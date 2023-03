La OMS afirma que el Covid-19 podría rebajarse a una amenaza como la gripe estacional

La entidad sanitaria aseguró que a lo largo de este año el coronavirus podría dejar de ser una enfermedad de alerta máxima y convertirse en una amenaza que “no perturbe a la sociedad”. Esto se da en un contexto donde el número global de casos bajó a niveles inéditos, inferiores a los que se reportaron cuando se catalogó como "pandemia". El coronavirus podría pasar de ser una enfermedad de alto nivel a reducirse a una como la gripe estacional. Así lo notificó este viernes 17 de marzo el jefe de los programas de urgencia de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, en conferencia de prensa.Según el funcionario, esto significaría que el Covid-19 será “un virus que seguirá matando, pero un virus que no perturba a la sociedad o los sistemas hospitalarios”.“Confío en que este año podamos decir que el Covid-19 ha terminado como emergencia de salud pública de importancia internacional”, afirmó Ryan.En tanto que el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apuntó que el número de fallecidos en las últimas cuatro semanas “fue inferior” a las cifras que se registraron desde que se la consideró una pandemia, hace tres años.La OMS también remarcó que, de efectuarse una reducción en el nivel de peligrosidad del coronavirus, se deberá a que la consistencia sanitaria mundial está “en una posición mucho mejor que en cualquier otro momento de la pandemia”.Esto sucede el mismo día en el que el organismo instó nuevamente a China a compartir toda la información científica sobre el origen del virus, acusándolo de tener resultados no presentados sobre el mercado de animales donde creen que pudo producirse.El último fin de semana se cumplieron tres años desde que el órgano de la ONU tildó la situación como pandemia oficialmente, a pesar de que el problema estuvo rondando desde varias semanas antes con una inacción de los países.“Declaramos una emergencia sanitaria mundial para incitar a los países a tomar medidas decisivas, pero no todos lo hicieron”, recordó el líder de la OMS.“Tres años después se han registrado casi siete millones de muertes por Covid-19, aunque sabemos que el número real de fallecimientos es mucho mayor”, agregó Ghebreyesus.