El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó el jueves a Mayotte para evaluar las consecuencias del ciclón Chido en el archipiélago del océano Índico. Las autoridades francesas informaron de que, según cifras preliminares, al menos 31 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas, más de 200 de gravedad.

"Mayotte está demolida", le dijo un agente de seguridad del aeropuerto a Macron tan pronto como bajó del avión.

El agente de seguridad, Assane Haloi, afirmó que los niños pequeños no tienen agua ni electricidad y no tienen a dónde ir porque "todo está demolido".

"No hay techo, no hay nada. No hay agua, ni comida ni electricidad. Ni siquiera podemos refugiarnos, estamos todos mojados y nuestros hijos se cubren con lo que tenemos para poder dormir", dijo, pidiendo ayuda de emergencia.