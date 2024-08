Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el sexto día de la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, un alto funcionario ucraniano explicó el domingo, 11 de agosto, que Kiev quería trasladar los combates a suelo enemigo para "desestabilizar" las fuerzas de Moscú, luego de que el sábado, Volodímir Zelenski, reconociera por primera vez en su discurso, que Kiev pretendía "trasladar la guerra al territorio del agresor".

La guerra ahora incluso está en territorio ruso. La incursión en la región rusa de Kursk es un intento de "estirar" las fuerzas de Moscú y "desestabilizar" a Rusia, según un alto funcionario ucraniano entrevistado por AFP, en el sexto día de este ataque sorpresa.

Tras meses de repliegue frente al Ejército del Kremlin en la zona oriental, Ucrania empezó el martes, 6 de agosto, una operación sin precedentes a gran escala en la región fronteriza rusa de Kursk, penetrando, según los analistas, al menos quince kilómetros y tomando el control de varias localidades.

El sábado 10 de agosto un responsable de seguridad ucraniano, que habló bajo condición de anonimato con AFP dijo:

El objetivo es estirar las posiciones del enemigo, infligir el máximo de pérdidas, desestabilizar la situación en Rusia -porque son incapaces de proteger sus propias fronteras- y trasladar la guerra a territorio ruso

El ejército ruso declaró el miércoles que Ucrania había desplegado unos 1.000 soldados en el marco de esta incursión, lo que sorprendió al Kremlin.

Preguntado por esta afirmación, el oficial ucraniano replicó que estaban implicadas "muchas más" tropas de Kiev, "miles".

“Trasladar la guerra al territorio del agresor”

Tras días de silencio sobre la operación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció por primera vez en su discurso diario del sábado por la noche, que Kiev pretendía "trasladar la guerra al territorio del agresor", alabando los primeros éxitos de sus tropas, literalmente dijo:

El jefe del Estado Mayor Syrskyi ya ha informado varias veces hoy sobre el frente y nuestras acciones y cómo llevar la guerra al territorio del agresor. Gracias a cada unidad de nuestras Fuerzas de Defensa que hacen esto posible

En respuesta al ataque, Rusia envió refuerzos e introdujo un régimen "antiterrorista" en tres regiones fronterizas con Ucrania, incluida Kursk.

El sábado anunció que había evacuado a más de 76.000 personas de la zona afectada por la incursión. Ucrania, por su parte, ha solicitado la evacuación de al menos 20.000 civiles de la región de Soumy, frente a Kursk.

Escaso impacto en el frente oriental

El responsable ucraniano, que habló en condición de anonimato con AFP, reconoció que aunque la incursión pretendía inicialmente desviar a las fuerzas rusas de las regiones ucranianas de Járkiv (noreste) y Donbass (este) para aliviar su presión sobre las tropas de Kiev (superadas en número y escasas de armamento), hasta el momento, no parece haber tenido mucho efecto en el frente oriental.

"En principio, la situación no ha cambiado. Su presión en el este continúa, no retiran sus tropas de esta zona", aunque la "intensidad" de los ataques rusos en el este haya "bajado un poco", detalló.

En cualquier caso, es una operación que "ha levantado realmente nuestra moral, la del ejército ucraniano, la del Estado y la de la sociedad", agotada por dos años y medio de invasión, dijo este oficial.

"Esta operación ha demostrado que podemos atacar y avanzar", subrayó.

Tarde o temprano, en su opinión, Rusia "detendrá" a las tropas ucranianas en la región de Kursk, pero si "pasado cierto tiempo, no consigue retomar estos territorios, podrían ser utilizados con fines políticos", por ejemplo, durante las negociaciones de paz, añadió el oficial.

Según él, Rusia estaba preparando un ataque masivo con misiles contra "centros de toma de decisiones" en Ucrania en respuesta a esta ofensiva.

Cuando esta acción comenzó Ucrania guardaba silencio sobre lo que estaba pasando. Estados Unidos declaró no haber tenido conocimiento y estar en contacto con Ucrania para tener más información de la operación. Sin embargo, de acuerdo con esta fuente, los aliados occidentales de Ucrania habían sido advertidos de la incursión.

"Dado que se están utilizando activamente armas occidentales" en esta operación, "nuestros socios occidentales estaban indirectamente implicados en su planificación", dijo.

En mayo, el presidente Joe Biden autorizó a Kiev a utilizar armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos situados al otro lado de la frontera rusa para repeler el empuje de Moscú sobre la región de Járkiv, aunque el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que la política estadounidense es desalentar ataques más amplios dentro de Rusia.

¿Y los civiles y el riesgo nuclear?

El funcionario ucraniano también aseguró que las tropas ucranianas estaban respetando el derecho humanitario internacional durante la incursión y que no tenían intención de anexionarse las zonas que ocupan actualmente.

"No hay ninguna idea de anexión… Actuamos respetando estrictamente el derecho internacional", declaró.

"No ejecutamos prisioneros, no violamos mujeres, no saqueamos", mantuvo. "Butcha, Irpine… nada de esto ha ocurrido ni ocurrirá", añadió, en referencia a las atrocidades atribuidas a las tropas rusas en estas localidades ucranianas a principios de 2022.

Preguntado sobre si la captura de la central nuclear de Kursk, cerca de la frontera, era uno de los objetivos de la operación, respondió:

Ya veremos (…). No vamos a causar en absoluto ningún problema de seguridad nuclear

El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha instado a ambas partes a "ejercer la máxima moderación para evitar cualquier amenaza a la seguridad nuclear".

"Estamos a la ofensiva. El objetivo es ampliar las posiciones del enemigo, infligir el máximo de pérdidas y desestabilizar la situación en Rusia, incapaz de proteger su propia frontera", declaró el responsable de seguridad bajo condición de anonimato.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y ha librado una ofensiva ocupando franjas del este y el sur del país y sometiendo a las ciudades ucranianas a ataques diarios con misiles y aviones no tripulados.

Tras reconquistar amplias zonas en 2022, las fuerzas ucranianas se han mantenido en la retaguardia y cada vez tienen más dificultades para conseguir personal y armas. Sin embargo, la irrupción ucraniana del martes pasado a través de la frontera hasta ahora ha sido la mayor y más exitosa ofensiva de este tipo por parte de Kiev en el conflicto, obligando al ejército ruso a enviar reservas y equipamiento adicional, aunque ninguna de las partes ha dado detalles precisos sobre las fuerzas comprometidas.

Con AFP