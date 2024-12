El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó el martes al tribunal de Tel Aviv para testificar en un juicio por corrupción en el que se enfrenta a cargos de fraude, aceptación de sobornos y abuso de confianza. Netanyahu es el primer primer ministro israelí en funciones que comparece ante el tribunal como acusado penal.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sube al estrado el martes como parte del largo juicio por presunta corrupción, desencadenando lo que se espera sea un espectáculo de semanas de duración que llamará la atención no deseada sobre sus problemas legales mientras enfrenta una orden de arresto internacional por crímenes de guerra y los combates en Gaza continúan.

Es la primera vez que un primer ministro israelí sube al estrado como acusado penal, un hito embarazoso para un líder que ha tratado de cultivar una imagen de estadista sofisticado y respetado.

Netanyahu llegó a la sala del tribunal abarrotada antes de su testimonio, pareciendo tranquilo y estrechando la mano de los miembros de su partido Likud que estaban presentes. Antes de subir al estrado, el abogado de Netanyahu expuso el caso de la defensa e intentó encontrar vacíos en la acusación.

Netanyahu responderá durante sus comparecencias ante el tribunal a cargos de fraude, abuso de confianza y aceptación de fragmentos en tres casos distintos.

Se le acusa de aceptar decenas de miles de dólares en cigarrillos y champán de un productor multimillonario de Hollywood a cambio de ayudarle en sus intereses personales y comerciales.

También se le acusa de promover una regulación ventajosa para los magnates de los medios a cambio de una cobertura favorable de él y su familia.

Netanyahu, de 75 años, niega haber actuado mal y dice que los cargos son una cacería de brujas orquestada por unos medios hostiles y un sistema legal sesgado que busca derrocar su largo gobierno. Su testimonio corona años de escándalos que se han arremolinado en torno a él y su familia.

"He esperado ocho años por este día. Ocho años he esperado para presentar la verdad. Ocho años estoy esperando para derribar de una vez por todas estos engañosos y absurdos cargos contra mí", dijo Netanyahu desafiante en vísperas de su testimonio. "Estas investigaciones nacieron del pecado. No hubo ningún delito, por lo que encontraron un delito".