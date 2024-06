Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este viernes 7 junio el primer caso positivo en humanos de la cepa H5N1 de la gripe aviar en Australia. De igual manera, el organismo rectificó uno de sus reportes al aclarar que la muerte de un hombre en México no fue a causa de la cepa H5N2, como habían dicho funcionarios de la OMS en un principio. El Gobierno mexicano condenó que se hubiera difundido esa información sin haber confirmado la causa del deceso y pidió que no se cause pánico en la población mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes 7 de junio que después de haber realizado un estudio en laboratorio, se confirmó un primer caso positivo de infección en humanos por la cepa H5N1 de la gripe aviar en Australia.

El paciente infectado, un menor de 12 años, viajó a India en febrero y regresó a Australia el 1 de marzo. Su familia dijo no haber tenido ninguna sospecha ni exposición conocida con personas o animales infectados mientras realizaban el viaje.

Al regresar a Australia, el menor fue hospitalizado el 2 de marzo en el estado de Victoria durante más de dos semanas y ningún familiar cercano desarrolló síntomas, según explicó la OMS.

La organización también dijo que la secuencia genética demostró que el virus forma parte de una cepa que circula en el Sudeste asiático y que se ha detectado en infecciones humanas anteriores, así como en aves de corral.

Amesh Adalja, experto en enfermedades infecciosas del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo a la agencia Reuters que, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde el contagio, es importante investigar si el menor tuvo contacto con aves o si hubo un brote de este virus en la región.

Los virus H5N1 no se transmiten eficientemente entre humanos y sospecho que hay una exposición animal oculta que condujo a la infección, dijo Adalja.

La OMS rectifica su pronunciamiento sobre México

También desde Ginebra, en Suiza, la OMS aclaró que un reciente fallecimiento en México no tien relación con la gripe aviar H5N2 –otra variante–, como inicialmente había dicho la organización de salud de la ONU.

La muerte del paciente corresponde a causas multifactoriales de otras dolencias y enfermedades, según aclaró Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.

El portavoz añadió que el paciente de 59 años acudió a un hospital del estado de México tras sufrir varios síntomas durante semanas, hasta que finalmente falleció el 24 de abril.

Tras realizarle pruebas, el hombre salió positivo para el virus H5N2, pero esta no habría sido la causa de su muerte, la cual estuvo asociada a complicaciones derivadas de la diabetes y una falla renal, según el Gobierno mexicano.

El portavoz de la OMS dijo que hay una investigación abierta en curso, pero que por ahora la organización no estima que haya un riesgo sanitario alto a nivel mundial, a pesar del aumento de casos en aves y mamíferos.

Un día antes de la rectificación de la OMS, el Gobierno mexicano acusó al organismo de salud de haber emitido un comunicado “bastante malo” acerca del supuesto deceso a causa del virus H5N2 en el país norteamericano.

Puedo señalar que el comunicado que hizo la OMS es bastante malo, ya que, de entrada, habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa", declaró el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

El ministro añadió que buscaba una reunión con la OMS para aclarar la información que puede causar pánico en la población. “Esta es una nota que hay que tomar con prudencia porque no es precisa", comentó Alcocer.

Expertos alertan sobre la rápida adaptación del virus en mamíferos

Durante un seminario, miembros de la OMS pidieron estar alerta frente al progreso del virus, después de advertir que en lo que va del año se han detectado 11 casos de distintas variantes de la gripe aviar.

Los expertos aseguraron que han observado que el virus se ha trasladado a ganado vacuno en Estados Unidos debido a la adaptación del virus en mamíferos y no solamente en aves.

Según se lee en la página web de la OMS, la gripe aviar es uno de los tantos virus derivados de la influenza que pueden inducir a graves enfermedades respiratorias hasta conducir a la muerte, así como de mutar rápidamente y ser más contagioso.

En el seminario, la jefa de la unidad técnica de la OMS para la prevención de la gripe, Aspen Hammond, añadió que dos de los casos de H5N1 detectados en Estados Unidos mostraron conjuntivitis entre los síntomas.

Según expertos de la ONU, los subtipos de la gripe aviar circulan actualmente en todos los continentes del planeta, incluida la Antártida y que más de 3,5 millones de aves infectadas en todo el mundo han tenido que ser sacrificadas.

Con Reuters, EFE y medios locales