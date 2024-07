Your browser doesn’t support HTML5 audio

11/07/2024 · 08:29 AM

"No es inverosímil estimar que hasta 186.000 o más muertes podrían ser atribuibles al actual conflicto en Gaza". Según una "carta" publicada en el sitio web de The Lancet, el número de muertos en el territorio palestino en guerra con Israel, desde hace 10 meses, es muy superior a los más de 38.300 contabilizados por el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás. ¿Cómo han llegado los autores a esta estimación? ¿Es creíble su cifra? Veámoslo más de cerca.

Según una publicación titulada "Contar los muertos en Gaza: difícil pero esencial", hecha pública en línea el viernes 5 de julio en el sitio web de la célebre revista médica británica The Lancet, "no es inverosímil estimar que hasta 186.000 o más muertes podrían ser atribuibles al actual conflicto en Gaza".

Sobre la base de "una estimación de la población de la Franja de Gaza en 2022, que se situaba en 2.375.259 habitantes, esto representaría entre el 7 y el 9% de la población total de la Franja de Gaza", prosiguen los autores de The Letter, publicada en la sección Correspondence del sitio web.

Estas cifras son muy superiores a las publicadas el miércoles 10 de julio por el ministerio de Sanidad de Gaza, que cifró en 38.300 el número de muertos en el territorio palestino desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Hamás, en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 del movimiento islamista en suelo israelí, que dejó 1.200 muertos y 250 secuestrados de acuerdo con el Gobierno de ese país.

Muertes directas e indirectas

Firmado por Rasha Khatib, investigadora del American Advocate Aurora Health Institute y del Instituto de Salud Pública de la Universidad Beir Zeit, en Cisjordania ocupada; Martin McKee, catedrático de Salud Pública Europea de la London School of Hygiene & Tropical Medicine y miembro del Comité Asesor Internacional del Instituto Nacional Israelí de Investigación sobre Políticas de Salud; y Salim Yusuf, profesor distinguido de Medicina de la Universidad McMaster y de Ciencias de la Salud de Hamilton (Canadá), esta publicación, que incluye una estimación del número de muertes directas e indirectas como consecuencia del conflicto, ha dado mucho que hablar.

Y ello a pesar de que no se trata ni de un informe ni de un estudio científico. La página web de The Lancet afirma que la correspondencia o "cartas" son "reflexiones" de los lectores sobre "contenidos publicados en sus revistas, o sobre otros temas de interés general" que "normalmente" no pasan por el proceso de revisión por pares. Esta etapa está ampliamente aceptada como método de referencia para validar los resultados científicos de los investigadores por parte de expertos en su campo.

En concreto, para llegar a la estimación de 186.000 muertes, los autores partieron del principio por el cual "los conflictos armados tienen repercusiones indirectas en la salud, más allá de los daños directos causados por la violencia". Por tanto, aplicaron una "estimación conservadora" de cuatro muertes indirectas por una directa, basando su cálculo en las 37.396 muertes registradas el 19 de junio por el ministerio de Sanidad de Hamás, el movimiento palestino en el poder en Gaza, desde su golpe de fuerza en junio de 2007. Esta cifra está "probablemente subestimada" debido a las dificultades encontradas sobre el terreno para realizar evaluaciones diarias.

Para llegar a su estimación de "cuatro muertes indirectas por cada muerte directa", los autores se basaron en un informe publicado en 2008 por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Conflictos Armados. El documento hace referencia a "estudios que demuestran que mueren indirectamente entre tres y quince veces más personas por cada persona que muere de forma violenta". Sin embargo, los firmantes de la "carta" no especifican por qué han elegido la cifra de cuatro para su "estimación conservadora". En consonancia con la polémica suscitada en torno al número de víctimas mortales de Gaza, la publicación provocó una avalancha de reacciones en Internet.

Por un lado, ha sido duramente criticada por quienes ven en ella una publicación sesgada, un método de cálculo cuestionable y estimaciones hipotéticas. Para el diario israelí The Jerusalem Post, The Lancet dio a la publicación una forma de "fiabilidad" que incitó a los internautas "antiisraelíes" a "difundir masivamente la nueva calumnia en las redes sociales"

Por otro lado, la correspondencia, recogida por varios medios de comunicación internacionales, está siendo bien recibida y difundida para expresar mensajes de apoyo a la población gazatí y pedir el fin de las operaciones militares israelíes en Gaza.

La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, la publicó en su cuenta X para ilustrar las consecuencias de lo que describió como "9 meses de genocidio" en Gaza.

Una estimación "coherente", según Médicos del Mundo

¿Es creíble la estimación presentada por esta "carta"? Sí, según algunas ONG que trabajan en el territorio palestino.

Según Jean-François Corty, médico humanitario y presidente de la ONG Médicos del Mundo:

La cifra de 186.000 muertos mencionada en The Lancet es coherente con la situación sanitaria, militar y geopolítica debida al bloqueo marítimo, aéreo y terrestre impuesto a la Franja de Gaza. Esta estimación refleja fielmente la tragedia absoluta vivida sobre el terreno por la población

"Desde noviembre/diciembre, vengo diciendo que las cifras que se barajan están infracalibradas con respecto a la realidad, en un contexto en el que hay mucha propaganda en torno al número de víctimas humanas, como en muchos conflictos y no exclusivamente en Gaza. Desde el principio de la polémica sobre las cifras del ministerio de Sanidad de Hamás, que probablemente son erróneas, he dicho que probablemente son erróneas, sí, pero porque están infracalibradas", afirma.

Jean-François Corty asegura que las cifras del ministerio de Sanidad de Hamás tienen en cuenta los muertos identificados, "sin tener en cuenta todos los muertos que quedaron bajo los escombros de los bombardeos ni las víctimas indirectas, que murieron por falta de asistencia o de acceso a la asistencia, o porque no fueron trasladadas a un centro sanitario".

El presidente de la ONG, que actualmente cuenta con un equipo de unas cincuenta personas en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, recuerda que antes del 7 de octubre había en Gaza 35 hospitales en funcionamiento, "con un buen nivel de atención médica y decenas, si no centenares, de centros de salud locales".

"Sin embargo hoy, la mayoría de estos hospitales ya no funcionan, sólo quedan entre 5 y 10, y están saturados de pacientes… No sólo acogen a enfermos, sino también a familias de desplazados, y se están quedando sin nada: combustible para sus generadores, medicinas y material médico y quirúrgico", añade.

Si se suman los que probablemente morirán de desnutrición o a consecuencia de las heridas infligidas por los bombardeos israelíes en las próximas semanas y meses, por el riesgo de sobre infección y porque su patología se tratará tarde, entonces sí", concluye: "La cifra de 186.000 muertos mencionada en The Lancet es creíble".

El número de víctimas lo proporciona el ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás

El Ministerio recoge la información de los hospitales del enclave y de la Media Luna Roja Palestina.

El Ministerio de Sanidad de Gaza no indica cómo murieron los palestinos, si por ataques aéreos israelíes y/o fuego de barrera o por ataques palestinos fallidos con cohetes. Describe a todas las víctimas como víctimas de la "agresión israelí" y no distingue entre civiles y combatientes.

Durante las cuatro guerras y los numerosos enfrentamientos entre Israel y Hamás, las agencias de la ONU han citado regularmente las cifras del ministerio de Sanidad en sus informes. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Palestina también utilizan estas cifras.

Tras episodios bélicos anteriores, la Oficina Humanitaria de las Naciones Unidas publicó cifras de víctimas basadas en su propia investigación de los historiales médicos. Las cifras de la ONU coinciden en líneas generales con las del ministerio de Sanidad de Gaza, con algunas diferencias.

