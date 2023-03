Mario Búcaro, canciller de Guatemala: La libertad de prensa es parte de nuestra sociedad

El ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco acudió a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, en representación del presidente Alejandro Giammattei, quien no pudo acudir a raíz de "una agenda muy intensa", según declaró a France 24 en Español. Búcaro, al ser preguntado sobre el caso de José Rubén Zamora, un periodista en previsión preventiva desde hace aproximadamente ocho meses, aseguró que, en Guatemala, se "respeta la libertad de prensa". Mario Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, se reunió brevemente con France 24 en Español en Santo Domingo, República Dominicana, el país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana 2023, que reúne las delegaciones de 22 países de habla hispana y portuguesa en América Latina y en Europa. Bajo el lema "Juntos bajo una Iberoamérica justa y sostenible", la cumbre busca encontrar líneas y acciones comunes en la lucha contra el cambio climático, contra la inseguridad alimentaria y a favor de cerrar las brechas digitales en la región. Búcaro es el máximo representante de la delegación guatemalteca, ante la ausencia del presidente, Alejandro Giammattei. ¿Qué extrae Guatemala de la Cumbre Iberoamericana?El foro iberoamericano es un espacio de diálogo político pero también de concertación de los proyectos de cooperación que tenemos en toda Iberoamérica y Latinoamérica. Sin duda alguna, lo que extraemos de esta gran conferencia es, primero, el foro empresarial donde más de mil empresarios pudieron ser parte del proceso aportando oportunidades. Es trascendental que empecemos a ver que la cooperación debe llevar ese componente de trabajo del sector privado, sociedad civil y Gobierno, todos trabajando sobre los retos de un mundo que se encuentra ahora por un proceso de reestructuración, por supuesto afectado por todos los problemas comunes como el cambio climático o los conflictos armados.Se reunió de forma bilateral con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. ¿Qué oportunidades ve en la relación entre Guatemala y la Unión Europea?Recientemente estuvimos en Madrid, Guatemala fue uno de los países anfitriones de la Fitur (la Feria Internacional de Turismo de España) y tuvimos la oportunidad de conversar con el Rey y con el presidente Sánchez. Fuimos trazando una agenda importante para poder promover ese vínculo que necesitamos de cara a la presidencia de San Vicente y las Granadinas en la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la presidencia que ostentará España [del Consejo de la UE] en el segundo semestre de 2022, una presidencia que va a ser una gran oportunidad para estrechar los lazos y empezar a trabajar en el tratado de asociación y el pilar comercial de nuestros países para que juntos podamos crear esas oportunidades.¿Usted cree que guerra en Ucrania ha hecho que Europa mire más hacia América Latina?Sin duda alguna, Guatemala alza la voz por Ucrania, creemos que esta guerra injustificada que ha promovido la Federación de Rusia también merece que nosotros comencemos a trabajar en conjunto con Europa en los temas como la promoción de la paz, de justicia, de derechos humanos que también merecen tener el pueblo ucraniano después de este conflicto tan terrible. (...) Hay muchas personas internamente desplazadas en el mundo, Guatemala también ha recibido refugiados ucranianos y creemos que es importante que podamos aportar todos los elementos que hagan un puente efectivo para que crezcamos juntos y salgamos adelante de este conflicto.La migración ha sido uno de los ejes de la Cumbre. ¿Qué está haciendo Guatemala para garantizar los derechos humanos de los migrantes que atraviesan su país?La política migratoria de Guatemala es una política muy clara, creemos en la migración ordenada, segura y regular. Nosotros hemos agregado el componente "optativa", y menciono la palabra optativa porque tenemos programas de movilidad hacia Estados Unidos, México y Canadá que permiten que los trabajadores vayan de manera temporal a través de los procesos que se hacen con los Gobiernos. Pero también tenemos que entender que el cambio climático ha hecho que esa migración se agrave y Guatemala ha sido un país de tránsito. Sobre esos elementos estamos trabajando con la Casa Blanca, porque nosotros somos parte del grupo de retorno y reinserción. Nuestra política de migración es sumamente clara, nosotros no toleramos por ningún motivo el tráfico de personas (...) Tenemos penas que van desde los 30 a los 50 años, no podemos permitir que nuestros niños y familias sean utilizados como mercancías y por eso nuestra política es muy clara: cero tolerancia al tráfico de personas y un trabajo interinstitucional para los principios de responsabilidad compartida.Otro eje de la cumbre es la protección del medio ambiente. Sin embargo, Guatemala es uno de los países con más asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo. ¿Cómo se explica esta paradoja?Cuando usted evalúa los avances que Guatemala ha tenido en avance a los derechos humanos, los elementos que hoy tenemos de trabajo, tenemos que valorar dos temas: el primero, el principio de in dubie pro reo[en caso de duda, se favorece al acusado, es decir, se mantiene la presunción de inocencia] (...) La justicia para aquellos que merecen hoy ese tema del esclarecimiento de cualquier hecho es universal para todo los guatemaltecos y, por supuesto, seguiremos combatiendo ese problema (...) Este es un flagelo que afecta a todos los países, pero Guatemala no permitirá la impunidad y seguiremos trabajando en la averiguación de la verdad para aquellos defensores que han luchado por las causas justas. La corrupción es un problema endémico en Guatemala. ¿Cómo lucha el país contra este asunto?La Casa Blanca y otras organizaciones, especialmente la UE, han reconocido el trabajo de la Comisión presidencial en la lucha contra la corrupción. Tenemos portales de transparencia que están a la vista de todo el pueblo, para nosotros es fundamental esa lucha contra la corrupción y por supuesto el presidente Alejandro Giammattei lo ha matizado así.¿Por qué Giammattei no acudió a la Cumbre?Tenemos una agenda muy intensa, el presidente está concluyendo una gira departamental muy importante, porque este fin de semana se está terminando el proceso de registro de empadronamiento que da paso libre a iniciar la campaña electoral de Guatemala en primera vuelta [que tendrá lugar el 23 de junio de este año]. Esperamos que, sin duda alguna, nos acompañen los medios amigos para dar seguimiento a esta fiesta.¿Qué expectativas tiene para la primera vuelta de las elecciones?Una fiesta electoral importante, Guatemala tiene una democracia fuerte, vibrante, cada cuatro años tenemos oportunidad de elegir a nuestros gobernantes, tenemos en un solo día elecciones para alcaldes, parlamentarios para el Parlamento Centroamericano y parlamentarios de nuestro Congreso, así que estamos contentos por eso.Sabemos que defiende la separación de poderes en Guatemala, pero queríamos preguntarle sobre el caso del periodista José Rubén Zamora, en prisión preventiva. ¿Cómo valora ese caso?Somos muy respetuosos del poder judicial, pero respetamos la cobertura que ustedes le están dando [al caso], ya que muestra que la libertad de prensa es parte de nuestra sociedad. Por supuesto, ha sido un juicio público que tiene la característica también de in dubio pro reo, nadie puede ser condenado a menos que sea citado y vencido en juicio. Él está teniendo la oportunidad del ejercicio de la defensa en los distintos foros que tenemos, tenemos un sistema que ha avanzado muchísimo en el sistema acusatorio y, gracias a la cobertura que los medios le han dado, hoy podemos ver como el sistema funciona.