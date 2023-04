Lavrov, ministro de Exteriores ruso, agradece a Brasil su posición respecto a Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, agradeció a Brasil sus esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania previo a su reunión con presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyos comentarios sobre la guerra inquietan a Washington. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viajó a la capital brasileña. Desde ahí, expresó su gratitud por el enfoque de Brasil para impulsar el fin del conflicto en Ucrania, en medio de una visita molesta para Kiev y Occidente y en plena hiperactividad internacional del Gobierno de Inácio Lula da Silva, que busca recuperar la influencia a nivel internacionalmellada por su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro.El encargado de la política internacional rusa se reunió con su homólogo brasileño, el ministro Mauro Vieira, quien, en un gesto complaciente, criticó la aplicación de sanciones unilaterales contra Moscú. Según él, Brasil considera que las sanciones contra Rusia tienen efectos negativos para la economía mundial, en particular para las naciones en desarrollo. Además, Vieira recordó que Brasil apoya un alto el fuego inmediato en Ucrania."Hablamos de varios temas relevantes de la agenda internacional y regional, subrayando que los enfoques de Brasil y Rusia sobre las cuestiones que suceden hoy en el mundo son similares", comentó Lavrov. "Los dos países están unidos por el deseo de contribuir a un orden mundial más democrático y policéntrico, basado en el principio fundamental de la soberanía y la igualdad de los Estados", agregó."En cuanto al proceso en Ucrania, estamos agradecidos a nuestros amigos brasileños por su excelente comprensión de la génesis de esta situación. Les estamos agradecidos (a ellos) por esforzarse en contribuir a encontrar vías para resolverla", comentó Lavrov.Por su parte, Vieira comentó a los periodistas que Rusia representa una cuarta parte de las importaciones de fertilizantes de su país, y que él y Lavrov discutieron medidas para garantizar el suministro.Ambos se reunirán con Lula por la tarde, según el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores.La propuesta de Lula de mediar en la guerra junto a China y Emiratos ÁrabesLa visita llega en un momento especialmente incómodo para Estados Unidos y la Unión Europea, que esperan relanzar sus relaciones con Brasil después de cuatro años de aislamiento bolsonarista. Lula, visto con mejores ojos por Occidente, propusola creación de un "club de la paz", una especie de foro que se realizaría en Brasilia con países que considera no alineados con ninguno de los bandos del conflicto en Ucrania para mediar en las negociaciones de paz.Lavrov ha dicho que los diálogos podrían funcionar solamente si se "respeta el principio de multipolaridad y se tienen en cuenta los intereses de seguridad de los dos Estados, sin excepción". "Es el principio de indivisibilidad de la seguridad, en el que ningún país refuerza su seguridad a expensas de los demás", explicó.Pero Occidente ve con inquietud el impulso brasileño por mediar en la guera con comentarios alejados de la “neutralidad”.El domingo, Lula declaró a los periodistas en Abu Dabi que dos naciones (Rusia y Ucrania) habían decidido ir a la guerra, y un día antes, en Beijing, aseguró que Estados Unidos y la Unión Europea debía dejar de "estimular" los combates y empezar a hablar de paz.La Casa Blanca respondió diciendo que Lula estaba "repitiendo como un loro la propaganda rusa y china." John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó que los comentarios de Lula eran "simplemente equivocados". Por su parte, la Unión Europea también replicó que Brasil no debía olvidar que fue Rusia quien invadió Ucrania y que ellos simplemente buscan evitar la destrucción del país.A principios de este mes, Lula también sugirió que Ucrania podría ceder Crimea para poner fin a la guerra, algo que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, rechazó.Los recientes comentarios de Lula, en particular la atribución de cualquier culpa a Ucrania por la invasión rusa de febrero de 2022, contradicen la postura de la Unión Europea, Estados Unidos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Para Ucrania, cualquier diálogo sobre un alto el fuego es vista como una oportunidad para que Rusia reagrupe sus fuerzas y lance una nueva ofensiva.Uno de los cerca de 50 documentos clasificados filtrados en la plataforma Discord que han sido vistos por AP decía que, a finales de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia apoyaba el plan de Lula crear un club de mediadores supuestamente imparciales, ya que "rechazaría el paradigma de 'agresor-víctima' de Occidente". La fuente, según los documentos, provenía de la vigilancia a correos electrónicos.Rusia, en busca de aliados latinoamericanosLos críticos señalan que la postura de Brasil busca mantener estable el flujo de su principal proveedor de fertilizantes para sus plantaciones de soja, cuyas exportaciones se destinan en gran medida a China. Tanto Rusia como China ocupan tienen puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras Brasil lleva décadas intentando unirse a ellos.Además, Brasil tiene una relación privilegiada con ambas potencias a raíz de formar parte del grupo BRICS, que también incluye a India y a Sudáfrica, y que supone una vía de contacto permanente a pesar de que la motivación de ese grupo sea principalmente comercial.Para Vinicius Vieira, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas, los comentarios de Lula sobre Ucrania han sido "mal calibrados" y decir que Kiev debería ceder Crimea parecería favorecer a Rusia."La cuestión de los fertilizantes es fundamental, pero eso se resolvería bien con Brasil manteniéndose neutral, llamando a todas las partes a hablar, pero sin decir que Ucrania le debe algo a Rusia", comentó el analista.En un artículo publicado en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y replicado en otros medios, Lavrov señaló que Rusia estaba a favor de reforzar la cooperación con los países latinoamericanos "sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y la consideración de los intereses de cada uno... en el espíritu de la asociación estratégica".El viaje de Lavrov busca mostrar que Rusia no está aislada internacionalmente. Por ello, además de Brasil, visitará Venezuela, Cuba y Nicaragua.Con EFE y AP