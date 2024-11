Your browser doesn’t support HTML5 audio

Yechiel Leiter, un acérrimo defensor de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y un firme defensor de la guerra en Gaza, se convertirá en el nuevo embajador de Israel en Estados Unidos. Su nombramiento por parte de Benjamin Netanyahu se produce apenas unos días después de la reelección de Donald Trump, lo que indica un cambio de política.

La decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de nombrar a Yechiel Leiter como próximo embajador en Estados Unidos ha generado sorpresa en ambos lados del Atlántico.

Leiter, un firme defensor de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y un firme partidario de la guerra en Gaza, está a punto de reemplazar al actual embajador Michael Herzog cuando su mandato finalice el 20 de enero.

Descrito por Netanyahu como un “diplomático altamente capaz, un orador elocuente” y alguien que “posee un profundo conocimiento de la cultura y la política estadounidenses”, el exasistente del gobierno y escritor de derecha se ha establecido como una figura prominente en los círculos conservadores.

El anuncio de su nuevo cargo se produjo poco después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, apenas tres días después de la victoria de Donald Trump.

Para algunos, la medida refleja la expectativa de Netanyahu de que un segundo mandato de Trump será más permisivo hacia Israel cuando asuma el cargo el 20 de enero, el mismo día en que Leiter se convertirá en el nuevo enviado de Israel a Estados Unidos.

Un conservador de derecha

Leiter emigró a Israel hace 40 años, pero nació en Scranton, Pensilvania, y comparte la misma ciudad natal que el presidente estadounidense Joe Biden. Padre de ocho hijos, cinco de los cuales sirven en el Ejército israelí, perdió a su hijo mayor, Moshe, en combates en el norte de Gaza el pasado noviembre.

Aunque ambos proceden de la misma ciudad de Estados Unidos, Leiter ha dejado claro que no está alineado con la política de Biden sobre la guerra en Gaza. Durante el funeral de su hijo Moshe, en noviembre del año pasado, se dirigió directamente al presidente estadounidense.

“Hay rumores de que ustedes están presionando a Israel para que no actúe”, dijo en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén.

“Les pido respetuosamente, aquí en la tumba de mi hijo, que cesen y desistan”.

“Esta es una guerra de luz contra oscuridad, de verdad contra mentira, de civilidad contra barbarie asesina”, continuó. “Llévenla de un ciudadano de Scranton a otro, vamos a ganar esta, con ustedes o sin ustedes”.

Será el primer trabajo diplomático de Leiter después de décadas de trabajo en organizaciones de investigación israelíes y estadounidenses de tendencia conservadora, entre ellas el Instituto Shalem y el Instituto Herzl.

Ha estado afiliado durante mucho tiempo a centros de investigación como el Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén y el conservador Foro Kohelet, este último que desempeñó un papel importante en la controvertida reforma judicial del año pasado y donde Leiter trabajó como investigador principal.

Leiter inició su carrera política como asistente del difunto primer ministro Ariel Sharon, que en ese momento era miembro de la Knesset (Legislativo). Rápidamente ascendió en la política israelí y asumió varios puestos gubernamentales de alto nivel.

Su activismo político está profundamente arraigado en la política israelí de derecha. Leiter pasó su juventud participando en la Liga de Defensa Judía, una organización de extrema derecha fundada en Estados Unidos por el rabino extremista Meir Kahane. Después de que dos de sus miembros conspiraran para bombardear una mezquita en California en 2001, el FBI designó al grupo como organización terrorista. El Departamento de Estado revocó este estatus en 2022 debido a la inactividad.

Un colono israelí

Leiter ha pedido la “soberanía” israelí sobre los territorios ocupados de Cisjordania.

También ha abogado por la anexión de Cisjordania por parte de Israel, una medida que sería ilegal, según el Derecho Internacional.

Según el diario israelí Haaretz , el activismo de Leiter en la Liga de Defensa Judía fue lo que lo llevó a mudarse al asentamiento israelí de Eli, en la Cisjordania ocupada, al norte de Ramala. En sus años anteriores en la organización, Leiter formó parte de un subgrupo de activistas colonos que finalmente se mudaron a los asentamientos de Cisjordania.

Leiter también participó en la campaña pública contra los Acuerdos de Oslo en la década de 1990 y ha seguido expresando sus críticas al ampliamente celebrado acuerdo de paz que, según él, fue "hecho para ser violado".

En una entrevista con Al Jazeera , Michael Omer-Man, director de investigación sobre Israel-Palestina de la organización Democracy for the Arab World Now, describió a Leiter como “alguien que está ideológicamente alineado con las corrientes más radicales del pensamiento intelectual y el movimiento ideológico de los asentamientos israelíes”.

Su nombramiento como embajador de Estados Unidos fue bien recibido por Yisael Ganz, director del Consejo Yesha, una organización paraguas que representa a los consejos de los asentamientos judíos en Cisjordania. Ganz calificó a Leiter como un “socio clave en la defensa en inglés de Judea y Samaria”, un término bíblico utilizado por los grupos de colonos israelíes para referirse a Cisjordania.

Leiter también es el presidente fundador de One Israel Fund , una organización que proporciona seguridad y servicios sociales para los asentamientos israelíes.

Los palestinos y los defensores de una solución de dos Estados quieren que Cisjordania pertenezca a un futuro Estado palestino, un resultado que actualmente parece cada vez menos probable.

La violencia de los colonos también ha explotado durante el último año, lo que ha llevado a Estados Unidos y la Unión Europea a imponer sanciones a personas y entidades a las que culpan de la escalada.

Durante su primer mandato, Trump revirtió la postura estadounidense de que los asentamientos israelíes en Cisjordania eran ilegales según el Derecho Internacional. Tras su reelección, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich (quien está a cargo de los asentamientos), ordenó a Israel que se preparara para anexar los asentamientos en Cisjordania.

Un partidario de Trump

“Netanyahu nunca ha sido sutil, y este nombramiento no es diferente”, advierte Hadar Susskind, directora ejecutiva de Americans for Peace Now, una organización sin fines de lucro dedicada a encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina, a Haaretz el 8 de noviembre .

“El envío de un colono a Washington es una clara señal de que Netanyahu y su Gobierno están avanzando hacia su objetivo de anexión y lo están haciendo abiertamente”.

Trump demostró su lealtad a Israel durante su primer mandato y su regreso ha sido motivo de celebración para muchos israelíes. Trump reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados en Siria, trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y supervisó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y los países árabes de Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos a través de los Acuerdos de Abraham.

Leiter es un firme defensor de los Acuerdos de Abraham. En 2023, publicó un artículo sobre el acercamiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, en el que insinuaba que la normalización estaba en el horizonte, pero esas esperanzas se vieron frustradas con el estallido de la guerra en Gaza. Desde entonces, Arabia Saudita ha endurecido su postura y ha redoblado su insistencia en que cualquier acuerdo con Israel debe incluir un progreso tangible hacia una solución de dos Estados.

El nombramiento de Leiter también podría arrojar luz sobre a quién podría elegir Trump como su homólogo estadounidense. Se dice que Leiter, un actor clave en los círculos judíos de derecha, es cercano a figuras como David Friedman, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Israel durante la primera Administración de Trump. Si bien Friedman ayudó a Trump a desarrollar un plan para un Estado palestino limitado en 2020, ahora aboga por un Israel único y ampliado, sin ciudadanía plena para los palestinos.

Se espera que en enero los partidarios acérrimos de los asentamientos israelíes asuman puestos en ambos países, por lo que parece poco probable que Israel sienta la necesidad de llegar a un acuerdo en el futuro cercano.

