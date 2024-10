Este martes 29 de octubre, fue liberado Steve Bannon, quien se desempeñara como asesor del expresidente Donald Trump, luego de cumplir una condena de cuatro meses. Bannon estuvo detenido por desafiar una citación en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.



En libertad el exasesor del expresidente Donald Trump, Steve Bannon.

El estratega político y exbanquero salió de la Institución Correccional Federal en Danbury, Connecticut, este 29 de octubre, según Kristie Breshears, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.

Bannon, de 70 años, se presentó en la prisión el pasado 1 de julio después de que la Corte Suprema rechazara su intento de retrasar la sentencia de prisión mientras apelaba su condena.

Tras su liberación, Bannon ofreció una rueda de prensa. "Los cuatro meses en prisión federal no solo no me destrozaron, sino que me dieron más fuerza. Tengo más energía y estoy más concentrado que nunca en mi vida", señaló.

Su liberación llega en momentos en que Trump busca recuperar la Presidencia en las elecciones de la próxima semana contra la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

¿De qué fue acusado Steve Bannon?

Un jurado declaró a Bannon culpable en 2022 de dos cargos de desacato al Congreso: uno por negarse a prestar declaración ante el Comité de la Cámara el 6 de enero y otro por negarse a proporcionar documentos relacionados con su participación en los esfuerzos de Trump por revertir su derrota ante Joe Biden en la carrera presidencial de 2020.

Cuando comenzó a cumplir su condena en julio, Bannon se llamó a sí mismo un "preso político".

"Estoy orgulloso de ir a prisión", afirmó en ese momento, y agregó que estaba plantando cara al fiscal general Merrick Garland y a un Departamento de Justicia "corrupto".

Un panel de un tribunal federal de apelaciones confirmó las condenas de Bannon el pasado mayo.

El exasesor de Trump ahora pide al pleno del tribunal de apelaciones que escuche su caso. Su equipo legal había argumentado que la citación del Congreso no era válida porque Trump había invocado el privilegio Ejecutivo.

Sin embargo, los fiscales indican que Bannon había dejado la Casa Blanca años antes y que Trump nunca había invocado el llamado privilegio ejecutivo frente al comité.

Bannon enfrenta cargos penales adicionales en el tribunal estatal de Nueva York, el cual alega que engañó a donantes que dieron dinero para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Bannon se declaró inocente de lavado de dinero, conspiración, fraude y otros cargos. El juicio por ese caso está programado para comenzar el próximo diciembre.

