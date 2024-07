Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio la bienvenida este martes 9 de julio a los Estados miembros de la OTAN a una cumbre en Washington centrada en el apoyo a Ucrania, cuando la alianza cumple su 75 aniversario. En la apertura del encuentro tanto Biden como el secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordaron la naturaleza del pacto forjado luego de la II Guerra Mundial y reafirmaron su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa al anunciar la entrega de los esperados sistemas de defensa Patriot. Asimismo, señalaron que su objetivo es detener las acciones del líder ruso, Vladimir Putin.

"Hoy anuncio una histórica donación de equipos de defensa aérea para Ucrania. Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania cinco sistemas estratégicos adicionales de defensa aérea Patriot en los próximos meses", declaró Biden durante un acto en Washington para conmemorar los 75 años de la Alianza Atlántica

En la misma línea, el jefe saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a los líderes de la alianza de seguridad transatlántica a mantener el apoyo a Ucrania en su guerra contra la invasión rusa, declarando que el resultado del conflicto determinará la seguridad global durante décadas.

Al comienzo de una cumbre en Washington para celebrar el 75 aniversario de la OTAN, Stoltenberg dijo que la alianza tenía que mostrar la misma determinación que había mostrado en otros momentos clave de su historia.

“No hay opciones que no impliquen costos si Rusia es un vecino agresivo. No hay opciones que no impliquen riesgos en una guerra”, afirmó. “El mayor costo y el mayor riesgo será si Rusia gana en Ucrania”, añadió. “No podemos permitir que eso suceda”.

