Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 22 de octubre, el FBI anunció que estaba investigando la filtración de dos documentos "ultrasecretos" filtrados en el canal de Telegram 'Middle East Spectator'. Los documentos contienen información sobre los planes de Israel de tomar represalias contra Irán, después de que este país disparara unos 200 misiles balísticos contra territorio israelí.

El Gobierno de Joe Biden se encuentra en una situación compleja desde la publicación en Telegram, el 18 de octubre, de dos documentos clasificados como "ultrasecretos" sobre los supuestos preparativos del Ejército israelí para tomar represalias contra Irán, luego de que este disparara cerca de 200 misiles balísticos contra el Estado judío a principios de octubre.

El lunes 21 de octubre, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, expresó la preocupación del presidente Biden por "cualquier filtración de información clasificada".

"No se supone que ocurra y es inaceptable cuando ocurre", indicó a la prensa, antes de añadir que el Pentágono estaba estudiando el asunto y que no se sabía si la información había sido filtrada o "hackeada". Según Kirby, por el momento, las autoridades no tienen indicios de que "otros documentos similares hayan quedado bajo dominio público".

"El FBI está investigando la presunta filtración de documentos clasificados y trabaja en estrecha colaboración con sus socios del Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia", declaró el FBI en un comunicado publicado por el Washington Post el martes 22 de octubre.

Leer tambiénTHAAD: ¿cómo funciona el sistema que reforzará la defensa de Israel ante Irán?

Filtrados en un canal de Telegram

Los dos documentos, fechados los días 15 y 16 de octubre, empezaron a circular por internet el viernes tras ser publicados en Telegram por una cuenta del canal 'Middle East Spectator'. En un comunicado de prensa, el canal afirma haber recuperado los documentos tras enterarse de que circulaban en un grupo privado de Telegram.

Dicho medio declaró que no tenía "ninguna conexión con la fuente original". "Suponemos que es un informante del Departamento de Defensa de Estados Unidos", según los administradores del sitio. En un comunicado anterior, el canal, que cuenta con más de 171.000 suscriptores, ya había indicado que desconocía la identidad de quien entregó los datos.

’Middle East Spectator' es descrito por varios medios estadounidenses – entre ellos el sitio web Axios, que fue el primero en revelar la filtración el 19 de octubre – como “afiliado a Irán”. Sus administradores lo niegan.

En un comunicado difundido el domingo, afirmaron que el canal no estaba vinculado con Irán y que estaba dirigido por un "equipo muy unido de periodistas totalmente independientes". No obstante, el texto califica al Estado judío de "entidad sionista" – expresión utilizada por Teherán y sus aliados regionales, entre ellos Hezbolá – y concluye con un "Palestina libre".

Leer también"El caos que Israel está sembrando en Medio Oriente podría volverse en su contra": 'Middle East Eye'

Dos documentos de la NGA

Atribuidos por The New York Times a la Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial (NGA), la agencia estadounidense que recopila, analiza y distribuye inteligencia obtenida a partir de imágenes satelitales y aéreas, estos documentos han sido autentificados por el Pentágono.

El Pentágono declaró que estaba investigando el origen de las filtraciones y añadió que "el daño a la seguridad nacional parece ser limitado".

Los dos textos, que no contienen imágenes de satélite, llevan el sello de "ultrasecreto", el nivel más alto de la clasificación de seguridad estadounidense, e inscripciones que estipulan que solo pueden ser consultados por los miembros de la alianza de los "Cinco Ojos". Esta alianza reúne a cinco países (Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de Estados Unidos) que cooperan estrechamente en el ámbito de la inteligencia militar.

"Sin embargo, el formato distintivo de los documentos por parte de Estados Unidos indica que probablemente aún no han sido distribuidos a los otros cuatro aliados, o que los otros países son la fuente probable de la filtración", escribe el diario israelí Haaretz. "Esto deja solo al Gobierno de Estados Unidos [como fuente probable de la filtración)".

El primer documento, titulado 'Israel: la fuerza aérea continúa los preparativos para el ataque contra Irán y lleva a cabo el segundo gran ejercicio de enfrentamiento de fuerzas', informa de la observación de ejercicios del Ejército israelí, en los que se emplearon misiles balísticos (ALBM) y misiles tierra-aire (SAM), aviones de combate, aviones no tripulados y aviones cisterna.

Algunos de estos aviones fueron utilizados el 29 de septiembre en incursiones israelíes contra emplazamientos controlados por los hutíes en Yemen, "según el análisis de las imágenes".

El segundo se titula 'Israel: el Ejército sigue preparando municiones clave y actividad secreta de drones casi con toda seguridad con vistas a un ataque contra Irán'. Describe cómo las fuerzas israelíes pretenden mover sus misiles, municiones y arsenal en caso de que Irán tome represalias.

"No podemos predecir con certeza la escala y el alcance de un ataque contra Irán, y si tal ataque puede ocurrir sin más advertencias de GEOINT [inteligencia geoespacial]", añade el documento.

Otra observación indica: "la dispersión de los MRBM [misiles balísticos de medio alcance, nota del editor] es casi con toda seguridad defensiva y no hemos visto ningún indicio de que Israel pretenda utilizar un arma nuclear…". Una formulación que reconoce la existencia del arsenal nuclear israelí, que ni Estados Unidos ni el Gobierno de Israel han admitido nunca públicamente.

Leer tambiénIrán e Israel cruzan nuevos golpes y amenazas: ¿se avecina una guerra total?

Una filtración que plantea interrogantes

La investigación del FBI tendrá que responder a las numerosas preguntas que plantea esta filtración, ya sea obra de un informante, de un pirata informático o de una filtración deliberada orquestada a alto nivel.

¿Cómo se obtuvieron los documentos? ¿Quién tuvo acceso a ellos antes de que se publicaran en línea? ¿Se han visto comprometidos otros documentos? ¿Estas filtraciones pretenden presionar al Gobierno israelí, intimidar a Irán o desestabilizar a la Administración Biden, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales?

"Una cosa parece clara: la plataforma elegida [la cuenta de Telegram] indica que probablemente no se trata de una filtración deliberada de Estados Unidos para presionar a Israel o alertar a Irán", afirma Haaretz. "Hay otros medios más sofisticados y mejores salidas para hacerlo".

Para el diario The New York Times, aunque las filtraciones revelan "una vez más hasta qué punto Estados Unidos espía a uno de sus aliados más cercanos", también "ofrecen una mirada a las profundas preocupaciones de Estados Unidos sobre los planes de Israel".

"Todos los que tienen acceso a esta información tienen la obligación de mantenerla a salvo", declaró a ABC News Mick Mulroy, ex subsecretario adjunto de Defensa para Medio Oriente que trabajó para la CIA. Los militares israelíes "que llevarán a cabo esta misión podrían verse comprometidos como consecuencia de ello, y la futura coordinación entre Estados Unidos e Israel también podría ponerse en entredicho".

"La confianza es un elemento clave en la relación (entre ambos países) y, dependiendo de cómo se haya producido la filtración, esa confianza podría verse erosionada", añadió.

En un momento en que las relaciones son tensas, Benjamin Netanyahu afirmó el 15 de octubre que su país decidiría por sí solo sus objetivos en Irán, tras los llamamientos del presidente Joe Biden a no atacar las instalaciones petrolíferas y nucleares de la República Islámica.

Leer tambiénIrán lanzó más de 180 misiles contra Israel; EE. UU. condenó el ataque

Adaptado de su original en francés