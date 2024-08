Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, compareció ante el Tribunal Supremo de Justicia, el viernes 9 de agosto, en medio de la investigación que él solicitó ante el ente y que él dice es esclarecer los sucesos relaciones a los comicios del 28 de junio. El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica su victoria frente al chavismo, no acudió a la citación judicial, alegando violaciones al debido proceso. A pesar de los pedidos de diálogo internacionales para una salida a la inestabilidad política, oficialismo y oposición están lejos de una negociación.

Doce días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin publicar el detalle de las actas que otorgaron, según la entidad, la reelección a Nicolás Maduro con el 52% de los votos.

Ante las dudas de la comunidad internacional sobre la transparencia del proceso, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela realiza una investigación, solicitada por el presidente Maduro, con la recopilación de las versiones de todos los candidatos que participaron en las elecciones del 28 de junio de 2024.

Para el viernes 9 de agosto, el Tribunal Supremo inició el proceso de peritaje de los resultados de las elecciones presidenciales. Ocho candidatos presidenciales acudieron al recinto judicial en Caracas para entregar todos los elementos que ayuden a despejar las dudas sobre estos comicios. Entre ellos, la carta del oficialismo: Nicolás Maduro. De los que asistieron fue el último en presentarse ante la jueza Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo y de la Sala Electoral.

Culminada la diligencia, Maduro dijo a la prensa que llega a la cita "despojado de mis inmunidades como jefe de Estado y de gobierno… por la paz he venido, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela, por el ejercicio soberano de los poderes", afirmó.

”He respondido el interrogatorio que de manera legal se me ha hecho. No he rehuido ninguna pregunta”, aclaró.

Oposición denuncia violación al debido proceso

Quien no acudió al llamado de la jueza fue el principal candidato de la oposición, Edmundo González, que obtuvo el segundo lugar en las elecciones con 43% de los votos. "Sólo un candidato se negó a dar la cara y a cumplir con la justicia. Un candidato que está escondido", agregó Maduro.

"Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció" a la autoridad electoral, que "desconoce al máximo tribunal de la república… y que pretende autoproclamarse" presidente, señaló Maduro.

González no acudió a la citación porque dijo que existe una violación del debido proceso. “No se ha producido debidamente una totalización oportuna y basada en actas de escrutinio puestas a disposición de las organizaciones políticas y candidatos participantes, ni se han realizado todas las auditorías ordenadas por la normativa vigente”, decía una carta publicada por el político.

Reclamó que el CNE "no ha producido aún un resultado de las elecciones presidenciales" según la normativa legal. "Es función del CNE garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales, lo cual solo ocurrirá una vez que se hagan de conocimiento público auténticas actas de escrutinio", agregó.

Dijo que en caso de asistir, lo haría "en completa indefensión porque el trámite que tiene la Sala Electoral no corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia u otra ley sobre la jurisdicción electoral", señaló.

Además, aclaró que "la Sala Electoral no puede usurpar las funciones constitucionales del Poder Electoral y certificar unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la Constitución y la ley".

Oposición y oficialismo: negociar no es una opción

“Creo que la única persona que debería negociar con Machado en este país es el fiscal general”, dijo Maduro, luego de rendir su versión en el Tribunal Supremo. Así el mandatario ha dejado claro que no está abierto a una negociación con la oposición, encabezada por María Corina Machado, en este momento.

De hecho, ha pedido que dé marcha atrás a sus acusaciones y acepte los resultados que el CNE proclamó. Machado y González han denunciado un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales y, para probarlo, han publicado en una página web un sinnúmero de actas en las que se evidenciaría la victoria de González sobre Maduro con un 80% de las actas.

Maduro ha dicho que el 83% de esos documentos "son falsos"

La oposición ha pedido al CNE que publiquen las actas detalladas que supuestamente dan la victoria a Maduro. Sin embargo, eso no ha sucedido. La comunidad internacional también ha solicitado mayor transparencia por parte del ente electoral.

Ante la negativa, Machado ha propuesto una negociación para una "transición democrática", con el fin de que existan garantías de la oposición para que continúe el proceso de verificación de los resultados. Esto, debido a que Machado y González son investigados por delitos relacionados a una presunta "instigación a la insurrección".

El proceso en su contra se abrió, según Fiscalía, luego de que ambos llamaran a policías y militares a parar la "represión" de la que acusan al presidente Nicolás Maduro y por la que se han reportado cientos de detenidos luego de las elecciones.

De ahí que Maduro dijo que la única negociación debe ser entre la fiscal y la líder de la oposición. “Que se entregue ante la justicia de la cara y responda por los crímenes ocurridos. De verdad es la única negociación que cabe aquí”, agregó.

Finalmente, Maduro dijo que "lo que diga la Corte Suprema de Justicia será ley de la República, será sagrada. Y pueden estar seguros de que la gran mayoría de los venezolanos lo cumplirán".

Con AFP, AP, EFE.