolver la disputa

Durante la entrevista, el presidente de Brasil- que por años se ha mostrado cercano a la izquierda venezolana y que en las últimas semanas ha intentado mediar, junto a Colombia y México, en la crisis postelectoral-sostuvo que “no cuestiona” al Tribunal Supremo de Justicia venezolano, pero que no es la institución indicada para dirimir la disputa.

"El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue directo para la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo, que fue creado para ese fin", señaló Lula da Silva.

El pronunciamiento de esa corte tuvo lugar tras la solicitud de Maduro, pero la ONU ya había advertido que, tanto el Supremo, como el Consejo Nacional Electoral carecen de independencia e imparcialidad.

Además, el Centro Carter señaló que las elecciones venezolanas del 28 de julio “no pueden considerarse democráticas”.

Lula da Silva destacó que Maduro “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo”. Y reiteró sus propuestas para la salida de la crisis política: la formación de un gobierno de coalición, con miembros del chavismo y la oposición, o la convocatoria a nuevas elecciones.

Pero esta última es una propuesta que ya fue enfáticamente rechazada, tanto por Maduro, como por la oposición.

Incluso, el pasado 27 de agosto, Human Rights Watch (HRW) emitió una carta pública en la que rechazó esa oferta al indicar que la repetición de votaciones sería una “burla” y una situación problemática, dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos opositores se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio.

Gonzalez, en la mira de la Fiscalía venezolana por publicación de actas

Las actas son reclamadas por gran parte de la comunidad internacional como una prueba fehaciente de los resultados electorales en Venezuela, pero justamente por la publicación de esos documentos, González Urrutia se encuentran bajo la mira de las autoridades locales.

La Fiscalía venezolana acusa a González Urrutia de usurpación de funciones de la autoridad electoral, falsificación de documentos oficiales, incitación a la actividad ilegal, por sus vínculos con la pagina web que publicó los documentos.

A un sitio web, habilitado por la oposición, cualquier ciudadano venezolano puede acceder con su documento de identidad nacional para verificar los resultados de su mesa de votación.

Pero las personas relacionadas con esa acción se arriesgan a ser detenidos.

Para este viernes 30 de agosto, González Urrutia está citado, por tercera vez, a declarar ante el ente acusador. Si vuelve a ausentarse ante ese llamado, como ocurrió con los dos anteriores, la ley venezolana permite la emisión de una orden de arresto

Caracas asegura que esas constancias de votos son "falsas", versión refutada por los opositores y miles de ciudadanos que han protestado dentro y fuera de Venezuela para denunciar el presunto fraude electoral del chavismo, con 25 años consecutivos en el poder.

