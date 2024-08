Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio Público Federal de México informó el jueves 15 de agosto que investigará el presunto delito de traición a la patria por el traslado en avión de Ismael 'El Mayo' Zambada de México a Estados Unidos, el pasado 25 de julio. La acusación es en contra de Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo’ Guzmán, luego de que Zambada, líder histórico del Cartel de Sinaloa, dijera que fue secuestrado y trasladado al país vecino contra su voluntad.

Para la Fiscalía General de México, “la razón prioritaria de la investigación” en el caso del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada es dar con los responsables de una supuesta traición a la patria.

Un delito tipificado en el código penal mexicano en su artículo 123, que establece que se impondrá prisión de 5 a 40 años a los ciudadanos que cometan traición a la patria, señalando que también es responsable de ese delito, entre otras causales, quien prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, o trasladarla fuera de México con tal propósito.

Ese sería el caso del narcotraficante y líder histórico del Cartel de Sinaloa, ‘El Mayo’ Zambada, según su versión, difundida por su abogado en una carta, en la que dice que fue secuestrado y trasladado de México a Estados Unidos, cuando iba a mantener un encuentro con Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo’, quien también fue detenido el pasado 25 de julio.

La Fiscalía informó que las pruebas fundamentales están en Estados Unidos y, dijo, “están vinculadas directamente con un vuelo ilegal; con un avión de matrícula clonada y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano, hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando”.

Las autoridades realizaron una diligencia ministerial y de investigación policiaca en el aeropuerto “Doña Ana”, en Santa Teresa, Nuevo México, con la autorización del Gobierno de ese país, sin que se obtuvieron los datos necesarios para lograr establecer elementos contundentes que colaboren con la investigación.

Por ello, la Fiscalía solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos información que, reclamaron, “hasta hoy no ha sido proporcionada”.

’Fui secuestrado'

El 10 de agosto, el capo mexicano entregó detalles de lo que sucedió el 25 de julio, a través de una carta que difundió su abogado. “Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos”, aclaró ‘El Mayo’, al inicio de la misiva y agregó que tampoco tenía acuerdos con las autoridades de ambos países.

“Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad. A continuación se detalla cómo ocurrió”.

El narcotraficante de 76 años dijo que Joaquín Guzmán López le pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de su estado, Sinaloa.

“Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, diputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”.

En esa reunión, dijo, además de Héctor Cuen y Rocha Moya, también le informaron que estaría presente Iván Guzmán Salazar, quien es señalado como el heredero del Cartel de Sinaloa.

El relato de 'El Mayo' sobre lo ocurrido el 25 de julio

Ese día, relató ‘El Mayo’, acudió al lugar fijado en las afueras de Culiacán, donde iba a tener lugar la reunión a las 11:00.

“Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Les saludé brevemente antes de entrar a una sala en la que había una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo".

"Me condujeron a otra sala que estaba a oscuras. En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada”.

En la carta señaló que un grupo de hombres lo tiró al suelo y le colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Según su relato, lo ataron y esposaron, y luego lo obligaron a meterse en en una camioneta. “Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, agregó.

Joaquín es quien le quita la capucha. En el avión, asegura, “no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo”. Luego de un viaje de casi tres horas, llegaron hasta El Paso, en Texas, donde fue detenido por las autoridades estadounidenses. Con esta carta, subrayó que la versión de supuestamente haberse entregado es falsa.

El Asesinato de Héctor Cuen

En esta carta también desmintió la versión oficial que presentaron las autoridades de Sinaloa sobre el asesinato de Héctor Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal electo. ‘El Mayo’ cuestionó que se haya dicho que Cuen fue asesinado en una gasolinera por dos hombres que intentaron robar su camioneta. “Eso no es lo que ocurrió”, añadió.

Según el capo mexicano, mataron al exrector en el mismo lugar y a la misma hora en la que él fue secuestrado en Culiacán.

Sobre este asesinato, la Fiscalía General de la República también asumió las investigaciones e informó que peritos y analistas de la Agencia de Investigación Criminal reportaron que el cuerpo de Cuen tiene un fuerte hematoma en la cabeza y que la víctima recibió cuatro disparos en las piernas.

“El video de la gasolinera tiene sonido y sólo se escucha un disparo. Los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos”, indicó la Fiscalía en un comunicado, con lo que cuestiona la versión oficial de las autoridades de Sinaloa de un supuesto robo.

Además, mencionaron que tampoco se cumplieron, por parte de las autoridades involucradas (de Sinaloa), las medidas de preservación del cuerpo y realizaron una incineración “contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”.

Sara Bruna Quiñonez Estrada lideraba la Fiscalía de Sinaloa hasta este 16 de junio, luego de presentar su renuncia por los señalamientos de varias inconsistencias en la investigación del caso Cuen. Ella fue designada directamente por el gobernador Rubén Rocha Moya.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en su programa diario de las mañanas y felicitó el trabajo de la Fiscalía de la República, debido "a las contradicciones" que se están encontrando en este caso. Además, dijo que hay que esperar a las pesquisas para saber si el gobernador Rocha Moya tuvo alguna implicación en el caso.

“No sabemos si él estaba enterado de esta situación, ya él ha dicho que no estaba en el país. Pero vamos a esperarnos, vamos a esperar a tener toda la información y que se aclare; que no sea como antes, que se ocultaban las cosas”, dijo el presidente mexicano.

Sugirió también a la Fiscalía de la República solicitar más información al gobierno de Estados Unidos porque aún no cuentan con toda la información. "Por ejemplo, todavía no sabemos qué pasó con el piloto, si fue liberado, ni de dónde es. Y la investigación sobre los desaparecidos, el asesinato del exrector. Todo”, señaló.

