Las autoridades francesas, bajo la lupa del Consejo de Europa y ONG por violencia policial

El Consejo Europeo y varias ONG de derechos humanos han denunciado la brutalidad policial durante las manifestaciones contra impopular reforma a las pensiones impuesta por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron. Estas denuncias están respaldadas por las declaraciones de la asociación francesa de la Liga de los Derechos Humanos, que acusa a las autoridades de "socavar el derecho de los ciudadanos a protestar haciendo un uso desproporcionado y peligroso de la fuerza pública". La alerta vino del Consejo de Europa y de varias organizaciones. En Francia, tras dos meses de movilizaciones contra la reforma de las pensiones promulgada a la fuerza por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, las manifestaciones se han intensificado mientras que la represión policial ha sido más violenta. La brutalidad de la policía francesa contra los manifestantes fue denunciada el viernes por la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović. "Las condiciones en las que se ejercen las libertades de expresión y de reunión en Francia, en el contexto de la movilización social contra la reforma de las pensiones, son preocupantes", declaró, recordando a las autoridades francesas que "es (su) responsabilidad permitir el ejercicio efectivo de estas libertades, protegiendo a los manifestantes pacíficos (...) contra la violencia policial".Pero los grupos de defensa de los derechos humanos fueron más allá. El viernes, Patrick Baudouin, presidente de la Liga Francesa de Derechos Humanos (LDH), declaró que "el deslizamiento autoritario del Estado francés, el empeoramiento de la brutalidad de las relaciones sociales a través de su policía, la violencia de todo tipo y la impunidad son un escándalo mayor". Por su parte, la ONG Human Rights Watch criticó "el control abusivo de las multitudes y las tácticas antidisturbios".Actos de violencia contra periodistas fueron también registrados y denunciados. La ONG Reporteros sin Fronteras pidió el viernes al Ministerio del Interior que "ponga fin a la violencia policial contra los periodistas". La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa también se sumó al llamado, declarando que "corresponde a las autoridades permitir el ejercicio efectivo de las libertades, protegiendo a los periodistas que cubren las manifestaciones". "Las autoridades francesas no aprenden la lección"El jueves, en la jornada de manifestaciones más violenta desde el inicio del movimiento contra la reforma de las pensiones, que busca, entre otras enmiendas, retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años, cientos de personas fueron detenidas. Desde que el Gobierno forzara la semana pasada la reforma sin votación de la Asamblea Nacional, imágenes demoledoras se han multiplicado y hecho virales en las redes sociales; en las que se ve a policías empujando y golpeando violentamente a manifestantes. "Al parecer, las autoridades francesas no han aprendido ninguna lección y no han revisado sus políticas y prácticas de control de las multitudes" desde las protestas de los Chalecos Amarillos de 2018-2019, ha señalado Bénédicte Jeannerod, directora de Human Rights Watch Francia. A medida que se multiplican las detenciones, abogados, asociaciones y organizaciones independientes denuncian el despliegue de una serie de técnicas destinadas a frustrar las manifestaciones, desde la prohibición total de las concentraciones hasta el uso de la llamada "nasse", una táctica utilizada para cercar a los manifestantes. Esta práctica, prohibida durante un tiempo, fue de nuevo introducida en 2020 por el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Aunque está sujeta a varias condiciones, como la existencia de "violencia grave e inminente contra las personas y los bienes" o la limitación a una "duración estrictamente necesaria y proporcionada", muchos defensores de los derechos humanos consideran que estas condiciones siguen siendo imprecisas y difíciles de respetar sobre el terreno.Algunos abogados también han denunciado abusos procesales tras las detenciones seguidas de ingreso en prisión preventiva. Ainoha Pascual, miembro de un grupo informal de abogados que asisten a los manifestantes, declaró al diario 'Le Monde' que existe "una voluntad real de disuadir a la gente de ir a las manifestaciones". Esta postura cuenta con el apoyo del Syndicat de la Magistrature (sindicato profesional de magistrados franceses), que denuncia la "represión del movimiento social" por parte del Gobierno. Mientras se han registrado nueve procesos penales de un total aproximado de 250 detenciones, el sindicato considera que esta discrepancia ilustra "una voluntad política de silenciar la protesta disolviendo las manifestaciones en curso".Por su parte, las autoridades francesas se defienden de cualquier uso excesivo de la fuerza. Para el ministro del Interior, la policía sólo reacciona ante la "radicalización" de "alborotadores" de "extrema izquierda" y "miembros de facciones" que se infiltran en las manifestaciones para provocar disturbios. Sin embargo, el ministro reconoció que se han abierto 11 investigaciones contra policías. "Es posible que, individualmente, policías y gendarmes, a menudo bajo la influencia del cansancio, cometan actos que no se ajustan a lo que se les ha enseñado", dijo, al tiempo que subrayó la "formidable" labor de las fuerzas de seguridad. Con medios locales