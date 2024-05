Your browser doesn’t support HTML5 audio

La edición 77 del Festival de Cannes se inauguró este martes 14 de mayo con la entrega de una Palma de Oro honorífica a la actriz estadounidense Meryl Streep. Además de este reconocimiento y la huida de Irán del director Mohammad Rasoulof, la apertura del certamen ha estado marcada por controversias: amenazas de huelgas de trabajadores del cine, protestas por la disparidad de género en la muestra, rumores sobre denuncias de abusos sexuales contra realizadores y la sombra de la anulación de la sentencia contra Harvey Weinstein, que disparó el movimiento #MeToo.

El Festival de Cannes 2024 se inauguró este martes 14 de mayo con la presentación del jurado, presidido este año por la realizadora estadounidense Greta Gerwig, directora de 'Barbie', y la entrega de una Palma de Oro honorífica para Meryl Streep y otra para George Lucas, en una apertura llena de altibajos.

El lunes, en la víspera de la inauguración del festival, entre 100 y 200 trabajadores de la industria del cine en Francia protestaron en la sede del Centro Nacional del Cine, en París, para exigir la salida de su presidente, Dominique Boutonnat, quien será juzgado en junio por una denuncia de agresión sexual.

Leer tambiénGreta Gerwig, directora de ‘Barbie’, presidirá el jurado del Festival Cannes 2024

La protesta en París, comandada por la actriz Judith Godrèche, es apenas una parte de una atmósfera que tensión que envuelve al festival, que este año ocurre en medio de amenazas de huelgas, nuevas acusaciones de abusos sexuales contra realizadores y la sombra de la anulación —por parte de un tribunal de apelaciones de Nueva York— de la sentencia por agresión sexual contra Harvey Weinstein, que dio inicio al movimiento #MeToo.

El ambiente festivo y glamoroso de Cannes también se ha visto empañado por las acusaciones de nueve mujeres contra el director francés Alain Sarde por violación, agresión sexual y acoso. El cineasta de 72 años, que ha producido al menos 200 películas y es un ícono en Francia, ya había sido señalado por un caso similar. Las acusaciones fueron reveladas en principio por una investigación de la revista Elle y los supuestos delitos habrían sido cometidos cuando las denunciantes eran menores de edad.

El director del festival, Thierry Fremaux, ha lamentado que la industria del cine y la atención de los espectadores y público en general esté en los últimos años más enfocada en asuntos políticos y sociales que en las películas y el trabajo de los realizadores.

"Antes solo se hablaba de cine. Nosotros, como organizadores, solo teníamos una preocupación: las películas: ¿le gustarán a la gente, las odiarán?", dijo Fremaux en una conferencia de prensa.

El comentario de Fremaux respondía a la pregunta de un periodista del diario francés Le Figaró sobre la posible publicación de una lista de directores o realizadores acusados de violencia y abuso sexual y —también— sobre la contratación por parte de la organización de Cannes de un equipo especializado en el manejo de crisis para tratar las repercusiones y el impacto que tendría la difusión de esta supuesta lista sobre el festival.

Meryl Streep: el gran homenaje a un ícono femenino del cine

La gran homenajeada de la noche inaugural de Cannes fue la actriz estadounidense Meryl Streep, quien fue galardonada con una ovación de pie al recibir la Palma de Oro honorífica, en una emocionante ceremonia de apertura que arrancó lágrimas y aplausos.

"Este premio es único en el mundo del cine y estoy muy honrada de recibirlo", expresó la actriz estadounidense, de 64 años y una leyenda del cine, desde el escenario del Gran Teatro Lumière y junto a la intérprete francesa Juliette Binoche, encargada de hacerle entrega del galardón.

Streep, que ha ganado tres veces el Oscar y tiene una cifra récord de 21 nominaciones, ya había sido premiada por el prestigioso festival de la Costa Azul francesa 35 años atrás, cuando se coronó como mejor actriz por 'Evil Angels' (’Un grito en la oscuridad', 1988).

Binoche, que no podía contener las lágrimas, resaltó la importancia de Streep para todas las mujeres del séptimo arte: "Has cambiado nuestra forma de ver a las mujeres en el mundo del cine y nos has dado una nueva imagen de nosotras mismas", logró completar la actriz francesa, al segundo intento, mientras muchas otras figuras presentes en la sala, como la realizadora y actriz Greta Gerwig, también lloraban.

Leer tambiénHuida de director iraní aviva tensión en el cine, mientras Cannes se alista para un explosivo festival

Amenazas de huelga: reivindicaciones laborales y “paridad” de género

Un colectivo de taquilleros, proyeccionistas y trabajadores de la industria ha amenazado también con sacudir el festival con llamados a sumarse a una huelga que exige beneficios laborales y paridad de género.

El grupo —con contratos a plazos o por cuenta propia, que devenga salarios por hora o por un máximo de 12 horas por día— exige que se les otorgue el estatus de 'trabajadores intermitentes del espectáculo', una condición que les daría acceso a incrementos y otros beneficios contractuales. Por ahora, el Festival ha respondido diciendo que está abierto al diálogo.

Todo el mundo quiere evitar una huelga. —Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes.

También, asociaciones como el grupo 50/50, que promueve la igualdad en la industria cinematográfica y audiovisual, ha lamentado que este año la lista de la selección oficial de Cannes tenga apenas 20% de representación de mujeres y que solo cuatro de ellas compiten por la Palma de Oro, frente a seis de la edición pasada, algo que este grupo ha denunciado como "un retroceso".

El jurado, las estrellas y las películas

Casi tan prestigioso como ganar una Palma de Oro, que es el máximo galardón del Festival de Cannes, es formar parte del jurado que elige al ganador. Este año, el jurado —presidido Greta Gerwig, la primera mujer directora de EE.UU. que preside un jurado de Cannes— incluye también a la actriz estadounidense Lily Gladstone, criada en una reserva indígena de nativos piesnegros y protagonista del filme ‘Los asesinos de la flor de la luna’ (Killers of the Flower Moon), del director Martin Scorsese.

Leer también’Los asesinos de la flor de la luna', de Scorsese, con De Niro y DiCaprio, se estrena en Cannes

Del jurado también forman parte el actor francés Omar Sy, ganador de un premio César, el equivalente francés al Óscar, por "Los intocables"; el director español Juan Antonio Bayona, 12 veces ganador de Premio Goya; la francesa Eva Green, una de las pocas mujeres que han protagonizado una película de James Bond; la directora libanesa Nadine Labaki; el actor italiano Pierfrancesco Savino; y el japonés Hirokazu Kore-eda, ganador de la Palma de Oro en 2018 por la película 'Shoplifters' (‘Ladrones de tienda’).

La competencia también tiene este año sorpresas y grandes nombres, como la francesa Agathe Riedinger, que debuta con 'Diamant brut', sobre la telerrealidad; la megaestrella Francis Ford Coppola, que aspira a una tercera Palma de Oro con 'Megalópolis', 45 años después su triunfo por 'Apocalypse Now'; así como los directores Jacques Audiard, David Cronenberg, Paolo Sorrentino.

Con información de Reuters, AP, EFE y medios locales.