El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado este domingo 23 de junio que "actuará hasta mayo de 2027″, el final de su segundo mandato, independientemente de quién gane las elecciones legislativas anticipadas que ha convocado.

"El Gobierno entrante, que reflejará necesariamente vuestro voto, se parecerá, así lo espero, a los distintos republicanos que habrán mostrado el coraje de oponerse a los extremos", añadió Macron en una carta abierta publicada en medios franceses.

Los sondeos apuntan a que la ultraderechista Agrupación Nacional saldrá vencedora de la votación anticipada cuya primera vuelta está fijada para el 30 de junio.

Marine Le Pen, la cabeza visible del partido, ha dicho que la dimisión de Macron podría ser la única solución para evitar un Parlamento sin consenso durante los tres años que le quedan de mandato.

El presidente sorprendió al país disolviendo el Parlamento después de que la extrema derecha derrotara a su partido centrista en las elecciones al Parlamento Europeo a principios de este mes.

Macron, en su carta dijo el domingo:

Pueden confiar en mí para actuar hasta mayo de 2027 como su presidente, protector en todo momento de nuestra república, de nuestros valores, respetuoso del pluralismo y de vuestras elecciones, a su servicio y al de la nación

Insistió en que la próxima votación, con una segunda vuelta el 7 de julio, no era "ni una elección presidencial ni un voto de confianza al presidente de la república", sino una respuesta a "una sola pregunta: ¿quién debe gobernar Francia?"

Los sondeos de opinión apuntan a que el RN logrará el mejor resultado de su historia en las legislativas, lo que podría darle la oportunidad de nombrar un primer ministro, muy probablemente su joven y telegénico jefe de partido, Jordan Bardella.

Macron reconoció que su decisión de convocar los comicios anticipados había generado en algunos votantes "una rabia que se ha vuelto contra mí".

"El objetivo no puede ser continuar como estaban las cosas. He oído que quieren un cambio", añadió, destacando en particular las "respuestas mucho más fuertes y firmes" de su administración sobre "la inseguridad y la impunidad".

