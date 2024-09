Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/09/2024 · 10:29 AM

Este lunes 16 de septiembre, un día después del segundo aparente intento de asesinato contra el exmandatario y candidato presidencial republicano, Donald Trump, las miradas se centran en el sospechoso, las medidas de seguridad y las circunstancias que llevaron al supuesto atacante a actuar. Según fuentes policiales, citadas por la agencia de noticias AP, el presunto atacante fue identificado como Ryan Wesley Routh, un hombre de 58 años, que estuvo varios meses en Ucrania, con intención de ayudar a ese país frente a la invasión de Rusia. A continuación, los datos que se conocen sobre los hechos y el sospechoso del caso.

1-Los hechos

El exmandatario de Estados Unidos y candidato republicano a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, Donald Trump, se encuentra a salvo luego de que el domingo 15 de noviembre se registrara lo que el FBI describió como lo que “parece ser un intento de asesinato”.

Todo ocurrió mientras Trump jugaba en uno de sus campos de golf en West Palm Beach, Florida.

Según las autoridades, un hombre con un rifle propinó varios disparos, mientras se encontraba escondido en los arbustos, a entre 400 y 500 metros de distancia del líder político.

Estos hechos ocurrieron solo dos meses después del intento de asesinato contra Trump, mientras encabezaba un mitin de campaña, en Pensilvania, donde resultó herido en una oreja.

2-¿Qué se sabe del sospechoso del nuevo presunto intento de asesinato contra Trump?

Autoridades policiales, que hablaron con la agencia de noticias AP en condición de anonimato, señalaron que el hombre fue identificado como Ryan Wesley Routh, de 58 años. Información que coincide con la publicada por medios locales, como ‘The New York Time’ y ‘Fox News’.

Las miradas están puestas sobre el sospechoso y uno de los datos que hasta el momento llama más la atención en la investigación es su aparente interés por Ucrania en medio de la invasión en curso por parte de Rusia.

Según las primeras informaciones reveladas, Routh publicaba con frecuencia en las redes sociales sobre la guerra en Ucrania y tenía un sitio web en el que buscaba recaudar dinero y reclutar voluntarios para trasladarse a ese país, con el fin de combatir contra las tropas de Moscú.

Este conflicto es definitivamente blanco y negro. Se trata del bien contra el mal

De hecho, ‘The New York Times’ reportó que había entrevistado a Routh en 2023 para un artículo sobre los estadounidenses que se ofrecieron como voluntarios para ayudar en el territorio ucraniano. Routh afirmó entonces al diario que en 2022 había viajado a esa nación y permanecido allí por varios meses. Y que se encontraba tratando de reclutar soldados afganos que huyeron de los talibanes para luchar a favor del país atacado.

"Muchos de los otros conflictos son grises, pero este conflicto es definitivamente blanco y negro. Se trata del bien contra el mal", señaló Routh en una entrevista publicada por ‘Newsweek Romania’ en junio de 2022. Sus comentarios sugirieron que estaba en Kiev en ese momento.

Sobre su interés por Ucrania, la agencia de noticias Reuters encontró perfiles del sospechoso en las plataformas X, Facebook y LinkedIn, bajo el nombre de Ryan Routh, pero el acceso público a los perfiles de Facebook y X fue eliminado horas después del tiroteo en Florida.

El pasado 21 de abril, Routh envió un mensaje en X a Elon Musk, en el que escribió: "Me gustaría comprarte un cohete. Deseo cargarlo con una ojiva para el búnker de la mansión del Mar Negro de Putin para acabar con él. ¿Puedes darme un precio, por favor?".

3- Una inclinación política ambigua

En junio de 2020, el presunto atacante hizo una publicación en la plataforma X dirigida al entonces presidente Trump para decir que ganaría la reelección si emitía una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia procesara la mala conducta policial. Ese año, también publicó en apoyo de la campaña presidencial demócrata de la entonces representante estadounidense Tulsi Gabbard, de Hawái, quien desde entonces abandonó el partido y respaldó al polémico líder conservador.

Sin embargo, en los últimos años, sus publicaciones sugieren que se desencantó de Trump y expresó su apoyo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris.

El pasado julio, tras el intento de asesinato de Trump en Pensilvania, Routh instó a Biden y Harris a visitar a los heridos en el tiroteo en el hospital y a asistir al funeral de un exjefe de bomberos que murió en esos hechos.

Los documentos sobre votantes muestran que Routh se registró como votante no afiliado en Carolina del Norte en 2012, y que recientemente emitió su sufragio personalmente durante las primarias del Partido Demócrata de ese estado, el pasado marzo.

Los registros federales de financiación de campañas señalan que el hombre hizo 19 pequeñas donaciones políticas por un total de 140 dólares desde 2019, utilizando su dirección de Hawái a ActBlue, un comité de acción política que apoya a los candidatos demócratas.

4- Calificativo de "padre amoroso" y antecedentes conocidos del sospechoso

Según los registros policiales, Routh, de 58 años, vivió en Carolina del Norte durante la mayor parte de su vida antes de mudarse en 2018 a Kaaawa, Hawái, donde él y su hijo operaban una empresa de construcción de cobertizos, como señaló una versión archivada de la página web de la empresa.

El hijo del presunto atacante, Adam, indicó a Reuters en la ferretería donde trabaja en Hawái, que aún no había oído hablar del último intento de asesinato de Trump y que "no tenía información", añadiendo que no era algo que creyera que su padre haría.

Otro hijo de Routh, Oran, emitió un breve comunicado a la cadena CNN, en el que señaló: "No tengo ningún comentario más allá de un perfil de su carácter como padre amoroso y cariñoso (…) No sé qué ha pasado en Florida".

Por otra parte, informes de las autoridades muestran que mientras Routh vivía en Greensboro, Carolina del Norte, tuvo múltiples enfrentamientos con la Policía. Fue condenado en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva, según los registros en línea del Departamento de Correcciones para Adultos de ese estado del sur del país.

No obstante, los registros no proporcionan mayores detalles sobre el caso. Una historia de ‘News & Record’ de 2002 señala que un hombre con el mismo nombre fue arrestado después de un enfrentamiento de tres horas con agentes policiales. La nota de prensa indica que lo detuvieron durante una parada de tráfico, puso su mano en un arma y se atrincheró dentro de una empresa de techado. Era el dueño del negocio, según los documentos de incorporación del estado.

5-¿Qué ha comunicado Trump desde el presunto nuevo intento de asesinato?

En un correo electrónico dirigido a sus simpatizantes, el expresidente subrayó: “Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuchen esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BIEN!”.

Su compañero en la fórmula vicepresidencial, JD Vance, y el senador estadounidense Lindsey Graham aseguraron que hablaron con el expresidente después del incidente, y ambos coincidieron en que se encontraba de “buen ánimo”.

Por su parte, el presentador de Fox News, Sean Hannity, amigo cercano del expresidente, sostuvo al aire que habló con Trump y su compañero de golf, Steve Witkoff, presente en los hechos. Ambos afirmaron que estaban en el quinto hoyo cuando escucharon el sonido de disparos. En cuestión de segundos, describió Witkoff, los agentes del Servicio Secreto “se abalanzaron sobre” Trump y “lo cubrieron”.

6-¿Cuál es el alcance de las medidas de seguridad para Trump?

Desde el primer intento de atentado contra el exmandatario, el pasado julio, la seguridad del candidato presidencial ha sido reforzada, especialmente tras los fuertes cuestionamientos al Servicio Secreto de EE. UU.

También, debido a una amenaza contra la vida de Trump por parte de Irán, según funcionarios estadounidenses, citados por AP.

El equipo de protección de Trump ha sido mayor que el de algunos de sus pares, debido a su alta visibilidad y su campaña para buscar la Casa Blanca una vez más.

Con respecto a lo ocurrido el domingo 15 de septiembre, Ric Bradshaw, sheriff del condado de Palm Beach, resaltó que cuando las personas se meten en los arbustos alrededor del campo, "están prácticamente fuera de la vista".

Pese al refuerzo de su seguridad, Bradshaw destacó que todo el campo de golf habría estado rodeado de agentes de la ley si Trump fuera el presidente en funciones, pero como no lo es, la protección “se limita a las áreas que el Servicio Secreto considera posibles".

