Nuevos ataques israelíes golpearon la Franja de Gaza este lunes 26 de agosto, especialmente el centro del enclave, de donde decenas de familias volvieron a huir ante las nuevas órdenes de “evacuación” del Ejército, reiteradamente descritas por la ONU como desplazamiento forzado. El nuevo llamado israelí obligó a miles de palestinos a abandonar el Hospital Al-Aqsa, en Deir el-Balah, el último centro médico en funcionamiento en el área central del territorio gazatí.

Zona de combate. El Ejército de Israel emitió nuevas órdenes de "evacuación" para Deir al-Balah, en el centro de Gaza, obligando a huir a más familias, una acción continuamente calificada por la ONU como desplazamiento forzado del que muchos han sido víctimas en múltiples ocasiones en los más de diez meses de la guerra en curso.

Las órdenes de las tropas del Estado de mayoría judía llegaron en momentos en que asegura que sus soldados atacan en la zona a militantes de Hamás y su grupo aliado, la Yihad Islámica.

La directriz hace parte de acciones similares en toda Gaza, que suponen el mayor desplazamiento desde que detonaron las hostilidades actuales, el pasado 7 de octubre en respuesta al sorpresivo ataque de Hamás en Israel que dejó alrededor de 1.200 muertos y 250 secuestrados.

Las nuevas órdenes obligaron a muchas familias y pacientes a abandonar el Hospital Al-Aqsa, el principal centro médico de Deir Al-Balah, donde se habían refugiado cientos de miles de residentes y desplazados, en un intento por protegerse de los bombardeos.

Según las autoridades de esa localidad, los llamados del Ejército ya han desplazado a más de 250.000 personas hasta la fecha.

La palestina Sawsan Abu Afesh aseguró a Reuters que ella y sus hijos habían sido desplazados en once ocasiones. “Dejé a la mitad de mis hijos (…) Ahora estoy con mis pequeños y mi hija, solo Dios nos puede ayudar. No tengo dinero para el transporte. Me iré a pie a la zona 17, donde está mi familia. Me llevé a mis hijos y tres se quedaron. No tengo idea de dónde”, comentó la mujer.

El Ejército israelí, en un comunicado publicado en X, instó a los residentes en zonas específicas de Deir Al-Balah a desplazarse inmediatamente hacia el oeste, calificandola como “zona de combate peligrosa”. La oleada de evacuaciones generó preocupación de parte de Naciones Unidas y funcionarios de ayuda humanitaria, que advierten por la disminución de las zonas humanitarias y la ausencia de refugios seguros para los civiles.

Aumenta a más de 40.400 el total de víctimas mortales en Gaza

Al menos treinta personas murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud local. Con estas víctimas, el número total de muertos desde el inicio de la guerra el 7 de octubre asciende a 40.435.

Además, en el último día, 66 personas resultaron heridas, lo que eleva el total de heridos desde el comienzo del conflicto a 93.534.

Entre las víctimas mortales, las autoridades locales contabilizaron dos palestinos en Deir Al-Balah, zona que alberga casi un millón de personas internamente desplazadas, otras dos en una escuela en el campo de refugiados de Al-Nuseirat y tres más en Rafah, en el extremo sur de Gaza, cerca de la frontera con Egipto.

En otras embestidas aéreas, siete personas más fueron asesinadas: cinco de ellas en un automóvil en Khan Younis, en el sur, y dos más en una escuela en la Ciudad de Gaza, en el norte, según funcionarios médicos.

Otro asalto israelí en una tienda de campaña en la costa de la Ciudad de Gaza dejó seis palestinos muertos y varios heridos, según informaron médicos a Reuters.

Por su parte, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) declaró en un comunicado emitido en X, en la noche del domingo, que una explosión a unos 250 metros del Hospital Al-Aqsa, apoyado por la entidad, causó pánico entre los presentes.

"Por ello, MSF está considerando suspender por el momento el tratamiento de las heridas, mientras intenta mantener el tratamiento que salva vidas".

Las imágenes más desagradables de un genocidio vistas en la era moderna

De los aproximadamente 650 pacientes que se encontraban en el hospital, solo 100 permanecen allí, incluidos siete en la unidad de cuidados intensivos, informó la organización.

"Esta situación es inaceptable. Al Aqsa ha estado funcionando muy por encima de su capacidad durante semanas debido a la falta de alternativas para los pacientes. Todas las partes en conflicto deben respetar el hospital, así como el acceso de los pacientes a la atención médica", añadió.

Este lunes, Hamás, que controla la Franja de Gaza, calificó los ataques y desplazamientos forzosos en la región central del enclave como algunas de "las imágenes más desagradables de un genocidio vistas en la era moderna", según un comunicado del grupo islamista.

Los brazos armados de Hamás y la Yihad Islámica aseguraron que sus combatientes se enfrentaron a las fuerzas israelíes, utilizando cohetes antitanque, bombas de mortero y disparos de francotirador en diversas áreas de Gaza.

La escalada afecta la entrega de la ayuda humanitaria: ONU

Las agencias de la ONU informaron que en los últimos dos meses solo han logrado entregar aproximadamente la mitad de los alimentos necesarios en Gaza, debido a las restricciones impuestas por Israel, los continuos combates y las carreteras gravemente dañadas.

El pasado junio, la principal autoridad internacional sobre crisis de hambre, conocida como IPC, advirtió que Gaza estaba en "alto riesgo" de hambruna y que casi toda la población de 2,3 millones de palestinos experimentaba algún grado de hambre.

El Programa Mundial de Alimentos, PMA, declaró este lunes que en julio y agosto solo pudo distribuir alrededor de la mitad de las 24.000 toneladas métricas de ayuda alimentaria destinadas a 1,1 millones de personas.

Según el PMA, sus operaciones se vieron “severamente obstaculizadas por la intensificación del conflicto, el número limitado de cruces fronterizos y las carreteras dañadas”.

Desde mayo pasado, Israel controla todos los pasos fronterizos de Gaza, incluido el de Rafah, en la frontera con Egipto. El Cairo se ha negado a abrir su lado del paso hasta que Gaza vuelva a estar bajo control palestino.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu, que enfrenta una intensa presión internacional para facilitar la asistencia humanitaria a Gaza, afirma que permite el ingreso de ayuda sin restricciones y acusa a las agencias de la ONU de no distribuirla.

Sin embargo, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, principal proveedora de los elementos básicos para la supervivencia en el sitiado territorio, también advirtió sobre la crisis alimentaria en la región.

Impasse diplomático

La intensificación del conflicto ocurre en un contexto de escasas esperanzas de resolución, ya que la diplomacia de los mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, no logra cerrar la brecha entre Israel y Hamás, cuyos líderes se culpan mutuamente por la falta de un acuerdo.

Según dos fuentes de seguridad egipcias, ni Hamás ni Israel aceptaron varios de los compromisos propuestos durante las conversaciones en El Cairo el domingo 25 de agosto.

Sin embargo, un alto funcionario estadounidense describió las negociaciones como "constructivas" y aseguró que se realizaron con el objetivo de alcanzar "un acuerdo final e implementable".

Osama Hamdan, representante de Hamás, afirmó que el grupo rechazó las nuevas condiciones impuestas por Israel durante las conversaciones a las que no asistió. Añadió que los comentarios de Washington sobre un posible acuerdo de alto el fuego eran "falsos" y estaban destinados a fines electorales.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, y su Administración enfrentan crecientes protestas en Estados Unidos por su apoyo a Israel.

El enclave, que ya estaba sobrepoblado, ha quedado devastado en medio de las hostilidades en curso. La mayoría de sus 2,3 millones de habitantes han sido desplazados en múltiples ocasiones y enfrentan una grave escasez de alimentos y medicinas, según las agencias humanitarias.

Con EFE, AP y Reuters.