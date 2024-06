Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de varias idas y vueltas, finalmente el presidente argentino tiene su primera ley. Su controvertido proyecto estrella vio luz verde 184 días después de su llegada al Congreso. Pese a que Milei calificó la sanción como un “hito histórico y monumental”, diversos expertos lo ven con escepticismo debido a lo reducida que quedó la ley respecto al texto original. ¿Por qué a partir de ahora el mandatario se queda sin excusas y cuáles son los siguientes pasos del Gobierno? Lo analizamos.

Ahora sí, fin de la novela. Seis meses después de que la ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ llegara al Congreso, el proyecto estrella de Javier Milei es ley tras su aprobación en la Cámara de Diputados. El presidente de extrema derecha celebra así su primer triunfo legislativo y da por concluida la primera fase de su gestión, y anticipó.

Ahora se viene el cambio de régimen monetario

Pasaron 184 días desde el 27 de diciembre de 2023, cuando Guillermo Francos -en ese entonces ministro del Interior y hoy jefe de Gabinete- entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el proyecto de ley de desguace del Estado, compuesto por 664 artículos. En aquel momento, nadie creía que habría que esperar tanto para que el polémico texto se convirtiera en ley.

En el camino quedaron 426 artículos, que originalmente incluían 11 facultades delegadas al presidente, de las cuales se aprobaron 4, una lista de 41 empresas a privatizar que se redujo a 6, y reformas al régimen de pensiones. Además, se limitó al Ejecutivo la facultad de intervenir en organismos públicos y se creó una lista de entes relacionados con la cultura, que no pueden ser disueltos.

En cuanto al controvertido Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), se restringió su aplicación a los sectores de foresto industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. También se acordó la obligación de contratar proveedores locales por al menos el 20% del monto total de la inversión.

A regañadientes, el Gobierno comprendió que no le quedaba otra opción que ceder si quería asegurarse su primer éxito en el Congreso. Para lograr este objetivo, fue clave el rol de Francos, un funcionario con amplia experiencia política, quien logró destrabar las negociaciones con la oposición, que tantos dolores de cabeza le causaban a la Administración libertaria.

Una victoria a medias

Según los expertos consultados por este medio, el Gobierno no tiene mucho que celebrar debido a lo reducido que quedó el proyecto en comparación con el texto original. En este sentido, Miravet señala que no está seguro hasta qué punto el presidente deseaba la aprobación de la ley porque "no era en esencia lo que pretendía".

Aunque destaca la importancia para el oficialismo de haber logrado restituir el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales dentro del paquete fiscal también aprobado, el politólogo mostró escepticismo sobre el alcance de este triunfo.

En la misma línea, Samantha Olmedo, consultora política especializada en opinión pública y coordinadora académica en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA), considera que el Gobierno no tiene demasiadas medallas para colgarse más allá del paquete fiscal.

“Ganancias y Bienes Personales son los impuestos que más impacto tienen en la salud de la caja pública. Junto con el IVA, son los que más recaudan. Entonces, su aprobación será beneficiosa para la caja que más le preocupa al Gobierno, que es la de mantener el superávit”, precisa a France 24.

“Se acabaron las excusas”

Durante todo este tiempo, el oficialismo acusó a la oposición de entorpecer sus planes de gobierno por su rechazo a la Ley Bases. Milei, en reiteradas oportunidades, utilizó la negativa a aprobar su proyecto estrella como argumento para defenderse de las críticas por su gestión.

Con la sanción de la ley, miembros de distintas fuerzas disidentes le hicieron saber al presidente que ya no tiene más pretextos.

“Señor Presidente, va a tener las herramientas que pidió para gobernar. Basta de echar culpas a los demás. Se terminaron las excusas. Presente su plan de estabilización y crecimiento. Empiece a gobernar para los 46 millones de argentinos”, escribió en su cuenta de X el diputado por la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes.

“Pasaron más de 6 meses y aún desconocemos cuál es el plan del gobierno para estabilizar y crecer. ¿En cuál de todas las falacias lo tiene escondido, presidente? ¿En qué viaje se le perdió?”, añadió.

De igual manera, Nicolas Massot, diputado por Hacemos Coalición Federal, afirmó que "se terminan los pretextos" y "la cortina de humo".

"Lo que llegó es la hora de aflojar con la descripción y pasar a la acción, de mucha menos explicación y más gestión".

Tanto Miravet como Olmedo coinciden en que, a partir de ahora, el presidente ya no podrá responsabilizar a la oposición por sus problemas de gestión.

Miravet comentó:

Lo que veo a partir de ahora es una disputa por la narrativa. Por un lado, la oposición diciendo 'ahora te toca gobernar' y, por el otro, a Milei respondiendo 'esto no era lo que yo quería'.

En cuanto a la gobernabilidad del presidente, Olmedo opina que, con la sanción de la ley, la expectativa de la gente por buenos resultados será mayor.

Por otro lado, su colega percibe a los ciudadanos con "menos paciencia" y considera que la imagen positiva del presidente podría no sostenerse en el tiempo debido a las dificultades económicas que atraviesa gran parte de la población argentina.

"La gente, para evaluar la imagen positiva, va a empezar a pensar con el bolsillo", explica.

“Se viene el cambio de régimen monetario”

Tras la sanción de la Ley Bases, Milei aseguró que la primera fase de su gestión ha terminado.

En declaraciones al medio La Nación +, el mandatario calificó la aprobación como un "hito histórico y monumental" y anticipó los planes de su Gobierno para el futuro.

En el programa conducido por el periodista Antonio Laje, declaró:

Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, ahora se viene el cambio de régimen monetario

El Gobierno insiste con el Pacto de Mayo

A través de su cuenta de X, la Oficina del Presidente celebró el triunfo legislativo y resaltó que se logró con el apoyo de apenas 38 diputados y 7 senadores del partido oficialista La Libertad Avanza.

"El Poder Ejecutivo agradece nuevamente la labor patriótica de los señores legisladores, que comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en sus manos y aportaron su voto afirmativo, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país".

Asimismo, el Ejecutivo volvió a convocar a la firma del nuevo Pacto de Mayo a gobernadores, expresidentes, líderes de los principales partidos y legisladores "que quieran acompañar el proceso de cambio que lidera el presidente de la Nación, a eliminar del futuro de la Argentina las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad".

El Pacto de Mayo, inicialmente programado para firmarse el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, pero pospuesto debido a la demora en la sanción de la Ley Bases, representa un 'nuevo contrato social' que consta de "10 principios del nuevo orden económico argentino".

Los 10 puntos son:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada

2. El equilibrio fiscal innegociable

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio

6. La re-discusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

7. El compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

9. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global

El Gobierno argentino anunció que, en horario nocturno, como otros actos que ha realizado, justo después de la medianoche, en las primeras horas del Día de la Independencia (el 9 de julio) firmará el pacto en la ciudad de San Miguel de Tucumán.